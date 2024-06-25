Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 24-30 Haziran 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 1

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta hayatımızdaki tüm olaylara ciddiyet ile yaklaşacağımız, iletişim konusunda sınırlarımızı bilecek ve sezgilerimizi de dikkate alarak hareket edeceğiz. İşlerimizi tamamlayabilmek adına verimli bir hafta karşımızda. Hayatınızda bağımlılık geliştirdiğiniz konular, bitirmeye çalıştığınız ancak bir süredir başaramadığınız duyguları sonlandırabilmeniz için bu hafta oldukça etkili olacak. Yıkıldığınız, zarar gördüğünüz, değersiz hissettiğiniz tüm ortamlardan uzaklaşmaya başlayacak ve kendi alanınızı yeniden belirleyeceksiniz.

Haziran ayının son günlerinde Satürn durağanlaşarak alınan dersleri tekrar sorgulayacağını hatırlatıyor. 24 Mart itibariyle yaşadığınız süreçler ile ilgili ders niteliğinde olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde alınan kararlar, hayatınızla ilgili attığınız adımları tekrar gözden geçirecek ve herhangi bir yapılanma sürecindeyseniz bunları sağlamlaştırmak adına hareket edeceksiniz. Bu süreç 28 Haziran- 16 Kasım tarihlerini kapsayacak. Satürn eylemleri sorgulayan karma gezegenidir, balık burcunda en çok öğrenilmesi gereken şey ise bağımlılıkların sorgulanması, sınırların doğru çizilmesi ile ilgilidir. 24 Mart itibariyle hayatınızdan uzaklaşan insanlar bu süreçte tekrar size yaklaşmaya çalışıp hayatınızı kontrol altına almaya çalışabilir. Çizdiğiniz sınırların farkında olarak hareket etmelisiniz. 16 Kasım tarihine kadar karşılaşacağımız tüm konular 24 Mart- 28 Haziran arasında atılan adımlar, eylemler ile ilgili olacaktır.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta arkadaşlarınızla olan bağınızı gözden geçirebilir ve derinden bağlılık gösterdiğiniz insanlar ile bir araya gelebilirsiniz. Bu hafta içsel olarak bir duygu yolcuğuna çıkabilirsiniz. Evinizde, güvenli alanlarda, güvenebileceğiniz insanlar ile olmak isteyeceksiniz. Hafta sonu geldiğinde sizi huzursuz eden şeyleri konuşmak, anlatmak isteyebilirsiniz. Ev kiralamak, ev dekorasyonu ile ilgilenmek veya fırsat bir gayrimenkul yatırımı karşınıza çıkabilir. İşiniz ile ilgili tamamlamak istediğiniz projelere odaklanmak ve yaptığınız işleri ortaya çıkarma çabasında olacaksınız.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, haftaya yoğun duygular eşliğinde başlayacaksınız. Sosyal çevrenizde size zarar vermeye çalışan insanlardan uzaklaşma çabasında olabilirsiniz. Kardeşlerinizi bir arkadaş gibi görmek, onlarla dertleşmek, sorunlarınızı paylaşmak size iyi gelebilir.  Hafta sonu karşılaştığınız olaylar, diyaloglar neticesinde öfkelenebilir, tepkilerinizi yönetmekte güçlük çekebilirsiniz. Trafikte oluşabilecek kazalara, tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta günlük rutinlerinizin dışına çıkarak kendi özgürlük alanlarınızı belirlemek isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili tamamlamaya çalıştığınız işler, projeler konusunda verimli bir hafta geçireceksiniz. Kazançlarınızı arttırabilmek ve yeni ticari bağlantılar kurabilmek adına güzel bir hafta karşınızda olacak. Hafta sonu geldiğinde sosyalleşmek, yeni arkadaşlar edinmek, kalabalık insanlar arasında olmak isteyeceksiniz. Hayatınıza yeni gelen insanlar ile aranızda güçlü bir bağ oluşabilir, uzun yol arkadaşlıkları oluşabilir. Bu hafta mart ayından itibaren başlattığınız işleri tamamlayabilmek adına güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Önümüzdeki 3 aylık süre boyunca yaptığınız işi profesyonelleştirmek ve kusursuzlaştırmak adına hareket edeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, haftaya yoğun duygular eşliğinde başlıyorsunuz. Bu hafta hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Kişisel gelişiminiz adına yarım kalan eğitimlerinize tekrar odaklanabilirsiniz. Eşinizin ailesi ile yaşadığınız sorunları çözebilmek adına harekete geçebilirsiniz. Hafta sonu aile içinde yaşanabilecek gerilimlere dikkat etmelisiniz. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmek isterken öfkelenebilirsiniz. Ancak yine de doğru iletişim kurabilmek ve ilişki bağlarınızı sağlamlaştırabilmek adına değerlendirilmesi gereken bir hafta karşınızda.