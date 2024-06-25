Haftalık burç yorumları (24-30 Haziran 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta hayatımızdaki tüm olaylara ciddiyet ile yaklaşacağımız, iletişim konusunda sınırlarımızı bilecek ve sezgilerimizi de dikkate alarak hareket edeceğiz. İşlerimizi tamamlayabilmek adına verimli bir hafta karşımızda. Hayatınızda bağımlılık geliştirdiğiniz konular, bitirmeye çalıştığınız ancak bir süredir başaramadığınız duyguları sonlandırabilmeniz için bu hafta oldukça etkili olacak. Yıkıldığınız, zarar gördüğünüz, değersiz hissettiğiniz tüm ortamlardan uzaklaşmaya başlayacak ve kendi alanınızı yeniden belirleyeceksiniz.

Haziran ayının son günlerinde Satürn durağanlaşarak alınan dersleri tekrar sorgulayacağını hatırlatıyor. 24 Mart itibariyle yaşadığınız süreçler ile ilgili ders niteliğinde olaylar ile karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde alınan kararlar, hayatınızla ilgili attığınız adımları tekrar gözden geçirecek ve herhangi bir yapılanma sürecindeyseniz bunları sağlamlaştırmak adına hareket edeceksiniz. Bu süreç 28 Haziran- 16 Kasım tarihlerini kapsayacak. Satürn eylemleri sorgulayan karma gezegenidir, balık burcunda en çok öğrenilmesi gereken şey ise bağımlılıkların sorgulanması, sınırların doğru çizilmesi ile ilgilidir. 24 Mart itibariyle hayatınızdan uzaklaşan insanlar bu süreçte tekrar size yaklaşmaya çalışıp hayatınızı kontrol altına almaya çalışabilir. Çizdiğiniz sınırların farkında olarak hareket etmelisiniz. 16 Kasım tarihine kadar karşılaşacağımız tüm konular 24 Mart- 28 Haziran arasında atılan adımlar, eylemler ile ilgili olacaktır.