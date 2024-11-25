Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 25 Kasım-1 Aralık 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya Ay başak burcunda başlıyoruz. Neptün karşıtlık açısı duygusal açıdan aldanmalara sebep olabilir. Muhasebe, ayrışma, bitirilmesi gereken işlere daha fazla odak geliştirmek söz konusu olabilir. Merkür bu hafta retro hareketin başlıyor ve pazartesi günü durağan pozisyonda, iletişim ve ulaşım konusunda sorunlar yaşanabilir. Özellikle havanın yağışlı olması ulaşım konusunda sorunları gündeme taşıyabilir. Merkür yay burcunda pek rahat hareket edemez, rasyonel yaklaşımlardan ziyade sezgisel davranışlara neden olur. Haftanın başlangıcındaki Ay-Neptün karşıtlığı sezgiler konusunda yanılmalara neden olabilir. Yeni bir karar almak ve işe başlamak için bu hafta pek kolay olmayabilir. Pazartesi günü öğle saatlerinde Ay terazi burcuna geçiş yapacak, Plüton ile olumlu açı oluşturacak bu pozisyon öğleden sonra ilişkiler konusunda daha güçlü bir etki karşımıza çıkartıyor. İletişim veya ilişkilerde belirli sınırları korumak önemli olabilir.

Salı günü Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu açı ile başlıyoruz. Salı günü daha pozitif duygulara sahip olmak ilişkiler konusundaki beklentileri arttırabilir. Ancak Ay’ın Venüs ile dik açısı bazı güven sorunlarını ortaya çıkarabilir. Finansal açıdan bugün dikkatli kararlar almakta fayda var, harcamalar konusunda abartılı davranmak, yatırım araçları konusunda ani karar almak sorun oluşturabilir.

Çarşamba günü Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu açı devam ediyor. Güneş ile Mars arasındaki olumlu açının da etkisi ile hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Merkür’ün retro olduğunu düşünerek dürtüsel davranışlardan kaçınmak önemli olacaktır. Ticari konular, ulaşım ve iletişim konularında yoğun gündemler meydana gelebilir. Okullar, eğitim alanları ile ilgili konularda gündemler yoğun olabilir.

Perşembe gününe Ay akrep burcunda başlıyoruz. Mars ve Plüton ile açıları çatışmacı bir durumu ortaya çıkarabilir. İlişkiler, ülkeler açısından oldukça gergin konular gündeme gelebilir. Savaş konusunda hareketlilik söz konusu olabilir.

Cuma gününe Ay-Satürn arasındaki olumlu açı ile başlıyoruz. Duygularımızdan emin ve hedefe odaklı bir gün geçirilebilir. 

Cumartesi günü Ay ile Uranüs arasında karşıtlık açı oluşurken Neptün ile arasında olumlu bir açı oluşuyor. Bu durum gerçekleşmesini istediğimiz konularda ani değişkenliklerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. 

Pazar günü Yay burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yeniay Antares sabit yıldızında gerçekleşecek. Antares yıldızı kelime anlamı ile Mars karşıtı demektir. Akrebin kalbi olan bu yıldız tarihler boyunca savaş fitillerini ateşlemiş bir yıldızdır. Yeniay ile savaş gündemi hareketlenebilir. Yeniay’ın Mars ile olumlu açısı kısa süreli de olsa uzlaşı görüşmelerinin yapılabileceğini gösteriyor.  Ancak bu dönemde Merkür’ün retro olması alınan kararların değişkenlik oluşturacağını da gösteriyor.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta çalışma düzeniniz, sağlığınız ile ilgili konularda daha özenli olmanız gerekebilir. Ödemeler ve borçlar konusunda organize etmeniz gereken gündemleriniz olabilir. Ortaklarınız, beraber çalıştığınız insanlar ile ilgili konularda güzel haberler alabilirsiniz. Eşiniz ile seyahate çıkmak veya organizasyon yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu maddi açıdan harcamalarınıza dikkat etmelisiniz ani ve düşünmeden alınan kararlar kayıplar yaşamanıza sebep olabilir. Hafta sonundan itibaren yeni bir eğitim, yeni bir anlaşma, yeni bir seyahat konusu gündeme gelebilir. Ancak retro Merkür ertelemelere sebep olabilir.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta aş hayatınız, duygularınızı ön plana çıkarmak, kendinizi ifade etmek önceliğinizde olabilir. Çalışma hayatınız ile ilgili konularda bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Çalışanlarınız veya çalışma arkadaşlarınızın sayesinde kazançlarınızı arttırabileceğiniz iş bağlantıları kurabilirsiniz. Hafta sonu yaklaşırken ayın başından itibaren ilişkiler konusunda kafanızı karıştıran konuları belki de konuşmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Bu durum ayrılıklar ve sona eren ilişkileri gündeme getirebilir.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta eviniz, aileniz ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Çocuklarınız ile ilgili konularda sevineceğiniz gelişmeler meydana gelebilir. Kendinizi ifade etmek konusunda yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Bekar olan ikizler burçları için ilişkiler, evlilik konuları gündeme gelebilir. Sağlığınız ile ilgili konulara daha çok dikkat etmelisiniz. Bu hafta eşiniz ve ortaklarınız ile aranızda bazı anlaşmazlıklar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta yolculuklar, seyahat konuları gündeminizde olacak. Çok fazla yer değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Akrabalarınız ve aileniz ile ilgili konular sizi çok fazla meşgul edebilir. Başkalarıyla iletişim kurmak ve kendinizi anlatmak için çok uzun süreler harcamanız gerekebilir. Aileniz ve akrabalarınız ile ilgili konular öncelikleriniz arasında olacak. Özellikle başka bir ülkeye giden veya farklı bir ülkeden gelen yakınlarınız ile ilgili konulara ilginiz yüksek olabilir.  Hafta sonu sağlığınız konusunda dikkatli olmalısınız. Ateşli hastalıklar, kalp, mide rahatsızlıkları meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta çalışmalarınızın sonucu almak, kazançlarınızı arttırmak adına harekete geçebilirsiniz. Finansal açıdan sizi zorlayacak harcamalarınız olabilir. Çocuklar, aşk hayatınız, arkadaşlarınız, dernekler, sosyal yaşantınız ile ilgili harcama kalemleriniz artabilir. Bu hafta araç alım-satım konuları, yatırımlar konusu gündeminizde olabilir. Hafta sonu bekar olan aslan burçları için aşk hayatı hareketleniyor. Hafta sonu spora başlamak, forma girmek için de harekete geçebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta tanıdığınız pek çok insanın hayatında başrolünde siz olabilirsiniz. Etrafınızda gelişen pek çok olayın içinde yer almak durumunda kalacaksınız. İş, aile konusunda zamanı doğru kullanabilmek önemli olacak. Taşınmak, başka bir şehre yerleşmek, iş değiştirmek gibi konular ile ilgilenebilirsiniz. Kazançlarınızı arttırabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta sonundan itibaren ev dekorasyonu, ev alım satım konularıyla daha yakından ilgilenebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta kendinizle ilgilenmek, bir süredir sizi kısıtlayan konulardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı gezileri, eğitim konuları, kardeşleriniz ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Başka bir şehre yolculuk etmek, şehir değiştirmek gibi konular gündeme gelebilir. Yakın akrabalarınız, arkadaşlarınız ile seyahat etmek, organizasyon konularıyla ilgilenmek önceliğinizde olabilir. 

