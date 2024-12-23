Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. İkili ilişkiler, denge, estetik, güzellik, hukuk, adalet temalarında hayatımızda ön planda olacaktır. Ay, Venüs ve Jüpiter arasındaki hava üçgeni mantıksal yaklaşımların daha ön planda olacağını gösteriyor. Pazartesi günü maddi kaynakları arttırmak için girişimler için şanslı bir gün olacaktır.

Salı günü Ay, Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açı devam ediyor. Merkür, Jüpiter ve Satürn arasında T-kare açı gerçekleştiriyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde Ay Akrep burcuna geçiyor. Gökyüzünde gerilimli iki açı kalıbı aynı gün oluşuyor.

Perşembe günü Ay Akrep burcundaki seyahatine devam ediyor. Ay ile Satürn arasında oluşacak olumlu açı olaylar karşısında daha soğukkanlı olabileceğimizi gösteriyor.

Cuma günü Ay, Venüs, Uranüs arasında gergin bir açı oluşuyor. Merkür, Jüpiter ve Satürn arasındaki T-Kare netleşiyor. Cumartesi gününe Ay ile Mars arasındaki uyumlu açı ile başlıyoruz. Enerjimiz yüksek ve seyahatler konusunda hareketli bir gün olabilir.

Pazar günü Ay-Merkür Yay burcundaki kavuşumu ile başlıyor. Satürn’e kare olan bu kavuşum zihinsel açıdan dağınıklığa sebep olabilir.