Haftalık burç yorumları (22 - 28 Mayıs 2023)

Hayli tuhaf bir haftadan geçeceğiz.

Bu hafta, maddi manevi her alanda yüzümüz gülse de içimizde kuşkuyla kalabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

22 - 28 Mayıs 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya yine gerilimli görünümlerle girerken; para, sağlık ve aşk tanrıçası Venüs’ün, eline değdiğini çarpıp şaşırtan Uranüs ile yapacağı olumlu duruş bizi öncelikle Venüs'ün anlamlarında olumlu yönde hareketlendirecek diyebilirim. Bu anlamda olumlu para ve aşk hikayeleri bizi şaşırtabilir.

Hafta ortası ise hafta başındaki bu hareketlilik bizi daha da heyecanlandıracak gibi görünmekte. Fakat Mars, Jüpiter ve Plüton’un başrollerinde oynadığı olumsuz film hala vizyonda olduğu için maddi manevi her alanda yüzümüz gülse de içimiz kuşkulu kalabiliriz.

Hafta sonu ise işin içine benliğimizi anlatan Güneş ile yaptırımcı gezegen Satürn arasında kavga başlayacak. Kısa süreli de olsa bu patırtı bizi baskı altında hissettirebilir.

Genel olarak bakıldığında hareketli bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. Gerilimli ve olumsuzlukları olsa da diğer yandan yüz güldüren yanları da olacak gökyüzünün. Soğukkanlı bir duruş sergilersek bu hafta olumlu geçecek gibi görünmekte.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com