Haftalık burç yorumları (23-29 Ocak 2023)

Ve sonunda Venüs Balık oldu!

Venüs yüceldiği ve kendini iyi hissettiği Balık burcuna geçerek hayatlarımızı parlatmaya başlayacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

23 29 Ocak 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik tanrıçası Venüs’ün disiplin tanrısı Satürn ile yan yana olması, güzelliğin ne kadar işlevsel ve işe yarar olacağını bize gösterecek. Bu noktada maddi anlamda hesap kitap konularına dalmanız sizi ilerisi için rahatlatacaktır.

Hafta ortası ise Venüs yüceldiği ve kendini iyi hissettiği Balık burcuna geçerek hayatlarımızı parlatmaya başlayacak. Bu anlamda olumlu gelişmeler bu hafta morallerimizi yükseltebilir. Yaklaşık bir ay daha bu hoşluğu hayatımızda kullanmaya bakalım.

Hafta sonu ise iletişim gezegeni, yaralı şifacı Şiron ile yapacağı mücadele, konuşmalarımızda sert, eleştiren bir üslup kazandırabilir. O nedenle karşımızdakileri kırmamaya dikkat edelim derim.

Genel olarak hafta çok da kötü diyemem ama Güneş'in zorlu gezegen Uranüs’e yapacağı olumsuz destek toplumsal anlamda hoş olmayan gelişmeleri duymamıza neden olabilir.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com