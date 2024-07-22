Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten22-28 Temmuz 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftanın ilk günlerinde gerilimli enerjiler devamlılığını sürdürebilir. Pazar günü meydana gelen Oğlak dolunayı ilişkilerdeki dengeleri hatırlatmak ve hayatınızla ilgili yapmanız gereken düzeni, sağlamanız gereken dengeyi size hatırlasak nitelikteydi. Bu hafta hayatınızdaki dengeleri tekrar belirlemek adına harekete geçmeniz gerekebilir. Otorite figürlerinin güç değişimleri, liderler ile ilgili çarpıcı haberlerin duyulmaya devam ettiği, hayatımızdaki otorite figürleri ile mücadele halinde olabileceğimiz etkileri yaşamaya devam edeceğiz.

Kimliğiniz, duygularınız için yeni sınırlar belirlemeniz belki de kişiliğiniz için sınırlarınızı tekrar belirlemeniz gereken durumların içinde kalabilirsiniz. Hayatta anlam yüklediğiniz pek çok insan ve olay için tekrar sorgulama içinde olabileceğiniz bir süreç yaşanabilir. İnsanların birbiri ile olan ilişkilerinde gerçek samimiyetin ne olduğu daha net görünür hale gelecek. Diğer insanlar ile aranızdaki ilişkilerinizde bazen yükselen sınırların kaldırılması bazen de samimiyet adı altında hayatınızda hakimiyet kuran figürler ile mücadeleniz başlayabilir. 

Bu hafta Mars ikizler burcuna geçiyor, eylemlerimiz daha çok merakımızı gidermek, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni yerler keşfetmek adına olacak. Aynı anda pek çok yerde olma deneyimleri artıyor ancak bu durum seçimlerimizde bizleri kararsız bırakabilir. Merkür’ün de başak burcuna geçişi ile daha çok zihinsel aktiviteler hayatımızda aktif olacaktır. Mantık süzgecimiz daha fazla çalışacak, duygularınızı bir kenara bırakmak ve daha çok mantık çerçevesinde kararlar almak isteyebilirsiniz.  Ancak hayatta tek bir tarafta enerjinin toplanması dengesizliklere sebep olabilir bu nedenle hem mantık hem de sezgileri aynı anda çalıştırabilmeyi sürdürmeliyiz. Duygulardan kopuk bir yaşam hissiyat olarak tatminsizlik yaratabilir bu nedenle önceliğiniz her zaman denge olmalıdır. 

Pazartesi ve salı günleri elektronik aletler, ulaşım konularında yaşanabilecek kazalara dikkat edilmelidir. Güç dengesi oluşturabilmek adına insanlığın en karanlık yönlerinin açığa çıktığı dürtüsel davranışlar görülebilir.

Çarşamba gününden itibaren değer yargılarımız üzerine düşünmemiz ve kendinizi ve etrafınızdakileri yanıltmamak adına abartılı tepkilerden kaçınmalısınız. 