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta arkadaşlarınız, sosyal çevreniz ile ilgili konulara daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Kazançlarınızı arttırabilmek için önemli insanlar ile bir araya geleceksiniz. Bir süredir unuttuğunuz ödemelerinizin yapılması, kazançlarınızın artması konusunda oldukça verimli bir hafta sizi bekliyor. Eşiniz veya ortaklarınız ile aranızda meydana gelen sorunları çözebilmek için daha iyimser bir bakış açısında olacaksınız. Hafta sonundan itibaren yeni bir işe başlamak, yeni bir kazanç sağlamak adına harekete geçeceksiniz.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta kariyer hayatınızla, yaptıklarınız ile ön plana çıkıyorsunuz. Duygularınızı ifade etmek, herkesin sizi anlamasını bekleyeceğiniz durumlar oluşabilir. Bu hafta Yay burcunda Merkür retrosu başlıyor bu sebeple kendinizi ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara mahal verecek diyaloglardan uzak durmanız gerekebilir. Ortaklarınız, eşiniz ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Hafta sonundan itibaren kendinize bakmak, spora başlamak gibi öncelikleriniz olabilir. 

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta yolculuklar, seyahatler konusunda hareketlilik söz konusu olacak. İletişim ve yayıncılık konusunda hareketli bir hafta geçireceksiniz. İşlerinizin aksamasına sebep olacak durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınız konusunda bazı kontroller yaptırmanız gerekebilir. Ateşli hastalıklar, solunum yolu rahatsızlıkları meydana gelebilir. Çalışanlarınız ile ilgili yurt dışı bağlantılı sorunlar, engellemeler meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta harcamalarınız, ödemeleriniz konusu gündeminizde olabilir. Yatırım yaptığınız işler 

konusunda bazı sorunlar meydana gelebilir. Sindirim sorunları ile ilgili hassas bir hafta geçirebilirsiniz. Yurt dışı seyahatler, iletişim, sosyal aktiviteler konusunda hareketli bir hafta geçirebilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek bir organizasyon için hazırlık yapabilir, arkadaşlarınız ile ilgili konularda gündeminizi meşgul edebilir. Kariyer hayatınız ile ilgili bazı ufak sorunlar meydana gelebilir, bitirmeniz gereken, tamamlamanız gereken işlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Babanızın sağlığı, otorite figürlerinin sağlığı veya onlar ile ilişkinizde bazı sorunlar meydana gelebilir.

Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta eşiniz, ortaklarınız ile aranızda yanlış anlaşılmalar veya iletişim sorunları meydana gelebilir. Kariyer hayatınız, ev yaşantınız ile ilgili konulara zaman bulmakta güçlük çekebilirsiniz. İş temposu ve iletişim konusunda oldukça yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Bu hafta kariyer hayatınız ile ilgili önemli değişiklikler söz konusu olabilir. Çalışanlarınız, beraber iş yaptığınız insanların sağlığı ile ilgili konular gündemde olabilir. Yeni girişimler ve kazançları arttırmak konusunda oldukça hareketli bir hafta sizi bekliyor.

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