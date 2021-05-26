Haftalık burç yorumları (24 Mayıs 2021 - 30 Mayıs 2021 haftasına Ay tutulması damga vuracak)

ntv.com.tr 26.05.2021 - 12:23
5 ° Yay burcunda tuhaf bir Ay tutulması
Hayatımızı olumlu olumsuz birçok açıdan etkileyecek olan bu tutulması, her şeyden önce bizi dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularda etkileyecek gibi durmakta.
24 MAYIS 2021- 30 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
24 MAYIS 2021- 30 MAYIS 2021 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu hafta gökyüzünde bizi etkileyecek olan en önemli olay Yay burcunda yaşanacak olan Ay tutulması olacak.
Ay tutulması aslında her ay yaşadığımız bir yeniay. Sadece Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü zahiri noktaları ile yakın olduğu için astrolojik anlamda bizim için değerli. Yoksa nihayetinde Ay ve Güneş tutulmaları bir doğa olayı.
Bu anlamda bu hafta özellikle yeni olana kendimizi adapte edebileceğimiz süreçleri önümüze getirecek de diyebiliriz. Bu tutulmanın hemen gününde değil ama bir iki gün sonrasında atılıma geçmenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu hafta Venüs Neptün ve Merkür Neptün sert açıları yine hayatımızda gerçeği görmemiz konusunda bizi sıkıştıracak gibi durmakta. Bu hafta sabırlı davranırsak ve değişime ayak uydurursak kazanan biz olacağız.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta özellikle güç iktidar savaşlarının tam göbeğinde kalma riski ile karşı karşıya olabilirsiniz. O nedenle bu haftayı kafa, göz kırmadan sakin sakin geçirmeye gayret etmenizde fayda var. Para konusunda ise enteresan fırsatlar önünüze gelebilir. Borçla işiniz olmasın ne alın ne de verin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Borsa, kripto para ve bu gibi yatırım enstrümanlarından uzak durmanız veya hareket alacaksanız da çok mantıklı hareket etmeniz gereken bir hafta. O nedenle elinizdekilere odaklanmak ve doğru bir ekonomik analiz yapmak durumunda kalabilirsiniz. Keza yapın ve biraz daha bu hafta cimrileşin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu haftanın ana başlığı sizin için öncelikle ayağınızı yorganınıza göre uzatmak olacaktır. Bu noktada kendinizi hayal alemlerine kaptırıp “aman canım ne var bir şekilde öderim..” diyerek kredi kartına abanmayın. Keza kendinizle ilgili olarak alacağınız kararla bu iki hafta sizi koşturtabilir. Hadi bakalım az konuşma, çok iş!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
“Aman zaten her şey üst üste geliyor çok bunaldım!” demeyin daha önünüzde Haziran var. Bu hafta biraz o mu, bu mu diye kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Bir de üstüne “ben bu topraklarda, bu ailede neden doğdum?” diye karmik konulara hiç mi hiç girmeyin. Eğer imkânınız varsa bu hafta insanlardan uzak bir yere atın derim kendinizi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta özellikle sosyal alanda kendinizi biraz şaşkın bir şekilde dolanırken bulabilirsiniz. O nedenle sosyal medyadan ne kadar uzak kalırsanız o kadar iyi. Hele internet üzerinden duygusal ilişkiler veya duygularınızı ifade etmek adına eylemlere pek girmemenizde fayda var. Sanal olandan uzak kalmanız sizin için çok daha doğru duruyor bu hafta..
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Haftanın ana başlığı sizin için kariyer! Bu hafta hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda dedikodu ya dikkat edin. Mamasız laflar, gereksiz insanların ağzından çıkıp olmadık sonuçlara neden olabilirler. O nedenle olabildiğince özellikle iş ve iş arkadaşlarınıza ve onlarla kurduğunuz ilişkiye dikkat etmenizde fayda var. Ve bu arada harcamalarınıza kesinlikle dikkat etmenizde fayda var. Kartınızdan elinizi çekin.
Bu hafta hem aşk hem de kariyer anlamında ortaya karışık meyve tabağı gibi bir hafta geçirmeniz olası
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Öğrenci terazileri bu hafta daha da çok ilgilendirecek gibi duruyor. Özellikle bir sınav ya da tez gibi hazırlanmakta olduğunuz bir şey varsa aman dikkatinizi toplamaya gayret edin. Çünkü Venüs ve Neptün arasındaki ilişki sizi bu anlamda zorlayabilir. Bunun yanında yurtdışı veya yurtdışı ile ilgili konularda gelişmelerde yine teraziler için görülebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta daha çok resmi kurum kuruluşlarla veya onlarla ilgili olan kişilerle gerginlikler yaşamanız olası ayrıca para konusunda ise ödemeleriniz varsa veya bir harcama yapmanız gerekiyorsa bu anlamda gecikmeler olabilir. Malum konu para olunca canınız bu anlamda sıkılabilir. Bu haftayı doğru programladığınız taktirde önümüzdeki haftalar daha rahat geçebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta yıllardır süren ilişkinizden veya eşinizden ayrılmadığınız sürece bu haftayı şanslı geçirdiğinizi düşünebilirsiniz. Ve tabi hiç olmadık biriyle de evlenme veya ortaklık kurmak gibi bir eylem içine de girme olasılığınız hayli güçlü. O nedenle bu hafta bence siz olabildiğince bu konularda hareket almayın ve dikkatinizi para konularına verin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta özellikle kardeş veya kardeşiniz gibi gördüğünüz insanlarla olan iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var çünkü onların bazı sıkıntıları sizin hanenizde çözülecek gibi duruyor. Bu konuda ne kadar tarafsız olursanız o kadar sizin için iyi olacaktır. Bu hafta ayrıca para konusunda enteresan olumlu gelişmelerde olabilir gözleriniz açık olsun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Yolunda gitmeyen ve kendinizde rahatsızlık duyduğunuz birçok konu artarda önünüze gelebilir siz ve bu durum karşısında kendinizi şaşırmış bir halde bulmanız olası. Özellikle çalışma koşulları ve para kazandığınız konularda kafa karışıklıkları oluşabilir. Olayları tek tek ele alıp irdelemeniz çok daha doğru görünmekte. Ani ve sürpriz durumlar oluşturmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta sizin için en önemli olayların başında artık kayıp gibi duran mali portrenizi düzeltmeye çalışmak olmalı. Özellikle gelir gider dengesini tekrar rayına oturtmak için elinizden geleni yapmanızda fayda var. Ayrıca gayri menkul konularında da hele işin içinde aile büyükleri de varsa can sıkıcı sözler duyabilirsiniz. Bu hafta pek bu işlere bulaşmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.