Cuma günü itibariyle Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor, daha çok analiz etmek, detayları bilmek, tüm bilgilere hâkim olmak isteyebilirsiniz. Mars ile arasında oluşacak dik açı ve cuma günü Ay’ın koç burcunda olması alınan kararların şefkatten ve merhametten uzak olabileceğini gösteriyor. Her ne kadar Ay’ın Venüs ile açıları olumlu gibi görünse de, bencil davranışların daha fazla gözlemlendiği bir hafta sonu etkisi karşımızda olabilir. Pazar günü itibariyle Ay’ın Boğa burcuna geçişi daha sağduyulu davranışların görülebileceğini gösterse bile, hâkim olmak, sahip olmak enerjileri çok baskın olacaktır.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta hayatınızla ilgili kararlarınızı tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Aileniz veya hayatınızdaki yakın insanlar ile olan ilişkilerinizde yeni bir süreç başlayabilir. Beraber yaşadığınız aileniz veya ev arkadaşlarınız ile ilişkilerinize nasıl devam edeceğinizi veya aranızdaki mesafeleri nasıl ayarlamanız gerektiği konusuna dikkat çekebilirsiniz. Bu hafta sosyal çevrenizdeki insanlar, partneriniz ile aranızda güç yarışları meydana gelebilir. Bazı insanlar ile gerilim yaşamamak adına mesafelerinizi doğru ayarlamanız doğru olacaktır. Kardeşlerinizden bu süreçte destek alabilirsiniz. Veya kısa bir yolculuğa çıkmak, uzaklaşmak iyi hissettirebilir. Hafta sonu itibariyle hayatınızda yeni bir düzen oluşturmak, günlük rutinlerinizi belirlemek adına harekete geçebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta hayattaki idealleriniz, duruşunuz, fikirleriniz konusunda size karşı çıkan insanlar ile karşılaşabilirsiniz. Aldığınız mesleki eğitimi sorgulatacak insanların varlığı, özgürleşmek istemenize, etrafınızdaki sınırlı düşüncelere sahip olan insanlara tepki göstermenize sebep olabilir. Hayatınızdaki amaçlarınıza ulaşmak için bu hafta biraz daha fazla çaba sarfetmeniz gerekebilir. Aileniz, akrabalarınız, çevrenizdeki insanların görüşlerini bu hafta daha derinlemesine sorgulayabilirsiniz. Aslında odak geliştirmeniz gereken konu nerede risk almaktan kaçındığınız ve değişim konusunda size geri adım attıran sebeplerin ne olduğu. Hayatta değer verdiğiniz fikirleriniz, düşünceleriniz için mücadele etmeniz gerekebilir. Ancak bu mücadeleyi sağduyu ile vermeniz olumsuz etkilerden sizi koruyacaktır. Uzun zamandır değer görmek istiyor olabilirsiniz, artık bunu açık bir ifade ile dile getirmeniz gerekebilir. Gerek ikili ilişkiler gerekse arkadaşlık ilişkilerinizde artık bakış açılarınızı değiştirecek türden olayları göğüslemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu durum motivasyonunuzu kaybettirmesin, çünkü bu dönemde etrafınızdaki insanların gerçek değerlerini anlama fırsatına erişeceksiniz. Bu durum kıymet verdiğiniz eşyalar içinde geçerli olacak. Bir araç satışı veya kıymetli bir yatırımınızın değeri ile ilgili süreçleri yönetirken panikle hareket etmemeniz önemli olacaktır.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta hayatınızda sizi yaralayan, eksik bırakan duyguların ne olduğunu ve aslında beklentilerinizin tamamen sizinle ilgili olduğunu fark edebilirsiniz. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi, merakınız gidermek adına beraber çalıştığınız veya ortak yatırımlarınız olan insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. İkizlerin düaliteyi algılaması diğer burçlara nazaran daha kolaydır ancak burada oluşabilecek kaosun kendisini nereye sürüklediğini fark edemeyecek kadar iyi niyetli olabilir. Sizi içine alan olayların hayatınızda ne anlam ifade ettiğini algılayamadan etrafınızdan bazı insanları uzaklaştırmanız gerekebilir. Bu hafta hayatta yapmak istediğiniz veya engellendiğiniz konuları değerlendirmek ve harekete geçmek isteyebilirsiniz. Geçmişiniz ve geleceğiniz ile ilgili konularda çözüm arayışları içinde olacaksınız. Ancak hayat size sürekli andaki konuları hatırlatmak adına aksilikler çıkartabilir. Akışa teslimiyette olmak ve zihinsel aktiviteleri biraz daha sakinleştirmeniz gerekebilir. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta hayatınızdaki insanların düşünceleri, duygularına daha fazla odak geliştirebilirsiniz. Sorunları derinden çözmek isteyecek ve olayların ardındaki gerçeklik ile yüzleşmek isteyebilirsiniz. Bu hafta finansal konulara çözüm aramak, ya da yeni kazançlar sağlayabilmek adına çevrenizdeki insanların desteği ile harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlarınız veya yakın çevrenizle oluşturacağınız iş fikirleri hayatınızda bir hareketliliğe yol açacak. Kısa seyahatler veya gezi programları için araştırmalar yapabilirsiniz. Başka ülkeler ile olan bağlantılarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Yurt dışı ile bağlantılı iş başvurularınız, göç konuları, hayatınızı değiştirmek adına hareketliliğiniz yüksek olacak. Yeni bir iş teklifi, anlaşmalar ve sözleşmeler gündeminizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta ortaklarınız veya beraber çalıştığınız insanlar ile bir yol ayrımına gidebilirsiniz. Hayatınızda gücünüzü keşfedebilmeniz adına pek çok engel ile karşılaşabilirsiniz. İnsanların sizi kontrol etmeye çalışması, hayatınızla ilgili söz sahibi olmaları tepkilerinizi yönetmekte zorlanmanıza neden olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili mücadeleci olmanız gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz. Rekabet ortamlarında fazlasıyla yer alacaksınız ancak şu dönemde bireysel ön plana çıkmaktansa, birlikteliklerin daha güç ve sinerji oluşturabileceğini atlamamalısınız. Bu hafta hayatınızla ilgili yeni planlar, programlar oluşturabilirsiniz. Ancak sizden gizlenebilecek gerçeklerin olduğunu da atlamamalısınız. En güvendiğiniz insanların bir anda size sırt çevirebileceğini unutmayın. Aile gibi gördükleriniz ya da aileniz ile aranızda anlaşmazlıklar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta hayatınızda size değersizlik hissettiren, günlük yaşamınızı zorlaştıran pek çok insandan uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Aşk hayatınızla ilgili bir karar alabilir, ilişkinizin gidişatını değiştirebilirsiniz. Çocuklar konusundaki sorumluklarınız önceliğinizde olabilir. Eviniz veya yaşam alanlarınız ile ilgili tadilatlar gerçekleştirebilir, yaşam alanlarınızda çekişmeli bir ortam içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu dönemde taşınmak ve ev değiştirme konuları gündeminize gelebilir ancak evli olanlar için eşleri ile uzlaşı sağlamak zor olabilir. Kariyer hayatınızla ilgili rekabetin yoğun olduğu bir sürece ilerliyorsunuz, bu haftadan sonra kendinizi savunmanız gereken olayların içinde bulabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta yaşam alanlarınızla ilgili önemli değişikliklerin meydana geleceği bir hafta olabilir. Taşınmak, başka bir şehre gitmek veya evinizden uzakta bir zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız veya çocuklarınızla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Size zarar verdiğini düşündüğünüz ilişkilerden uzaklaşmak, kendinizi daha rahat hissedeceğiniz insanların yanında olmak isteyeceksiniz. Çocukluğunuz veya gençlik dönemlerinize dönmek, uzun süredir hatırlamadığınız anılarınızı hatırlayabilirsiniz. Hayatınızdaki monotonluğu değiştirmek adına eğlence yerlerine gidebilir veya spora başlayabilirsiniz. Ancak yine de zihninizi kontrol etmek konusunda zorluklar meydana gelebilir. Kendi düşüncelerinizi sabote edebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta yakınlarınızdaki bazı insanlar ile aranıza mesafeler girebilir. Kardeşleriniz veya akrabalarınız ile ilgili konularda bir hesaplaşma süreci yaşanabilir. Aileniz ile geçmiş konuları çözümlemek ve üzerinizdeki baskılardan arınmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili bakım gerektiren, yenilik enerjisi isteyen eşyalar ile vedalaşmanız gerekebilir. Yaşam alanlarınızda yeni bir enerjinin olması, yeniliklerin yaşanması hayat enerjinizi daha fazla yükseltebilir. Kariyer hayatınızla ilgili konularda yeni teklifler gelebilir, gelecek konusunda daha umutlu bir süreç yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz hareketlenebilir, bu haftadan sonra arkadaşlarınızla daha sık vakit geçirebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta kazançlarınız, gelirleriniz konusunda hareketlilik meydana gelebilir. Hayatınızda işe yarayan veya işe yaramayan şeyler ile ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Partneriniz veya hayatınızdaki insanlar ile mücadele etmeniz gereken konular meydana gelebilir. Kariyer konusunda ortaklarınız veya birlikte çalıştığınız insanlar ile yakın temasta olmanız gerekebilir. Konuşmak ve iletişim konuları mesleğinizle beraber daha ön planda olacak. Bu hafta söylemleriniz ile insanları etkiniz altına alabilirsiniz. Ancak doğru anlaşıldığınızdan emin olmalısınız. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hayatınızdaki dengeyi oluşturan merkezleri gözden geçireceksiniz. Değer gördüğünüz veya değer dilendiğiniz kişiler ile aranıza mesafe koymak ya da bu tip insanları hayatınızdan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Harcamalar konusunda abartılı davranışlardan kaçınmalısınız. Sağlık konusunda hafta sonu sindirim sorunları konusunda rahatsızlıklarınız meydana gelebilir. Bu hafta borçlarınız, harcamalarınız, ödemeleriniz konusunda harekete geçebilirsiniz. Hafta sonu itibariyle kariyer gündeminiz yoğun olabilir. Beraber çalıştığınız insanlar veya çalışanlarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. 

