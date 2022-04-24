Haftalık burç yorumları (25 Nisan-1 Mayıs 2022)

Boğa burcunda Güneş tutuluyor

Tatlı sert yaşayacağımız Boğa burcundaki Güneş tutulması bizi ekonomik konular başta olmak üzere kararlar almamıza neden olacak.

Ay’ın konumu:

25 Nisan-1 Mayıs 2022 haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür’ün hayaller gezegeni Neptün ile yapacağı olumlu açıyla başlıyoruz. Konuşmalarımızın karşı taraftan şiir gibi algılandığı ve uçucu gelebileceğini unutmayalım. Önemli işlerle ilgili görüşmeler yaparken dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca iyi bir etkiye sahip olan Venüs, kuzey, güney Ay düğümleri ile yapacağı olumlu etkileşim bizi gelecek planlarımızda çok daha pozitif düşündürecek diyebiliriz.

Hafta sonu, malum Boğa burcunda tatlı sert bir Güneş tutulması gerçekleşecek, bu tutulmayı 'Boğa burcunda Güneş tutulması' yazımda çok daha ayrıntılı bir biçimde işledim. Burcunuza göre okumanızı tavsiye ederim.

Aynı zamanda Güneş tutulmasıyla birlikte 'güçlü olmak' ile ilgili olan gökyüzü mahallesinin sert abisi Plüton da geri hareketine başlıyor. Oldukça ağır hareket eden Plüton ekim ayının ortalarına kadar, doğru hareketine geçemiyor olacak. Bu da bizi asıl diğer gezegenlerin Retro hareketiyle yılın ikinci yarısında Retro'ları destekleyen etkisini yaşarken gösterecek.

Genel olarak bu haftaya baktığımızda aslında hiç de fena bir hafta değil diyebiliriz. Güneş tutulmasını sonlandıran, bitiren fakat diğer yandan da artık gitmeyen, bizi uyuşturan durumlardan da kurtaracağını unutmamak gerek.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)