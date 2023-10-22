Haftalık burç yorumları (23-29 Ekim 2023)

Boğa burcunda sevimsiz Ay tutulması.

Ay tutulması deprem ve para konularında zor zamanlar geçirmiş olan bizleri yine tedirgin edebilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

23-29 Ekim 2023 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Jüpiter ve Venüs’ün birbiriyle olumlu açısının en üst noktada olmasıyla giriyoruz. Bu haftayı maddi manevi fırsatları görüp değerlendirerek geçirmeniz çok iyi olur. Gözünüzü, kulağınızı açmaya bakın. Bu arada uzun süredir güç delisi Plüton ile hayaller gezegeni Neptün arasındaki olumlu duruş bizi hayata karşı toz pembe bir atmosfere de sokabilir. Buna çok inanmayın, en azından temkinli olmanız gerektiğini de size hatırlatmak isterim.

Hafta ortası artık Akrep burcuna geçmiş olan Güneş’i onore edecek olan Satürn, Ay’ı da yanına alarak hayatımızı kolaylaştıracak diyebiliriz. Bu nedenle özellikle patronlarımızla, müdürlerimizle konuşmak, iş halletmek için ideal zamanlardan geçeceğiz.

Hafta sonu ise 28 Ekim'de 5 derece Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması ise deprem ve para konularında zor zamanlar geçirmiş olan bizleri yine tedirgin edebilecek kapasitede olacak.

Genel olarak bakıldığında bu hafta Ay tutulmasının kuşatması altında geçecek. Tutulmanın etkileri yaygın olduğu için bu tutulmayı dışarıda tutarsak iyi bir hafta geçireceğimizi söylememiz mümkün.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com