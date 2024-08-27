Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, ağustos ayının son haftasına geldik. Bu hafta itibariyle artık geçmişe yönelik konuları daha fazla gündeme getirme isteğinde olabilir, değişimin gerekliliklerini daha net gözlemleme şansı elde edebilirsiniz. Geçmişte olanları artık geride bırakmanın ve yeniye uyumlanmanın zamanı geldi. Koşullar sizi yeni gelişen olaylara uyumlanmanız konusunda zorlayabilir. Bu hafta bitirmek istediğiniz işler, yarım kalan işleri tamamlamak adına iyi planlamaların yapılabilmesi adına bizlere fırsat sunuyor.

Bu hafta Venüs Başak burcunun son derecelerinde seyahat ederken, Neptün ile karşıtlık açı oluşturacak. Bu durum para piyasaları ve ticari girişimler konusunda belirsizliklere neden olabilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerde beklentilerin karşılanmamasına sebep olabilir. 30 Ağustos itibariyle Merkür ileri hareketine başlıyor, aynı zamanda Venüs burç değiştirerek Terazi burcuna geçiş yapıyor.

Merkür’ün ileri hareketi ile artık imza ve evrak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ikili ilişkiler konusunda daha çok denge arayışının olacağını gösteriyor. Bu haftadan itibaren yeni ilişkilerin başlaması, tanışmaların artması, ilişkilerin daha fazla ön planda olması söz konusu olacaktır.

Haftanın son günü Uranüs durağan pozisyona geçiyor ve Ocak ayının son gününe kadar retro hareketini sürdürecek. Bu durum Mayıs ortasından itibaren yaşananlar ile ilgili bilinç değişimine sebebiyet verecek olaylar meydana gelebilir. Mayıs ayında başlayan ilişkiler, alınan değerler konusunda Ekim ortasında dramatik değişimler yaşanabilir.