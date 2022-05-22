Haftalık burç yorumları (23-29 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 22.05.2022 - 09:01
Merkür ile Satürn’ün ilişkisi sevimsiz
Gerileyen geveze Merkür, disiplin abidesi Satürn’e kafa tutuyor bu hafta. O nedenle ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gereken günlerdeyiz diyebilirim.
Ay’ın konumu:
23 - 29 Mayıs 2022 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü İkizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya hayatımızı yer yer bloke eden Merkür’ün retro hareketinde disiplin gezegeni Satürn’e kafa tutmasıyla başlıyoruz. Konuşurken yer yer kontrol dışına çıkan kelimeler bir anda ağzımızdan dökülebilir. Bu anlamda maddi, manevi ne olursa olsun iletişim diline dikkat etmekte fayda var. Sorumluluklarımızı doğru bir biçimde yerine getirdiğimizden emin olmamızda dikkat etmemiz gereken bir başka unsur.
Hafta ortasında, hayaller gezegeni Neptün Ay düğümlerine olumlu bir pozisyonda olacak buda bize genel anlamda yaşadığımız olumsuzlukların altından çok daha etkili bir biçimde kalkabileceğimizi söylüyor. En azından değerlendirme içine alacağımız olaylara nispeten daha pozitif bir yerden yaklaşabiliriz.
Hafta sonu ise Merkür, Neptün ve güç düşkünü Plüton ile olumlu bir görünüm içinde olacağı için çok daha ferah günlerden geçeceğiz.
Genel olarak bu hafta iletişime dikkat etmemiz gereken, biraz gerilimli günlerden geçeceğiz. Ama kötü bir hafta olacak demekte abartı olur.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Haftaya biraz stresli başlamanız olası, her şey pek bir üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hafta sonuna doğru bu etki üzerinizden kalkacak gibi görünmekte. Önemli konularda karar almak için hafta başını çok da tercih etmemenizde fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Kendinizi bir çok konuda hazır hissetmeniz söz konusu olabilir bu hafta. Özellikle iş ve para konularında gelişmelere dikkat edin. Ayrıca aşk ve ilişkiler konusunda da hafta sonuna doğru sürpriz gelişmeler olabilir. Daha sosyal olmaya gayret edin.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Kamu alanında işleriniz, bekleyen evraklarınız, muhasebe işleriniz veya vergilerle ilgili konular varsa bu hafta muhteşem sonuçlar beklemeyin. Ama gerekli önlemleri de almayı gözardı etmemenizde fayda var. Aklınızdan geçenin başınıza gelebileceği bir hafta olabilir. Olumlu düşünün!
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta hayaller kurup yaratıcılığınızı buralardan beslemeye pek kalkışmamanızda fayda var. Daha gerçekçi olmanız işlerinizi ve yapmanız gerekenleri çok daha hızlı çözebilir. Yeni şeylere başlamak için çok da iyi bir hafta olmayabilir.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Para konularında hem fırsatlar önünüze gelebilir, hem de elinizden yüklü miktarda para çıkışı söz konusu olabilir. En iyisi bu hafta maddi konularda pek fazla eylem içine girmeyin. Önünüzde olumlu açılacak fırsat kapılarını yoklayın derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu haftaya alacak verecek konularında kafanız biraz karışmış olarak başlayabilirsiniz. Kendinizi mümkün mertebe hafta başı bu konulardan uzak tutun. Dikkatinizi daha çok ikili ilişkilere vermeniz, hem para hem de duygusal anlamda iyi gelebilir.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Uzun süreli birliktelikler konusunda kafa karışıklığı yaşamanız bu hafta pek mümkün. O nedenle önemli kararlardan uzak durmanızda fayda var. Hafta sonuna doğru aşk konusunda ve para konularında size yapılan konuşmaları iyi dinlemeye dikkat edin.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Ettiğiniz laflara dikkat ettiğiniz sürece bu hafta sizin için gayet olumlu geçecek diyebilirim. Özellikle iş arkadaşlarınızla olan ilişkinizi yapılandırmanız gereken durumlar varsa bu hafta şirinlikler yapabilirsiniz. Tabi işin dozunu kaçırmamak kaydıyla.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın başlığı dinlemek sizin için. İletişimde dinleyen taraf siz olun. Çünkü söylediklerinizin yanlış anlaşılma olasılığı hayli fazla görünmekte. O nedenle tam olarak ne olduğunu anlamadan bir karar vermeyin, dikkat edin derim. Hele duygusal ilişkilere iki kere dikkat!
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Alınganlık göstermemeniz gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkide çok daha fazla destekleyici olmanız gerekebilir. Durumu, koşulları daha net bir biçimde anlamanızda fayda var.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Maddi anlamda belirsizlikler netlik kazanabilir ve daha doğru bir bütçe hazırlayabilirsiniz kendinize. Bu konuda yapmanız gerekenleri ertelemeyin. Bir anda bu hafta maddi manevi koşullarda yaşayacağınız değişim sizi şaşırtmasın. Elinizdekileri biriktirmeye bakın.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Kendinizi bu hafta başında çok daha enerjik hissedebilirsiniz. Hafta sonuna doğru, biraz daha gücünüzün düşmüş olduğunu fark edeceksiniz. O nedenle fisiksel çaba gerektiren işleri hafta sonuna bırakmamanız verim almak adına önemli görünüyor.