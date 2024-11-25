Haftalık burç yorumları (25 Kasım-1 Aralık 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, haftaya Ay başak burcunda başlıyoruz. Neptün karşıtlık açısı duygusal açıdan aldanmalara sebep olabilir. Muhasebe, ayrışma, bitirilmesi gereken işlere daha fazla odak geliştirmek söz konusu olabilir. Merkür bu hafta retro hareketin başlıyor ve pazartesi günü durağan pozisyonda, iletişim ve ulaşım konusunda sorunlar yaşanabilir. Özellikle havanın yağışlı olması ulaşım konusunda sorunları gündeme taşıyabilir. Merkür yay burcunda pek rahat hareket edemez, rasyonel yaklaşımlardan ziyade sezgisel davranışlara neden olur. Haftanın başlangıcındaki Ay-Neptün karşıtlığı sezgiler konusunda yanılmalara neden olabilir. Yeni bir karar almak ve işe başlamak için bu hafta pek kolay olmayabilir. Pazartesi günü öğle saatlerinde Ay terazi burcuna geçiş yapacak, Plüton ile olumlu açı oluşturacak bu pozisyon öğleden sonra ilişkiler konusunda daha güçlü bir etki karşımıza çıkartıyor. İletişim veya ilişkilerde belirli sınırları korumak önemli olabilir.

Salı günü Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu açı ile başlıyoruz. Salı günü daha pozitif duygulara sahip olmak ilişkiler konusundaki beklentileri arttırabilir. Ancak Ay’ın Venüs ile dik açısı bazı güven sorunlarını ortaya çıkarabilir. Finansal açıdan bugün dikkatli kararlar almakta fayda var, harcamalar konusunda abartılı davranmak, yatırım araçları konusunda ani karar almak sorun oluşturabilir.

Çarşamba günü Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu açı devam ediyor. Güneş ile Mars arasındaki olumlu açının da etkisi ile hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Merkür’ün retro olduğunu düşünerek dürtüsel davranışlardan kaçınmak önemli olacaktır. Ticari konular, ulaşım ve iletişim konularında yoğun gündemler meydana gelebilir. Okullar, eğitim alanları ile ilgili konularda gündemler yoğun olabilir.

Perşembe gününe Ay akrep burcunda başlıyoruz. Mars ve Plüton ile açıları çatışmacı bir durumu ortaya çıkarabilir. İlişkiler, ülkeler açısından oldukça gergin konular gündeme gelebilir. Savaş konusunda hareketlilik söz konusu olabilir.

Cuma gününe Ay-Satürn arasındaki olumlu açı ile başlıyoruz. Duygularımızdan emin ve hedefe odaklı bir gün geçirilebilir.

Cumartesi günü Ay ile Uranüs arasında karşıtlık açı oluşurken Neptün ile arasında olumlu bir açı oluşuyor. Bu durum gerçekleşmesini istediğimiz konularda ani değişkenliklerin ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

Pazar günü Yay burcunda bir yeniay meydana gelecek. Yeniay Antares sabit yıldızında gerçekleşecek. Antares yıldızı kelime anlamı ile Mars karşıtı demektir. Akrebin kalbi olan bu yıldız tarihler boyunca savaş fitillerini ateşlemiş bir yıldızdır. Yeniay ile savaş gündemi hareketlenebilir. Yeniay’ın Mars ile olumlu açısı kısa süreli de olsa uzlaşı görüşmelerinin yapılabileceğini gösteriyor. Ancak bu dönemde Merkür’ün retro olması alınan kararların değişkenlik oluşturacağını da gösteriyor.