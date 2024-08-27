Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 26 Ağustos-1 Eylül 2024 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 1

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, ağustos ayının son haftasına geldik. Bu hafta itibariyle artık geçmişe yönelik konuları daha fazla gündeme getirme isteğinde olabilir, değişimin gerekliliklerini daha net gözlemleme şansı elde edebilirsiniz. Geçmişte olanları artık geride bırakmanın ve yeniye uyumlanmanın zamanı geldi. Koşullar sizi yeni gelişen olaylara uyumlanmanız konusunda zorlayabilir. Bu hafta bitirmek istediğiniz işler, yarım kalan işleri tamamlamak adına iyi planlamaların yapılabilmesi adına bizlere fırsat sunuyor.  

Bu hafta Venüs Başak burcunun son derecelerinde seyahat ederken, Neptün ile karşıtlık açı oluşturacak. Bu durum para piyasaları ve ticari girişimler konusunda belirsizliklere neden olabilir. Aynı zamanda ikili ilişkilerde beklentilerin karşılanmamasına sebep olabilir.  30 Ağustos itibariyle Merkür ileri hareketine başlıyor, aynı zamanda Venüs burç değiştirerek Terazi burcuna geçiş yapıyor. 

Merkür’ün ileri hareketi ile artık imza ve evrak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ikili ilişkiler konusunda daha çok denge arayışının olacağını gösteriyor. Bu haftadan itibaren yeni ilişkilerin başlaması, tanışmaların artması, ilişkilerin daha fazla ön planda olması söz konusu olacaktır.  

Haftanın son günü Uranüs durağan pozisyona geçiyor ve Ocak ayının son gününe kadar retro hareketini sürdürecek. Bu durum Mayıs ortasından itibaren yaşananlar ile ilgili bilinç değişimine sebebiyet verecek olaylar meydana gelebilir. Mayıs ayında başlayan ilişkiler, alınan değerler konusunda Ekim ortasında dramatik değişimler yaşanabilir. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bu hafta kardeşleriniz ile vakit geçirmek isteyebilir, kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Günlük sorumluluklarınız ile ilgili bu hafta son yoğunluklarınızı yaşayacaksınız. Ağustos ayı boyunca planladığınız pek çok şeyi tekrar gözden geçirecek ve anlaşma, sözleşme ve ticari koşullarınızı iyileştirebilmek adına harekete geçebilirsiniz. Hafta sonu itibariyle çocuklar ve eşiniz ile ilgili keyifli zaman geçirebilmek ve biraz daha rahatlayabilmek için tatil planı yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonu itibariyle arkadaşlarınız veya ortaklarınız ile beraber vakit geçirebilirsiniz. 

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bu hafta finansal konularda düzenleme yapmak, yatırımlarınız ile ilgili yaşadığınız kararsızlıklar üzerine çalışabilirsiniz. Mayıs ayından itibaren finansal açıdan yaptığınız yatırımlara dikkat etmelisiniz, sizi başladığınız noktaya sürükleyecek konular olabilir. Ev düzeniniz ve yaşam alanlarınız konusunda düzenlemeler yapmak, çocuklarınızın gelişimi ve eğitimi konusunda iyi haberler duyabilirsiniz. Ancak haftanın ilk günleri finansal yatırımlar konusunda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Aynı zamanda aşk hayatınızda da verdiğiniz emeğin karşılığını alamadığınızı hissedebilirsiniz. Perşembe gününden itibaren konforlu bir alana geçiş yapacaksınız. Günlük sorumluluklarınız konusunda başkalarından destek almak, iş birliği oluşturma konuları gündeminizde olabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bu hafta bitirmek, sonlandırmak istediğiniz işlere odaklanabilirsiniz. Ev düzeniniz, beraber yaşadığınız insanlar ile ilgili konular daha fazla önceliğinizde olacaktır. Evinizde bir eşyanızı kaybedebilir veya bir eşyanız bozulabilir. Isı veren makinalar veya ocak ile bu aralar yıldızınız barışmıyor olabilir. Merkür aslan retrosu süresince sayısız kere eliniz yanmış olabilir. 30 Ağustos itibariyle Merkür ileri hareketine başlıyor. Kafanızın dağınıklığı veya konsantrasyon sorunlarına sebebiyet veren bu etki artık değişmeye başlıyor. 29 Ağustos tarihinde Venüs’ün de burç değiştirerek Terazi burcuna geçişi aşk hayatınızı hareketlendirebilir. Çocuklarınız ile keyifli zaman geçirebilirsiniz. Mayıs ayından itibaren sizi içsel olarak zorlayan pek çok konu tekrar gündeme gelmeye başlayabilir. 