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta duygularınızı açmak, anlatmak ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bir süredir yaşadığınız tıkanıklığı çözebilmek adına harekete geçebilirsiniz. Bir terapiye başlamak, panik hallerinizi kontrol altına alabilmek adına verimli bir terapi süreci geçirebilirsiniz. Borçlanma ve krediler konusunda yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Ancak hayatınızdaki bazı insanlar ile artık aranıza mesafe koymanız gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta sağlığınız, günlük rutinleriniz ile ilgili önemli kararlar almak ve uygulamak isteyebilirsiniz. Eşiniz veya ortaklarınızla bir süredir sizi zorlayan konuları çözümleyebilmek adına harekete geçeceksiniz. Çevrenizdeki insanlardan yardım alabilir onların tavsiyeleri ile hareket etmek isteyebilirsiniz. Hayatınıza giren yeni insanlar ile ortak bir şeyler yapmak, bir işe başlamak veya arkadaşlarınızla iş kurmak için adım atabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta duygularınızı ifade etmek, anlaşılır olmak isteyeceksiniz. Çalışma hayatınız ve ortaklarınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Beraber çalıştığınız insanlar ile yeni bir projeye başlayabilir, devam eden projelerinizi teslim edebilirsiniz. Ancak hafta sonu işiniz veya sağlığınız ile ilgili bazı şeyleri tekrar yapmaya başlayabilirsiniz. Bir süredir gördüğünüz tedavinin yenilenmesi, ilaç kullanımı veya dozajının yenilenmesi gibi bir süreç yaşanabilir.  Kariyeriniz, kaderiniz açısında önümüzdeki 3 aylık süreci değerlendirmeniz gerekli aksi durumda mart ayında başladığınız yere geri dönmek durumunda kalacaksınız. Sağlığınız ile ilgili süreçlerde yanlış veya eksik yapılan tedaviler için yeni bir sürece girebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta kendi içinize kapanarak yaşadığınız deneyimleri geriden gözlemlemek isteyebilirsiniz. Aileniz, çocuklarınız ile ilgili konularda yeni kararlar alabilir, çocuklarınızın eğitimi ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yurt dışıyla ilgili eğitim süreçlerinde olumlu haberler alınabilir. Ancak bazı akrepler karar değişikliği yaşayacaklar. Hafta sonu günlük rutinleriniz, organizasyonlarınız ile ilgileneceksiniz. Uzak yolculuklar için hazırlık aşamasına geçebilirsiniz. Bir aylık süreçte hayatınızı başka bir alana taşıyabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta yakın çevreniz ile yoğun iletişimde olabilirsiniz. Eşiniz veya ortaklarınızın hayatınızı kolaylaştırması rahatlamanıza yardım edecektir. Aşk hayatınızda kalbinizin kırıldığını hissedebilirsiniz. Çocuklarınızın sağlığı ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Özellikle ateşli rahatsızlıklar, boğaz bölgesinde yaşanabilecek rahatsızlıklar ön plana çıkabilir. Hafta sonu eviniz veya aileniz ile konuşma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aile içinde geçmişe yönelik duygular, düşünceleri çözümlemek, halının altında kalan hisleri konuşmak isteyebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta finansal konular, beraber çalıştığınız insanlar, çalışma arkadaşlarınız ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. İletişimi bol, çok fazla iş halledebileceğiniz bir hafta olacak. Yakın çevrenizden destek alabilir, kardeşlerinizle beraber yeni işlere başlayabilirsiniz. Kısa yolculuklara çıkmak, eğitimlere katılmak, eğitim vermek gibi konular gündeminizde olabilir. Ortaklarınız ve eşinizin ticari başarısından ötürü kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu duygularınız, hayatta değer verdiğiniz insanlar ile olan ilişkiler önceliğinizde olacak. Sevgiliniz veya çocuğunuzla ilgili konularda çözümlenmesi gereken krizlere odaklanabilirsiniz. Aile içinde veya evinizde bazı sorunlar meydana gelebilir. Çalışanlarınızın ödemeleri, sağlıkları, kazançları ile ilgili konular gündeminizde olacak. Ticari konularda şanslı bağlantılar kurabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta hazırladığınız işlerin görünür olduğu hafta olacak. Duygusal açıdan düşüncelerini ifade etmek, duygularınızı anlatmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda hafta ortasında biraz sıkıntılar meydana gelebilir. Çocuklarınızla ilgili konularda sizi sevindirecek haberler alabilirsiniz. Finansal konularda sizi zorlayacak konular meydana gelebilir. Çocuklarınızın eğitim ödemeleri, harcamaları ile ilgili konularında sizi strese sokabilir. Ancak yine de eğitimleri konusunda oldukça başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. 

DAHA FAZLA GÖSTER