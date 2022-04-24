Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.04.2022 - 09:31 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 09:34
Boğa burcunda Güneş tutuluyor
Tatlı sert yaşayacağımız Boğa burcundaki Güneş tutulması bizi ekonomik konular başta olmak üzere kararlar almamıza neden olacak.
Ay’ın konumu:
25 Nisan-1 Mayıs 2022 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile yapacağı olumlu açıyla başlıyoruz. Konuşmalarımızın karşı taraftan şiir gibi algılandığı ve uçucu gelebileceğini unutmayalım. Önemli işlerle ilgili görüşmeler yaparken dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca iyi bir etkiye sahip olan Venüs, kuzey, güney Ay düğümleri ile yapacağı olumlu etkileşim bizi gelecek planlarımızda çok daha pozitif düşündürecek diyebiliriz.
Hafta sonu, malum Boğa burcunda tatlı sert bir Güneş tutulması gerçekleşecek, bu tutulmayı 'Boğa burcunda Güneş tutulması' yazımda çok daha ayrıntılı bir biçimde işledim. Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.
Aynı zamanda Güneş tutulmasıyla birlikte 'güçlü olmak' ile ilgili olan gökyüzü mahallesinin sert abisi Plüton da geri hareketine başlıyor. Oldukça ağır hareket eden Plüton ekim ayının ortalarına kadar, doğru hareketine geçemiyor olacak. Bu da bizi asıl diğer gezegenlerin Retro hareketiyle yılın ikinci yarısında Retro'ları destekleyen etkisini yaşarken gösterecek.
Genel olarak bu haftaya baktığımızda aslında hiç de fena bir hafta değil diyebiliriz. Güneş tutulmasını sonlandıran, bitiren fakat diğer yandan da artık gitmeyen, bizi uyuşturan durumlardan da kurtaracağını unutmamak gerek.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi konularda hareketlilik yaşayacak olabilirsiniz, o nedenle mümkün olduğunca sağlam planların, projelerin içinde kalmaya gayret edin. Eğer elinizden gelen en iyi şekilde garantici davranabilirseniz, önünüzde güzel bir sayfanın açıldığını göreceksiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Gergin ama bir o kadar rahat bir hafta geçirebileceğinizi söylemek durumundayım. Kendinizi gergin konularda daha pasif noktada tuttuğunuz zaman, olayların önünüzde bir bir açılabileceğini görmeniz mümkün olacak.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. İş ve kariyerde güzel başlangıçlara hayat sizi güçlü bir biçimde sürükleyecek olabilir. Yanınızda kimlerin olup olmayacağı konusunda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu kararda bazı göbek bağlarınızı kesmeniz gerekebilir.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta özellikle bir sunumunuz varsa veya öğrenci bir Yengeç iseniz sabırlı olup üstünüze düşenleri tam olarak yaptığınız taktirde haftayı rahat geçirebileceğinizi ve ilerleyen haftalarda bu çalışmanızın meyvelerini yiyebileceğinizi söylemem mümkün. Çalışın!
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta özellikle maddi konularda, resmi işlere bağlıysa hoş haberler almanız pek mümkün. Ayrıca ortak gelirlerde artışlar olabilir veya bu konularda dikkatinizi çekecek gelişmeler içinde kendinizi bulmanız mümkün olabilir. Değerlendirin bu haftayı.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Duygusal hayatınızla, işlerinizin birbirine karıştığı bir hafta yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle ortak gelirler konusunda sakin bir akılla kararlar vermeye bakın. Sağlık konusunda elinizden geldiğince kendinize iyi bakmaya gayret edin.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu haftayı özellikle ikili ilişkiler konusunda dikkatli geçirdiğiniz sürece sıkıntı yaşamayacağınız çok açık. Gerek aşk, gerekse uzun süreli ilişkiler konusunda karşınızdakini bir yargıya varmadan önce iyi dinlemeye bakın.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta sırlarınızı doğru taşımanız gereken bir hafta. Arkadaşlarınız, kardeşleriniz veya yakın çevrenizle kuracağınız iletişimde çok konuşmanızın faydasını göremeyebilirsiniz. Ayrıca kendinizi iş ve çalışma arkadaşlarınızla tartışırken bulma riskiniz var.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Aile meselelerini bu hafta abartmadığınız taktirde gayet güzel bir hafta geçirmeniz mümkün duruyor. Maddi konularda dolduruşa gelip ani hareketlerde bulunma riskinizin olduğunu da söylemeliyim. Mümkün mertebe bu konuyu ağırdan alın.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Maddi konularda bu hafta kendinizi ne çok şanslı, ne de çok şanssız hissetmeyin derim. Kendinizi her alanda yargılamak yerine daha geleceğe bakmak, daha planlı olmak sizi rahatlatacaktır. Zamanın çok hızlı geçtiğini unutmayın.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Biraz kendinizi sıkışmış ve olayların fazla üstünüze geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu hafta bir şekilde kendinize zaman ayırmanız, size çok daha iyi gelecek. Aceleci davranışlara ve kararlara çok da müsait bir haftadan geçmiyor olabilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta şansınızı her alanda elinizden geldiğince kullanmanızda fayda var. Önünüzde açılacak olan konulara daha faydacı bir yerden baktığınız takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor olacaksınız. Çevrenizde gelişecek fırsatları kaçırmayın derim.