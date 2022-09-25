Haftalık burç yorumları (26 Eylül-2 Ekim 2022)

Gergin ama bir o kadar da olumlu bir hafta.
Ne olursa olsun yoldan çıkmadan, provakasyona düşmeden yolunuza bu hafta devam etmenizde fayda var.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya 2 derece Terazi burcundaki yeniay ile başlıyoruz. Şans gezegeni Jüpiter’in tam karşısında gerçekleşen yeniay dengeli başlangıçlara bizi davet ederken diğer yandan da bu gelişmelere yeterince açık olup olmadığımızı ve bilgiyi ne kadar doğru kullanıp kullanmadığımızı da sorgulatacak.
Bu yeniayı diğer yandan desteleyecek olan güç düşkünü Plüton ile güzellik gezegeni Venüs-Merkür arasındaki olumlu yaklaşımda yaşanacak değişimler de, kararlar da ne yazık ki bizi açgözlü kılabilir. Maddi, manevi anlamda istikrarlı bir gelişim için bu süreçte ilk olarak karşımızdaki insanı doğru anlamak ve abartmamak esas olacakmış gibi görünmekte.
Hafta ortasında ise gittikçe keskinleşmeye başlayacak olan Mars Neptün zorlayan görünümü özellikle bu yeni ayın hayal kırıklığına açık bir pozisyona düşürebileceği konusunda da bizi uyarmakta. Para başta olmak üzere, çalışma alanı konularını da cesurca ele almak isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun yoldan çıkmadan, provakasyona düşmeden yolunuza bu hafta devam etmenizde fayda var. Bunun yanında kırılgan, alıngan ruh halide durmanız da hiçbir işinize yardımcı olmayacaktır.
Hafta sonu ise mücadele gezegeni Mars’ın hayaller gezegeni Neptün ve lafbaz Merkür'le zıtlaşması, küçük bir laf ebeliğinin tartışmaya ve dolayısıyla hayal kırıklığına davetiye çıkarabileceğini de söylemeden edemeyeceğim. O nedenle ağzınızdan çıkanı mutlaka kulağınız duymalı derim.
Genel olarak bakıldığında bu hafta gerilime hayli açık durmaktayız, olabildiğince gerçekçi ve nezaket kuralları dahilinde hareket ettiğiniz sürece sorun yaşamayacağınızı da söyleyebilirim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta gündeminiz ilişkiler ve ortaklıklar olacak diyebiliriz. Bu anlamda önünüze enteresan teklifler, olanaklar çıkabilir bunları doğru bir biçimde değerlendirebileceğinizi düşünüyorsanız yeni bir işe kalkışın. Ama yok eğer tereddütünüz varsa bu anlamda şimdilik yenilikten uzak durmanız çok daha hayırlı duruyor.
Boğa
Çalışma, iş ve sağlık konuları başta olmak üzere hayatınızda bir değişikliğe gitme ihtiyacı duyabilirsiniz. Aynı zamanda psikolojinizle ilgili olarak kendinizu bu hafta koruduğunuz takdirde ve tabii pireyi develeştirmediğiniz noktada kazanan siz olursunuz.
İkizler
Bu hafta yeniayın etkisini sizler en çok aşk konusunda yaşayacaksınız dersem abartmamış olurum. Evet, aşk işin içine girdiğinde akıl ve mantığın ortadan kalktığı bilinir ama siz bu hafta eğer bir yakınlaşma yaşar gibi olursanız olabildiğince soğukkanlı veakılcıl olmaya gayret edin derim.
Yengeç
Ay hareketinin en önemli etkilerinden biri aile büyüklerinizle ilgili. Ayrıca b u hafta kendinizle ilgili alabileceğiniz kararlarda mümkün mertebe çevrenizdekilere akıl danışmanızı tavsiye ederim. Çünkü vereceğiniz kararlar sizin için ileriye yönelik olarak yorucu bir hal alabilir. Özellikle gayrimenkul konularına dikkat etmeniz gerekebilir.
Aslan
Bu hafta ne yaparsanız yapın ama yakın çevreniz ve arkadaşlarınızla olan ilişkinizde sorumsuzca kararlar vermeyin. Çünkü pişmanlık duymanız söz konusu olacak gelişmelere neden olabilirsiniz. Ve bu hafta yine kısa süreli plan ve projeler konusunda fazlasıyla yoğunlaşıp kendinizi zorlama potansiyelinizde söz konusu.
Başak
Haftanın en önemli gelişmesi sizin için maddi konularda olabilir. Özellikle vermiş olduğunuz bir para tekrar size dönebilir. Konuşmalarınızda iş paraya gelip çatarsa siz sadece kafanızdakine odaklanın ve bu konuda elinizden geleni ardınıza koymamaya bakın. Fazlaya kaçtığınızı hissettiğiniz anda durmayı bilirseniz sorun yaşamazsınız.
Terazi
Bu hafta hayatınızla ilgili olarak önemli kararlar verebilirsiniz. Özellikle evlilik aşk ilişkileri ile ilgili olarak önünüzü tam olarak görebilmek adına biraz efor sarf edebilirsiniz. Eğer ilişkilerinizde sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız yeniden bu süreci ele alarak kendinizi onarmanızda çok mümkün.
Akrep
Yeniay’ın yaşandığı bu hafta özellikle iş ve sağlık sizin en önemli başlıklarınızdan olacak gibi görünmekte. Ruh sağlığınızı korumak adına eyleme geçerken iş arkadaşlarınız ve çalışma koşullarınız size engel oluyorsa bu anlamda gerekeni yapmaktan geri kalmayın derim. Kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz.
Yay
Bu hafta kendinizi evinizle, sosyal hayatınız arasında karışmış hissedebilirsiniz. Sosyalleşmek için ne kadar kendinizi hazır hissederseniz hissedin bir o kadar da evde kalmak için can atacak olabilirsiniz. Bunun yanında eğer bir aşk ilişkisi içinde iseniz, ilişkinizde mücadeleci bir uslup yerine çok daha uyumlu olmaya gayret edin derim.
Oğlak
Bu hafta hakkınızda alacağınız radikal kararların sizi tam olarak iş ve kariyer meselelerinde etkileyebileceğini söylemek mümkün. O nedenle bu hafta olabilecek olaylar karşısında vereceğiniz tepkilerde mümkün mertebe soğukkanlı olmanızda fayda var.
Kova
Bu hafta önünüze gelecek olan işlerin yurt dışı bağlantısı varsa veya yurt dışı ile ilgili herhangi bir gelişmeniz mevcutsa aceleci olmamaya gayret edin. Bu hafta aslında olabilecek her gelişmede aceleci olmayın. Hızlı kararlarınızda duygularınız aktive olabileceği için sonuçları biraz sevimsiz olabilir.
Balık
Terazi burcunda yaşanacak olan yeniay sizin daha çok resmi konular devlet daireleri veya kurumsal alanlarda işlerinizin çözümlenmesine yarayacak gibi durmakta. O nedenle elinizden geldiğince iş bitirmeye bakın. Yok eğer böyle bir meseleniz yoksa ortak gelirlerle ilgili tamamlayıcı çalışmalar yapabilirsiniz.