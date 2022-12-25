Haftalık burç yorumları (26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023)

Gayet olumlu bir hafta.

Ağzımızın tadının hiçbir zaman bozulmadığı, her daim çok daha iyi günleri göreceğimiz bir yıl diliyorum sevgili okurlarım.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

26 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Ve geldik 2022’nin son haftasına. Bu haftaya yeni bir yıla girmenin heyecanıyla başlıyoruz ve gökyüzü de bunu destekler havada. Güzellik ve iletişim tanrılarının, hayaller gezegeni Uranüs ile yapacağı güzel etkileşim bizi bu havaya daha da kaptıracak gibi durmakta.

Hafta ortasında ise haylaz Merkür durağan pozisyona geçecek ve 30 Aralık'ta ise retro hareketine başlayacak. Merkür’ün bu son dakika golü ile ilgili yazımı ilgili başlık altında okuyabilirsiniz. Hafta sonuna doğru ise Merkür gerilemesini bir köşeye koyarsak, gökyüzü yine iyimser tavrına devam edecek.

Genel olarak bakıldığında olumlu bir haftadan geçeceğimizi söylememiz mümkün. Ağzımızın tadının hiçbir zaman bozulmadığı, her daim çok daha iyi günleri göreceğimiz bir yıl diliyorum sevgili okurlarım.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com