Haftalık burç yorumları (24 Mayıs 2021 - 30 Mayıs 2021 haftasına Ay tutulması damga vuracak)

5 ° Yay burcunda tuhaf bir Ay tutulması

Hayatımızı olumlu olumsuz birçok açıdan etkileyecek olan bu tutulması, her şeyden önce bizi dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konularda etkileyecek gibi durmakta.

24 MAYIS 2021- 30 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

24 MAYIS 2021- 30 MAYIS 2021 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta gökyüzünde bizi etkileyecek olan en önemli olay Yay burcunda yaşanacak olan Ay tutulması olacak.

Ay tutulması aslında her ay yaşadığımız bir yeniay. Sadece Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü zahiri noktaları ile yakın olduğu için astrolojik anlamda bizim için değerli. Yoksa nihayetinde Ay ve Güneş tutulmaları bir doğa olayı.

Bu anlamda bu hafta özellikle yeni olana kendimizi adapte edebileceğimiz süreçleri önümüze getirecek de diyebiliriz. Bu tutulmanın hemen gününde değil ama bir iki gün sonrasında atılıma geçmenizi tavsiye ederim. Ayrıca bu hafta Venüs Neptün ve Merkür Neptün sert açıları yine hayatımızda gerçeği görmemiz konusunda bizi sıkıştıracak gibi durmakta. Bu hafta sabırlı davranırsak ve değişime ayak uydurursak kazanan biz olacağız.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)