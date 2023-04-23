Haftalık burç yorumları (24 - 30 Nisan 2023)

Kötülerin biri seviyor, diğeri dövüyor.



Her ikisi de olumsuz olan iki gezegenin birinin sevmesi, diğerinin dövmesi kadersel noktalar olan ay düğümlerini şaşkına çevirecek diyebiliriz.



GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU



Ay’ın konumu:



24 - 30 Nisan 2023 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.



Haftanın gökyüzü olayları:



Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn’ün Kuzey, Güney ay düğümlerine yaptığı olumlu, güç delisi Plüton’un ise olumsuz bir yerden bakmasıyla başlayacağız.



Her ikisi de olumsuz olan bu gezegenlerin birinin sevmesi, diğerinin dövmesi kadersel noktalar olan bu ay düğümlerini şaşkına çevirecek diyebiliriz. Elbette bunun bizdeki karşılığı ise temkinli olmakla, hoyrat davranmak arasında gidip gelmek demek olacak.



Hafta ortası ise ay ev sahipliği yaptığı Yengeç burcunda biraz daha içimizi ısıtacak diyebiliriz. Fakat savaş tanrısı Mars’ın yaralı şifacı Şiron’a ayar vermeye kalkışması çözüm yolu bulmak için giriştiğimiz konularda bizi biraz yaya bırakabilir.



Hafta sonu ise ayın güçlü etkisi bizi kuşatırken kendimizi dinlenmek yerine iş, güç peşinde koştururken bulabiliriz. O nedenle bu konuda biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. Olmadık iş yükleri alarak hafta sonunu ziyan etmemeye bakın.



Genel olarak orta karar bir haftadan geçeceğimizi söylersem çok da yanlış olmaz. Kendimizi yeni işlere atmak yerine eskilerini toparlayıp yenilerine yer açmakta fayda var diyebilirim.



MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com