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bu hafta kendi ihtiyaçlarınız, duygularınız üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar ile olan iletişiminiz artacaktır. Harcamalar ve ticari girişimler konusunda karar almadan önce yükümlülüklerinizi bir kaç kere gözden geçirmenizde fayda var.  Ticari konular, ev içi tadilat süreçleri konusunda gözden kaçırılan detaylar harcamalarınızın artmasına sebep olabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bu hafta sosyal çevreniz ile ilgili konular, tatil hazırlıkları, yolculuklar konusu sizi meşgul edebilir. Bir eğitime başlamak, bir hobinizle tekrar ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Kardeşleriniz konusunda sizi mutlu edecek gelişmeler meydana gelebilir. Arkadaşlarınızın söylemlerini ne kadar önemsediğinizi ve üzerinizde ne kadar fazla etki bıraktığını fark edebilir ve bu bilincinizi değiştirmek adına harekete geçebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bu hafta kariyer ve iş hayatınızla ilgili sorumluluklarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bir süredir üzerine çalıştığınız projeleriniz hakkında bir sonuca ulaşabilirsiniz. Bu hafta itibariyle yaptığınız işler ile anılacak ve bu başarılarınız sebebiyle takdirleri toplayabilirsiniz. Hafta sonundan itibaren kazancınızın bereketi artmaya başlayacaktır. Yatırımlarınızdan iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bu hafta eğitimler, seyahatler konusunda tamamlamanız gereken evrak süreçlerine daha fazla odaklanabilirsiniz. Hafta sonundan itibaren kalabalık ortamlarda bulunmak yeni arkadaşlar ile tanışmak, yeni yerler keşfetmek için harekete geçebilirsiniz. 29 Ağustos itibariyle Venüs Terazi burcuna geçiyor bu süreçte, daha çok fiziksel bakımınız, estetik konuları ile ilgilenebilirsiniz. Hafta sonu itibariyle Uranüs retrosu başlıyor ocak sonuna kadar finansal açıdan sizi sarsacak gelişmelere sebebiyet verebilir. 

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bu hafta harcamalar, giderle iş yatırımlarınız önceliğinizde olabilir. Aile büyüklerinizin sağlığı ve operasyon süreçleri ile ilgilenmeniz gerekebilir. Ortaklık ve evlilik konusunda mayıs ayından itibaren aldığınız kararları tekrar sorgulama sürecine girebilirsiniz. Kariyer hayatınızda geciken konuların, verilen sözlerin bu haftadan itibaren tekrar gündeme gelişi ve artık yapılması gereken sorumlulukların bilincine varılması açısından önemli olacaktır. Ortaya çıkardığınız projelerin değerini bulması, insanların yaptığınız işe hayranlıkla baktığına şahit olabilirsiniz. Bu durum motivasyonunuzun yükselmesine sebep olacaktır.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bu hafta ortaklarınız veya eşiniz ile ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Hayatı, duyguları paylaşmak ve zorlukların beraber üstesinden gelmek adına başkalarının varlığı sizin için önemli olabilir. Kariyer konusunda kendinizi geliştireceğiniz fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Uzak akrabalar, eğitimler, seyahatler konusunda engel teşkil eden olayların çözüleceği bir hafta olabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bu hafta çalışma düzeninizle ilgili konularda bitirmeye odaklandığınız konulara odaklanabilirsiniz. Finansal açıdan belirsiz olan pek çok konu bu hafta itibariyle çözümlenmeye başlayacaktır. Ortaklıklardan elde edeceğiniz gelirler konusunda beklediğiniz ve geciken ödemeler bu hafta itibariyle size ulaşabilir. Kariyer konusunda bu haftadan itibaren şanslı etkiler alıyorsunuz. Toplum önünde veya işiniz ile ilgili insanların gözü önünde takdir edileceğiniz, hayranlık kazanacağınız başarılar elde edebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bu hafta çocuklar ve aşk hayatınızla ilgili konular önceliğinizde olabilir. Üretken yönünüz oldukça aktif olacaktır. Bir şeyler yazmak, anlatmak, sahnede olmak ve duygularınızı paylaşma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Hafta sonu itibariyle Merkür’ün ileri harekete geçişi evlilik ve ortaklıklar konusunda tıkanan iletişim enerjilerinin düzeleceğini ve daha rahat iletişim yollarının bulunabileceğini gösteriyor. Venüs’ün terazi burcuna geçişi seyahatler, eğitimler, araştırmalar konusunda sizi yeni serüvenlere sürükleyebilir. Bu dönemde bilgi almak, paylaşmak en önem verdiğiniz konular arasında olacaktır. Ancak bu durum ilişkiler konusunda özgürleşme ihtiyacınızı ortaya çıkarabilir. Ev ve yaşam alanlarınız ile ilgili mayıs ayından itibaren gelişen konular tekrar gündeminize gelmeye başlayacaktır. Önümüzdeki haftadan itibaren yurt dışı bağlantılı konular daha fazla vakit ayırdığınız konular arasında olabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Ağustos- 1 Eylül 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bu hafta ev yaşam alanlarınızla ilgili düzenlemeler, günlük sorumluluklarınız, iş hayatınızla ilgili yoğun bir süreç geçirebilirsiniz. İş hayatınızda son 25 gündür sizi zorlayan konular biraz daha hafiflemeye ve kendi düzenini bulmaya başlayacaktır. Eşiniz, ortaklarınız ile ilgili sağlık konuları haftanın ilk günlerinde belirsizliğini koruyabilir. Ancak hafta sonu itibariyle ortaklıklardan gelecek kazançlarınız artmaya başlayacaktır. Evinizle ilgili düzenlemeler yapmak, çocuklarınızla ilgili zamanınızı daha doğru kullanmak ve eğitim süreçlerinin başlangıcı sizi biraz daha rahatlatacaktır. Hobilerinize, eğlence alanlarına ve tatil planlamalarına bu hafta zamanınızı ve bütçenizi daha fazla ayıracaksınız

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