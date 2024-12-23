Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 23-29 Aralık 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. İkili ilişkiler, denge, estetik, güzellik, hukuk, adalet temalarında hayatımızda ön planda olacaktır. Ay, Venüs ve Jüpiter arasındaki hava üçgeni mantıksal yaklaşımların daha ön planda olacağını gösteriyor. Pazartesi günü maddi kaynakları arttırmak için girişimler için şanslı bir gün olacaktır.  

Salı günü Ay, Venüs ve Jüpiter arasındaki olumlu açı devam ediyor. Merkür, Jüpiter ve Satürn arasında T-kare açı gerçekleştiriyor.  Çarşamba günü öğle saatlerinde Ay Akrep burcuna geçiyor. Gökyüzünde gerilimli iki açı kalıbı aynı gün oluşuyor.

Perşembe günü Ay Akrep burcundaki seyahatine devam ediyor. Ay ile Satürn arasında oluşacak olumlu açı olaylar karşısında daha soğukkanlı olabileceğimizi gösteriyor.  

Cuma günü Ay, Venüs, Uranüs arasında gergin bir açı oluşuyor.  Merkür, Jüpiter ve Satürn arasındaki T-Kare netleşiyor.  Cumartesi gününe Ay ile Mars arasındaki uyumlu açı ile başlıyoruz. Enerjimiz yüksek ve seyahatler konusunda hareketli bir gün olabilir. 

Pazar günü Ay-Merkür Yay burcundaki kavuşumu ile başlıyor. Satürn’e kare olan bu kavuşum zihinsel açıdan dağınıklığa sebep olabilir.  

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta eş ve ortaklıklar açısından çok güzel gelişmeler meydana gelebilir. Bu hafta mali durumunuz açısından sorunlar yaşayabilirsiniz. Finansal açıdan sizi sıkıntıya sokacak durumlardan uzak durmalısınız. Yolculuklar ve seyahatler konusunda yaşanabilecek kazalara dikkat etmelisiniz. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor. Hafta ortasından itibaren eşler ve ortaklıklar konusunda gerilimler meydana gelebilir. Hafta sonu alışveriş, ödemeler, konusu gündeminizde olabilir.  

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta çocuklar, aşk hayatınız konusunda oldukça üretken olacaksınız. Hafta ortasında sağlığınız açısından dikkatli olmalısınız. Çalışma hayatınızda meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Hafta sonu eşiniz ve ortaklarınızla ilgili konular gündeminizde olabilir. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta aileniz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Bazı yengeçler ev alabilir, taşınma gibi konular gündeminizde olabilir. Hafta ortasında çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular, hafta sonu ise kendi sağlığınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta kardeşleriniz, komşularınızla güzel vakit geçireceksiniz. Yolculuklar, ortaklıklar açısından güzel gelişmeler meydana gelebilir. Hafta ortasında partneriniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Çocuklar ve kendi sağlığınıza dikkat etmelisiniz. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta finans, aşk ve eğitim konusunda şanslı olacaksınız. Kardeşleriniz ile ilgili konularda sizi şaşırtacak gelişmeler meydana gelebilir. Hafta sonu aile büyüklerinizin sağlığı ile ilgili konular gündeminizde olabilir.  

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta sizin haftanız olacak. Her alanda ön planda olup, etrafınızdaki herkesin dikkatini çekeceksiniz. Kazançlarınız ile ilgili konular yönetmeniz gerekebilir. Finansal açıdan alacağınız tüm kararlara dikkat etmelisiniz. Kardeşleriniz ile aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta ruhsal anlamda kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz. Eşiniz ve ortaklarınız ile ilgili konular gündeminizde olacak. Yolculuklar sırasında dikkatli olmalısınız. Bu hafta kazalar açısından riskli olabilir. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta arkadaşlarınızdan size bir sürpriz gelebilir. Dostlarınızın etrafınızda olması kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak. Bu hafta sizden gizlenen olayları anlamak adına harekete geçebilirsiniz. Ancak iletişim anlamında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.  

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta kariyer açısından parlıyorsunuz. Ancak arkadaşlarınızla aranızda bazı anlaşmazlıklar olabilir. Hafta sonu sağlığınız sebeple dinlenmeye çekilebilirsiniz. Hastalıklar konusunda dikkatli olmalısınız. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta yurt dışı seyahatler, eğitim konuları gündeminizde olabilir. Uzaktaki akrabalarınızdan güzle haberler alabilirsiniz. Kariyer konusunda otorite figürleri ile aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymanız gerekebilir. 

Haftalık burç yorumları (23-29 Aralık 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta finansal açıdan oldukça şanslı bir haftadasınız. Uzak akrabalardan gelecek haberler sizi üzebilir. Yurt dışı seyahatler konusunda hareketlilik yaşanabilir. Kariyer hayatınızda önemli gelişmeler meydana gelecektir.

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