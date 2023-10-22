Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 23-29 Ekim 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 1

Boğa burcunda sevimsiz Ay tutulması.

Ay tutulması deprem ve para konularında zor zamanlar geçirmiş olan bizleri yine tedirgin edebilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

23-29 Ekim 2023 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Jüpiter ve Venüs’ün birbiriyle olumlu açısının en üst noktada olmasıyla giriyoruz. Bu haftayı maddi manevi fırsatları görüp değerlendirerek geçirmeniz çok iyi olur. Gözünüzü, kulağınızı açmaya bakın. Bu arada uzun süredir güç delisi Plüton ile hayaller gezegeni Neptün arasındaki olumlu duruş bizi hayata karşı toz pembe bir atmosfere de sokabilir. Buna çok inanmayın, en azından temkinli olmanız gerektiğini de size hatırlatmak isterim.

Hafta ortası artık Akrep burcuna geçmiş olan Güneş’i onore edecek olan Satürn, Ay’ı da yanına alarak hayatımızı kolaylaştıracak diyebiliriz. Bu nedenle özellikle patronlarımızla, müdürlerimizle konuşmak, iş halletmek için ideal zamanlardan geçeceğiz.

Hafta sonu ise 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise deprem ve para konularında zor zamanlar geçirmiş olan bizleri yine tedirgin edebilecek kapasitede olacak. 

Genel olarak bakıldığında bu hafta Ay tutulmasının kuşatması altında geçecek. Tutulmanın etkileri yaygın olduğu için bu tutulmayı dışarıda tutarsak iyi bir hafta geçireceğimizi söylememiz mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 2

KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta biraz takıntılı hissedebilirsiniz kendinizi. Özellikle para konularında başta kendinize olmak üzere birçok kişiye sinirlenebilirsiniz. Fakat kendinize haksızlık ettiğinizi anlamanız çok zaman almayacak.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta bir şekilde kendinize şıklıklar yapabilirsiniz. Biraz da şımarmak iyidir. Sanat ve sanatla ilgili konularda güzel bir farkındalık ve başarı kazanmanız olası. Sanatçılar için iyi bir hafta.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Bu hafta kariyer ve para konusunda hayli hoş haberler alabilirsiniz. Her ne kadar alacağınız bu haber sizi tatmin etmekten uzak gibi dursa da değerini ileride anlayacaksınız.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta aşk mevzularının dışında her konu sizin için çok kolay geçecek gibi durmakta. Aşk ve ilişkilerde ise zorunda değilseniz partnerinizle derin konulara dalmayın derim.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta ne yaparsanız yapın ama para konularından başınızı kaldırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü olumlu duran gökyüzü size bunu işaret etmekte. Devlet işlerine biraz daha dikkat!

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Yurt dışından bu hafta bir iyi bir de kötü bir gelişme haberi almanız olası. Bu hafta iletişim dilinize dikkat edin derim, çünkü gökyüzü ısrarla bu hafta size her ne kadar iyi gelecek olsa da konuşmanıza dikkat etmenizi söylemekte.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta tabii tutulmanın da etkisiyle para konularına dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Size daha çok para kazanmanız doğrultusunda çok laf eden olabilir. Çok kulak asmayın.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta diğer haftalara göre kesinlikle daha yükselen bir trend yakalayacaksınız. Kendinizle ilgili yapmanız gerekenlere başlamanız için bir neden kalmadı da diyebiliriz.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta arkanızdan iş çevirenler bir bir önünüze dökülecek olabilirler. O nedenle kimin dost, kimin düşman olduğunu görebileceksiniz. İş arkadaşlarınıza bu aralar dikkat edin derim.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta duygusal anlamda kendinizi biraz boşlukta hissedebilirsiniz ama bu konuya çok kafa yormayın, çünkü hafta sonuna doğru durum tamamen değişecek ve daha mutlu olacaksınız.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta yapmamanız gereken şeylerin başında sizden yaşça büyük olanlara saygısızlık yapıyor olmak var. Bu durum sinirlendiğiniz bir konuda kendiliğinden gerçekleşecek olabilir. O nedenle sakin olmaya gayret edin.

Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu haftanın en şanslı burçlarından biri de sizsiniz. Bu haftayı maddi manevi her anlamda destekleyerek ve fırsatları değerlendirerek geçirmeniz de söz konusu olabilir. Kendinizi bu hafta çok yormadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız diyebilirim.

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