Haftalık burç yorumları (23-29 Mayıs 2022)

Merkür ile Satürn’ün ilişkisi sevimsiz

Gerileyen geveze Merkür, disiplin abidesi Satürn’e kafa tutuyor bu hafta. O nedenle ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gereken günlerdeyiz diyebilirim.

Ay’ın konumu:

23 - 29 Mayıs 2022 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya hayatımızı yer yer bloke eden Merkür’ün retro hareketinde disiplin gezegeni Satürn’e kafa tutmasıyla başlıyoruz. Konuşurken yer yer kontrol dışına çıkan kelimeler bir anda ağzımızdan dökülebilir. Bu anlamda maddi, manevi ne olursa olsun iletişim diline dikkat etmekte fayda var. Sorumluluklarımızı doğru bir biçimde yerine getirdiğimizden emin olmamızda dikkat etmemiz gereken bir başka unsur.

Hafta ortasında, hayaller gezegeni Neptün Ay düğümlerine olumlu bir pozisyonda olacak buda bize genel anlamda yaşadığımız olumsuzlukların altından çok daha etkili bir biçimde kalkabileceğimizi söylüyor. En azından değerlendirme içine alacağımız olaylara nispeten daha pozitif bir yerden yaklaşabiliriz.

Hafta sonu ise Merkür, Neptün ve güç düşkünü Plüton ile olumlu bir görünüm içinde olacağı için çok daha ferah günlerden geçeceğiz.

Genel olarak bu hafta iletişime dikkat etmemiz gereken, biraz gerilimli günlerden geçeceğiz. Ama kötü bir hafta olacak demekte abartı olur.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)