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta inzivada olmak kendi duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi veya fikirlerinizi başkalarına kabul ettirmek zor olabilir. Günlük rutinlerinizi organize etmek, düzen değişiklikleri yapmak sağlığınızla ilgili konular önceliğinde olabilir. Aşk hayatınızla ilgili konularda hayal kırıklıkları yaşanabilir. Beklentilerinizin karşılıksız kaldığı bir hafta olabilir. Dürtüsel ilişkiler daha yoğun olarak karşınızda olduğu bir hafta olabilir. Yatırımlarınız konusunda yanlış kararlar almamak için daha dikkatli olmalısınız. Ortaklarınızın, beraber çalıştığınız insanlar ile muhasebe konularını, şirket olanaklarını değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta sosyal çevreniz değişmeye, hayatınızdaki bazı insanlar ile aranıza mesafe koymaya başlayabilirsiniz. İnsanlar ile aranızda fikir ayrılıkları meydana gelebilir. Kariyer konusunda hareketli bir hafta geçirebilirsiniz ancak hafta ortasında kısıtlandığınızı, özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Bu hafta çevrenizdeki insanların sağlığı ile ilgili haberler üzüntülü süreçlere evrilebilir. Hayatınızdaki tüm dengeleri değiştirecek süreçler hafta sonu başlıyor. Bir yandan kariyerinizde önemli bir süreç yaşarken diğer tarafta aileniz ile ilgili sağlık konuları odaklanmak konusunda sizi zorlayabilir. Hafta sonu evinizde bir düzen yapmak için hareke geçebilirsiniz. Taşınmak veya ev düzenlemek, evdeki bozulan şeyleri tamir ettirmek gibi gündemleriniz olabilir.

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