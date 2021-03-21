Haftalık burç yorumları (22 Mart -28 Mart 2021 astroloji)

Dikkat dikkat! Gergin, zor bir hafta!

Evet, biraz zor bir haftadan geçeceğimiz çok açık ve üstüne hafta sonu yaşanacak olan dolunay bizi biraz yoracak gibi görünüyor. Toplumsal olaylara, dövize, kripto paraya, borsaya dikkat!

22 MART 2021- 28 MART 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

22 Mart- 28 Mart haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu, pazar günü ise terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya malum elinde cetvel baş öğretmen Satürn ile mahallenin bıçkın delikanlısı Mars arasında olumlu bir iletişimle başlayacağız. Ve ardından dedikoducu Merkür, Uranüs denilen sevimsizle güzel bir açı yaparken diğer yandan da Plüton denilen ağır abi ile Ay ın karşıtlığı söz konusu olacak. Bu noktada “Yani şimdi ne diyor bize bu gökyüzü?” dersek, kelimenin tam anlamıyla ağzımızın bir karış açık kalacağı, çalkantılı, şok haberler alacağımızı söylemek mümkün. Bunun yanında resmi işler içinde hafta başı pek uygun ama profesyonel destek alın.

Hafta ortası ise Mars ve Merkür ciddi bir kapışma içine girecekler. Bu kapışmanın etkisi hemen hemen hafta sonuna kadar bizi gergin ve ego savaşı içinde tutabileceğini söylemeliyim. Umarım bunu siyasiler yapmaz çünkü kabak bizim kafamıza patlayacak gibi görünüyor. Elbette döviz kurlarını, borsayı doğru takip etmenizi söylememe bile gerek yok. Ortaklık ve duygusal ilişki konuları yine bu hafta pek sakat.

Şimdi bana “neden bu gezegenler bir rahat durmazlar ki yerlerinde?” diye sorabilirsiniz. Sormayın. Fırfır insanoğlu gibi güle, ağlaya dönüyorlar işte, işleri bu ne yapsınlar? Tabi arada bir fark var, gezegenlerin irade ve aklı yok ama bizlerin var gibi duruyor. O nedenle mantıklı, aklı yerinde kararlarla hayat bize çok güzel olabilir.

Hafta sonuna doğru ise ne yazık ki gerginlik daha da yükselecek ve Ay kapanış noktasında (balzemik) fazında dolunaya geçecek. Ve bu bir Ay boyunca attığımız adımların yerini bulup bulmadığını tam olarak görmüş olacağız. İşin özü sevgili astroloji sevenler, bu hafta Ay ve Merkür yüzünden sinirlerimiz keman teline dönebilir. Keza, eğer kronik hastalıklarınız varsa sağlığınıza çok daha dikkat edin derim.

Siz inatla gülümseyin gerisi gerçekten kolay.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘n dan takip edebilirsiniz.