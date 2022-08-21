Haftalık burç yorumları (22 - 28 Ağustos 2022)

Kafaları dağıtan bir yeniay!

Bu hafta, Mars’ın Güneş ile yaptığı sevimsiz duruş aynı zamanda kazalara da açık bir görünüm sunmakta, o nedenle mümkün mertebe dikkatli hareket etmemizde yarar var diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

22 - 28 Ağustos 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik, para, aşk tanrıçası Venüs’ün kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı zorlu görünümle başlayacağız. Bu durum bizi işin içinde Uranüs de olduğu için maddi konular başta olmak üzere kendimizi ortaya koymak konusunda hayli zorlayabilir.

Hafta ortasında ise savaş gezegeni Mars’ın güneş ile sertleşmesi bizi zorlayan bir yeniaya taşımaya başlayacak. Mars’ın Güneş ile yaptığı bu sevimsiz duruş aynı zamanda kazalara da açık bir görünüm sunmakta, o nedenle mümkün mertebe dikkatli hareket etmemizde yarar var diyebiliriz.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Başak burcunun 4. derecesinde yaşanacak olan cumartesi günkü yeniayda hareket ve mücadele disiplinimizi anlatan Mars İkizler burcundan sert bir görünümde olacak. Bu sert pozisyon nedeniyle özellikle hizmet verdiğimiz ve aldığımız alanlarda zorlanmalarımız söz konusu olabilir. Yeni işlere başlamak veya var olan bir işte değişim dönüşüm içine girerken aksilikler çıkabilir, tam olarak netleşemediğimiz için kendimizi paralize olmuş bir halde bulabiliriz. Bu nedenle vereceğimiz kararlarda işimize gelse de, gelmese de olabildiğince uzun vadeli ve akılcı düşünmemizde çok fayda var diyebiliriz.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda iletişimde rahat ama eyleme geçme konusunda zorlayan günlerden geçeceğiz diyebiliriz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)