Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Nisan-1 Mayıs 2022 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.04.2022 - 09:31 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 09:34

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 1

Boğa burcunda Güneş tutuluyor

Tatlı sert yaşayacağımız Boğa burcundaki Güneş tutulması bizi ekonomik konular başta olmak üzere kararlar almamıza neden olacak.

Ay’ın konumu:

25 Nisan-1 Mayıs 2022 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile yapacağı olumlu açıyla başlıyoruz. Konuşmalarımızın karşı taraftan şiir gibi algılandığı ve uçucu gelebileceğini unutmayalım. Önemli işlerle ilgili görüşmeler yaparken dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca iyi bir etkiye sahip olan Venüs, kuzey, güney Ay düğümleri ile yapacağı olumlu etkileşim bizi gelecek planlarımızda çok daha pozitif düşündürecek diyebiliriz.

Hafta sonu, malum Boğa burcunda tatlı sert bir Güneş tutulması gerçekleşecek, bu tutulmayı 'Boğa burcunda Güneş tutulması' yazımda çok daha ayrıntılı bir biçimde işledim. Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.

Aynı zamanda Güneş tutulmasıyla birlikte 'güçlü olmak' ile ilgili olan gökyüzü mahallesinin sert abisi Plüton da geri hareketine başlıyor. Oldukça ağır hareket eden Plüton ekim ayının ortalarına kadar, doğru hareketine geçemiyor olacak. Bu da bizi asıl diğer gezegenlerin Retro hareketiyle yılın ikinci yarısında Retro'ları destekleyen etkisini yaşarken gösterecek.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda aslında hiç de fena bir hafta değil diyebiliriz. Güneş tutulmasını sonlandıran, bitiren fakat diğer yandan da artık gitmeyen, bizi uyuşturan durumlardan da kurtaracağını unutmamak gerek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) 

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 2

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi konularda hareketlilik yaşayacak olabilirsiniz, o nedenle mümkün olduğunca sağlam planların, projelerin içinde kalmaya gayret edin. Eğer elinizden gelen en iyi şekilde garantici davranabilirseniz, önünüzde güzel bir sayfanın açıldığını göreceksiniz.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Gergin ama bir o kadar rahat bir hafta geçirebileceğinizi söylemek durumundayım. Kendinizi gergin konularda daha pasif noktada tuttuğunuz zaman, olayların önünüzde bir bir açılabileceğini görmeniz mümkün olacak.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. İş ve kariyerde güzel başlangıçlara hayat sizi güçlü bir biçimde sürükleyecek olabilir. Yanınızda kimlerin olup olmayacağı konusunda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bu kararda bazı göbek bağlarınızı kesmeniz gerekebilir.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta özellikle bir sunumunuz varsa veya öğrenci bir Yengeç iseniz sabırlı olup üstünüze düşenleri tam olarak yaptığınız taktirde haftayı rahat geçirebileceğinizi ve ilerleyen haftalarda bu çalışmanızın meyvelerini yiyebileceğinizi söylemem mümkün. Çalışın!  

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Bu hafta özellikle maddi konularda, resmi işlere bağlıysa hoş haberler almanız pek mümkün. Ayrıca ortak gelirlerde artışlar olabilir veya bu konularda dikkatinizi çekecek gelişmeler içinde kendinizi bulmanız mümkün olabilir. Değerlendirin bu haftayı.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 7

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Duygusal hayatınızla, işlerinizin birbirine karıştığı bir hafta yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle ortak gelirler konusunda sakin bir akılla kararlar vermeye bakın. Sağlık konusunda elinizden geldiğince kendinize iyi bakmaya gayret edin.  

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu haftayı özellikle ikili ilişkiler konusunda dikkatli geçirdiğiniz sürece sıkıntı yaşamayacağınız çok açık. Gerek aşk, gerekse uzun süreli ilişkiler konusunda karşınızdakini bir yargıya varmadan önce iyi dinlemeye bakın.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta sırlarınızı doğru taşımanız gereken bir hafta. Arkadaşlarınız, kardeşleriniz veya yakın çevrenizle kuracağınız iletişimde çok konuşmanızın faydasını göremeyebilirsiniz. Ayrıca kendinizi iş ve çalışma arkadaşlarınızla tartışırken bulma riskiniz var.    

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 10

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Aile meselelerini bu hafta abartmadığınız taktirde gayet güzel bir hafta geçirmeniz mümkün duruyor. Maddi konularda dolduruşa gelip ani hareketlerde bulunma riskinizin olduğunu da söylemeliyim. Mümkün mertebe bu konuyu ağırdan alın.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Maddi konularda bu hafta kendinizi ne çok şanslı, ne de çok şanssız hissetmeyin derim. Kendinizi her alanda yargılamak yerine daha geleceğe bakmak, daha planlı olmak sizi rahatlatacaktır. Zamanın çok hızlı geçtiğini unutmayın.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 12

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Biraz kendinizi sıkışmış ve olayların fazla üstünüze geldiğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu hafta bir şekilde kendinize zaman ayırmanız, size çok daha iyi gelecek. Aceleci davranışlara ve kararlara çok da müsait bir haftadan geçmiyor olabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022) - 13

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta şansınızı her alanda elinizden geldiğince kullanmanızda fayda var. Önünüzde açılacak olan konulara daha faydacı bir yerden baktığınız takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor olacaksınız. Çevrenizde gelişecek fırsatları kaçırmayın derim.

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