Haftalık burç yorumları (24-30 Ocak 2021)

Haberler - ntv.com.tr 23.01.2022 - 09:45 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 09:47
Şansları barındıran bir hafta
Doğru ata oynadığınızda ciddi güzel gelişmelerin olabileceği bir hafta yaşayabiliriz.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
24 - 30 Ocak 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Ay’ın Plüton denilen zorlu gezegenimizle kurduğu ilişkiyle başlıyoruz. Bu aslında korkuyla cesaret arasında bir savaşmış gibide düşünebiliriz. Aynı zamanda Venüs’ün son bir Şiron’a yapacağı baskı bizi sağlık konuları başta olmak üzere, maddi konuda da tedirgin edecekmiş gibi duruyor.
Hafta sonuna doğru ise Oğlak burcunda aralık ayından beri geri geri ilerleyen Venüs artık tam olarak 30 Ocak’ta düz hareketine geri dönecek. Ve sonuçta maddi manevi her anlamda 19 Aralık'tan beri bizde bıraktığı izlerle yoluna devam edecek. Ayrıca bu hafta hararetli konuşmalara, geçmişe dair çözülememiş mevzuların tekrar önünüze geldiğine de şahit olabilirsiniz.
Genel olarak ocak ayının bu son haftasına baktığımızda geçmişe dair ne varsa temizlemek için yola çıktığımızı ve bu durumunda bizi yer yer gerginleştirebileceğini söyleyebiliriz. Bir önceki haftaların enerjisini bu hafta sömürecek gibi duruyor.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta kariyer ve para konusunda sürpriz gelişmeler kapınızı çalabilir. O nedenle kendinizi bu alanda hazırlamanızda fayda var. Yönetici durumundaki kişilerle çok fazla muhatap olmadığınız sürece rahat bir hafta geçirebilirsiniz de diyebiliriz. Bu hafta içi maddi anlamda kendinizi bir şekilde garanti altına almalısınız. Bu önemli!
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta planlarınız biraz karışabilir duruyor. Hele bu planlarınız uzun vadeli ve içinde kendinizi geliştirecek faktörleri içeriyorsa ne olursa olsun ince eleyip sık dokumanızda fayda var. Eğer akıl alacak bir neden varsa planlarınızı rafa alın ama sudan nedenleri bahane ederek yapmanız gerekenleri bu hafta ertelemeyin olur mu?
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Uzun süredir bir türlü çözülemeyen iş konuları önünüze bir bir dikilebilir ve bu konularda ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası. Özellikle devlet kapısıyla veya büyük kurum kuruluşlarla işiniz varsa bir el atmanız gerekebilir. Kendinizi toparlayıp işleri yola koymanız ve ilerlemeniz için ideal bir zamanlamayı da bu hafta içinde tutuyor. Aklınızda olsun.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta hoş bir birliktelik teklifi alabilirsiniz. Neden olmasın. Bu iş, aşk ve hemen hemen her konuda sizi toparlayacak nitelikte bir teklif olacak gibi görünmekte. Bu anlamda yapmanız gerekenleri tam olarak ortaya döküp adım adım ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Fırsatlar çıktığı anda değerlendirmeniz sizin için iyi olacaktır.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Sağlık konusunda biraz daha dikkatli olmanız gereken bir hafta görünüyor size. Bu nedenle sağlık kontrollerinizi yaptırmanız çok iyi olacaktır. Keza bir spora programına da başlamanız sizi oldukça toparlayacaktır. Kendinizi aynı zamanda otorite figürleriyle de cebelleşirken bulma olasılığınız var. Aman ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta aşk ve romantik ilişkiler sizin kapınızı çalmaması için hiçbir neden yok. Umarım hoş bir ilişkiye girersiniz veya var olan ilişkinizi toparlayacak daha güzel adımlar atarsınız. Kendinizi olabildiğince bu hafta iletişimde tutuyor olmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Keza döviz ve borsa işlerinde de fırsatlara bir bakın derim.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta daha çok kendinizi aileniz ve aile büyüklerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz ve ayrıca uzun süredir hallolmamış gayrimenkul konularında tekrar önünüze açılacak olabilir. O nedenle kendinizi bu ve buna benzer konuların merkezinde görebilirsiniz. Tamamlanacak işlerinizi bu hafta tamamlamanızda fayda var.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Daha sosyal bir atmosfere bu hafta ihtiyaç duymanız olası. Yeni insanlarla tanışmanız ve bu tanışmaları avantaja dönüştürmek adına hoş şeyler olabilir. Sağlık konusuna bir kere daha dikkat etmeniz sizi çok daha iyi hissettirebilir. Maddi anlamda kalkışacağınız işler varsa bu haftayı kullanmanız size artı puanlar getirecektir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Ani sürpriz gelişmeler sizi bu hafta şaşırtma potansiyeli taşıyor. Önünüzde güzel gelişmelerin olacağı günler var diyebiliriz. Ayrıca bu hafta para konusunda alacağınız varsa bu hafta tahsilatı gerçekleştirebilirsiniz. Elbette bu hafta alacağınızı almaya bakın borç vermek veya almaya kalkmazsanız bu sizin için çok daha iyi olacaktır.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Kendinizi nispeten diğer haftalardan daha çok şanslı hissedeceğiniz bir haftadan geçeceksiniz diyebiliriz. Özellikle kendiniz hakkında vereceğiniz kararlarda yerini bulacak, isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz. O nedenle bu hafta daha çok geleceğe bakarak hareket almanız sizin hayrınıza olacaktır.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta evet biraz kendinizi suskun hissedebilirsiniz kendinizi ve “Aman bana elleşmeyen yılan bin yıl yaşasın” derken bulabilirsiniz. O nedenle kendinizi izole edebilirsiniz çevrenizde. Buna gerçekten ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız kendinizi saklayabilirsiniz. Ama bu önünüze gelecek olan fırsatları da kaçırmanız anlamına gelmemeli.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta özellikle kariyeriniz neyse oran gelen parada artış söz konusu olabilir. Bu konuda enteresan gelişmeler başlayabilir. İş ve işle ilgili gelişmelere de aynı zamanda dikkat etmelisiniz. Özellikle konumunuzu yükseltecek durumlar söz konusu olursa hemen değerlendirme altına almanızda fayda var.