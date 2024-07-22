Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftanın ilk günlerinde gerilimli enerjiler devamlılığını sürdürebilir. Pazar günü meydana gelen Oğlak dolunayı ilişkilerdeki dengeleri hatırlatmak ve hayatınızla ilgili yapmanız gereken düzeni, sağlamanız gereken dengeyi size hatırlasak nitelikteydi. Bu hafta hayatınızdaki dengeleri tekrar belirlemek adına harekete geçmeniz gerekebilir. Otorite figürlerinin güç değişimleri, liderler ile ilgili çarpıcı haberlerin duyulmaya devam ettiği, hayatımızdaki otorite figürleri ile mücadele halinde olabileceğimiz etkileri yaşamaya devam edeceğiz.

Kimliğiniz, duygularınız için yeni sınırlar belirlemeniz belki de kişiliğiniz için sınırlarınızı tekrar belirlemeniz gereken durumların içinde kalabilirsiniz. Hayatta anlam yüklediğiniz pek çok insan ve olay için tekrar sorgulama içinde olabileceğiniz bir süreç yaşanabilir. İnsanların birbiri ile olan ilişkilerinde gerçek samimiyetin ne olduğu daha net görünür hale gelecek. Diğer insanlar ile aranızdaki ilişkilerinizde bazen yükselen sınırların kaldırılması bazen de samimiyet adı altında hayatınızda hakimiyet kuran figürler ile mücadeleniz başlayabilir.

Bu hafta Mars ikizler burcuna geçiyor, eylemlerimiz daha çok merakımızı gidermek, yeni bir şeyler öğrenmek, yeni yerler keşfetmek adına olacak. Aynı anda pek çok yerde olma deneyimleri artıyor ancak bu durum seçimlerimizde bizleri kararsız bırakabilir. Merkür’ün de başak burcuna geçişi ile daha çok zihinsel aktiviteler hayatımızda aktif olacaktır. Mantık süzgecimiz daha fazla çalışacak, duygularınızı bir kenara bırakmak ve daha çok mantık çerçevesinde kararlar almak isteyebilirsiniz. Ancak hayatta tek bir tarafta enerjinin toplanması dengesizliklere sebep olabilir bu nedenle hem mantık hem de sezgileri aynı anda çalıştırabilmeyi sürdürmeliyiz. Duygulardan kopuk bir yaşam hissiyat olarak tatminsizlik yaratabilir bu nedenle önceliğiniz her zaman denge olmalıdır.

Pazartesi ve salı günleri elektronik aletler, ulaşım konularında yaşanabilecek kazalara dikkat edilmelidir. Güç dengesi oluşturabilmek adına insanlığın en karanlık yönlerinin açığa çıktığı dürtüsel davranışlar görülebilir.

Çarşamba gününden itibaren değer yargılarımız üzerine düşünmemiz ve kendinizi ve etrafınızdakileri yanıltmamak adına abartılı tepkilerden kaçınmalısınız.

Cuma günü itibariyle Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor, daha çok analiz etmek, detayları bilmek, tüm bilgilere hâkim olmak isteyebilirsiniz. Mars ile arasında oluşacak dik açı ve cuma günü Ay’ın koç burcunda olması alınan kararların şefkatten ve merhametten uzak olabileceğini gösteriyor. Her ne kadar Ay’ın Venüs ile açıları olumlu gibi görünse de, bencil davranışların daha fazla gözlemlendiği bir hafta sonu etkisi karşımızda olabilir. Pazar günü itibariyle Ay’ın Boğa burcuna geçişi daha sağduyulu davranışların görülebileceğini gösterse bile, hâkim olmak, sahip olmak enerjileri çok baskın olacaktır.