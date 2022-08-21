Haftalık burç yorumları (22 - 28 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 21.08.2022 - 09:57
Kafaları dağıtan bir yeniay!
Bu hafta, Mars’ın Güneş ile yaptığı sevimsiz duruş aynı zamanda kazalara da açık bir görünüm sunmakta, o nedenle mümkün mertebe dikkatli hareket etmemizde yarar var diyebiliriz.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
22 - 28 Ağustos 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya güzellik, para, aşk tanrıçası Venüs’ün kuzey ve güney ay düğümlerine yapacağı zorlu görünümle başlayacağız. Bu durum bizi işin içinde Uranüs de olduğu için maddi konular başta olmak üzere kendimizi ortaya koymak konusunda hayli zorlayabilir.
Hafta ortasında ise savaş gezegeni Mars’ın güneş ile sertleşmesi bizi zorlayan bir yeniaya taşımaya başlayacak. Mars’ın Güneş ile yaptığı bu sevimsiz duruş aynı zamanda kazalara da açık bir görünüm sunmakta, o nedenle mümkün mertebe dikkatli hareket etmemizde yarar var diyebiliriz.
Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Başak burcunun 4. derecesinde yaşanacak olan cumartesi günkü yeniayda hareket ve mücadele disiplinimizi anlatan Mars İkizler burcundan sert bir görünümde olacak. Bu sert pozisyon nedeniyle özellikle hizmet verdiğimiz ve aldığımız alanlarda zorlanmalarımız söz konusu olabilir. Yeni işlere başlamak veya var olan bir işte değişim dönüşüm içine girerken aksilikler çıkabilir, tam olarak netleşemediğimiz için kendimizi paralize olmuş bir halde bulabiliriz. Bu nedenle vereceğimiz kararlarda işimize gelse de, gelmese de olabildiğince uzun vadeli ve akılcı düşünmemizde çok fayda var diyebiliriz.
Genel olarak bu haftaya baktığımızda iletişimde rahat ama eyleme geçme konusunda zorlayan günlerden geçeceğiz diyebiliriz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta yaşayacağınız yeniayda sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz ve iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Hafta içi ise aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınız konularında biraz zorlanmalar yaşamanız söz konusu olabilir.
Boğa
Bu haftaya üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumları içeren konularda hareketli başlayabilirsiniz. Ve yeniay ise sizi hafta sonunda özellikle fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda zorlayabilir.
İkizler
Bu haftaya hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda olumlu bir hareket alırken bulabilirsiniz kendinizi. Hafta sonunda yaşayacağınız yeniay ise; kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda sizi kararsız veya zor durumlarda bırakabilir. Mal, mülk konularına dikkat edin.
Yengeç
Kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz, ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün bu konularda kendinizi zorlanmış hissetmenin mümkün. Özellikle arkadan iş çevirmelere dikkat edin. Hafta sonu yaşayacağınız yeniay ise aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda değişikliklere neden olabilir.
Aslan
Haftaya sosyal konular başta olmak üzere partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda hareketlilikle başlayabilir, hafta sonu yaşayacağınız yeniayda ise üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğinizi alanları anlatan durumlar karşısında zorlanabilirsiniz. Özellikle maddi konulara dikkat etmenizde her zaman fayda var.
Başak
Bu zorlu haftaya kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda hayli hareketli başlayabilirsiniz. Başak burcunda yaşanacak olan yeniay ise sizi hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda zorlayacak gibi durmakta. Aklıselim bir pozisyona alın kendinizi derim.
Terazi
Hafta başında yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutumunuz ve merakınız, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda kafa karışıklığı yaşamanız muhtemel. Yeni ay ise; ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler sizi zorlayabilir. Kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz, ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda sizi biraz zorlayabilir. Fakat kişisel gelişim için ideal zamanlar olduğunu da söylemekte fayda var.
Akrep
Miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili meselerde koştururken bulabilirsiniz kendinizi. Hafta sonu yaşayacağınız yeniayda ise sosyal konular başta olmak üzere, dernekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konular daha çok dikkatinizi çekmeye başlayacak. Yine de bu hafta sosyalleşme meselesinde dikkatli olmanızda fayda var. Zor durumlara düşebilirsiniz.
Yay
Bu haftaya eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi konularda hareketlilik içinde girebilirsiniz. Hafta sonu yaşayacağınız yeniayda ise kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konular daha çok gündeminize oturacak diyebiliriz.
Oğlak
Bu haftaya sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konularda hareketli başlayabilirsiniz. Yeniayda ise yüksek öğrenim hayatınız, yurt dışı ile olan ilişkileriniz, diğer kültürlere karşı tutum ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda kararsızlıklar ve zorlanmalar yaşamanız olası. Bu hafta kazalara dikkat!
Kova
Haftaya fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda hareketli girebilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise gündeminizi miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili konular daha çok kapsayabilir.
Balık
Bu haftaya kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda hareketli bir biçimde başlayabilirsiniz. Hafta sonu yaşayacağınız yeniay ise eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi konularda sizi biraz düşündürebilir.