Haftalık burç yorumları (24-30 Ocak 2021)

Şansları barındıran bir hafta

Doğru ata oynadığınızda ciddi güzel gelişmelerin olabileceği bir hafta yaşayabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

24 - 30 Ocak 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Ay’ın Plüton denilen zorlu gezegenimizle kurduğu ilişkiyle başlıyoruz. Bu aslında korkuyla cesaret arasında bir savaşmış gibide düşünebiliriz. Aynı zamanda Venüs’ün son bir Şiron’a yapacağı baskı bizi sağlık konuları başta olmak üzere, maddi konuda da tedirgin edecekmiş gibi duruyor.

Hafta sonuna doğru ise Oğlak burcunda aralık ayından beri geri geri ilerleyen Venüs artık tam olarak 30 Ocak’ta düz hareketine geri dönecek. Ve sonuçta maddi manevi her anlamda 19 Aralık'tan beri bizde bıraktığı izlerle yoluna devam edecek. Ayrıca bu hafta hararetli konuşmalara, geçmişe dair çözülememiş mevzuların tekrar önünüze geldiğine de şahit olabilirsiniz.

Genel olarak ocak ayının bu son haftasına baktığımızda geçmişe dair ne varsa temizlemek için yola çıktığımızı ve bu durumunda bizi yer yer gerginleştirebileceğini söyleyebiliriz. Bir önceki haftaların enerjisini bu hafta sömürecek gibi duruyor.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)