Haftalık burç yorumları (24-30 Ekim 2022)

Akrep burcunda Güneş tutulması... Kurallar yeniden yazılıyor!

Bu tutulmada özellikle döviz, altın, borsa, kripto para gibi konularda önemli değişimler kendini gösterebilir. Çok ama çok dikkatli olmakta fayda var!

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

24-30 Ekim haftasında Ay Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya bu yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Akrep burcundaki Güneş tutulmasıyla başlıyoruz. 25 Ekim, saat 13:49'da 02 derece Akrep burcunda birebir Venüs’ün de içinde olduğu bu tutulma, sağlık ve para konuları başta olmak üzere, küllerimizden tekrar kendimizi yaratmak için destek verecek.

Malum Akrep burcu kaos burcudur ve özellikle karışıklıklar, olağanüstü durumlar karşısında nasıl tepki verdiğimizi bize gösterir. O nedenle bu tutulmada artık yeni başlangıçlara bu saydığım temalar başta olmak üzere hayatımızın hemen hemen her alanında yenilenmeye zorlanabiliriz. Bu durum şimdiye kadar akıllı davrananlar için kolay ve fakat duygularıyla hareket edip, vurdumduymaz davrananlar için de hayli zor olacak gibi duruyor.

Türkiye açısından ise bu tutulma haritanın 5. evinde ve Güneş’inin üzerinde gerçekleşecek. Mundane Astrolojide (politik, ülkeler, dünya astrolojisi) 5. ev; sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı yerler, alanlar, mekânlar, parklar, bahçeler, meydanlar, spor aktivitelerin yapıldığı yerler, doğum oranı, ülkenin genç nüfusu, çocuklar, ülkenin ünlüleri, elçiler, borsa ve spekülatif piyasalar, casuslar ve halkın moral motivasyonunu anlatır.

Güneş ise; yönetici pozisyondaki kişiler, yöneticiler, ileri gelen liderler, göz önünde olan ünlü kişiler, ekonomik kurumları yöneten kişiler, altını gösterir.

Yukarıdaki saydığım başlıklarda tutulma öncesi ve sonrası iki hafta özellikle dramatik değişiklikler görülebilir.

Bu tutulmada özellikle döviz, altın, borsa, kripto para gibi konularda önemli değişimler kendini gösterebilir. Çok ama çok dikkatli olmakta fayda var ve aynı zamanda yönetici vasfındaki kişilerin ve tanınmış sanatçıların da sağlık konusunda daha dikkatli olması gerekmekte. Bu tutulma, gündemi oldukça hızlı bir biçimde değiştirecek gibi durmakta.

Ayrıca hafta sonu ise Mars, İkizler burcunda gerilemeye başlayacak ve iletişim konusu başta olmak üzere hayatımızı yavaşlatacak diyebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)