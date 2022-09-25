Haftalık burç yorumları (26 Eylül-2 Ekim 2022)

Gergin ama bir o kadar da olumlu bir hafta.

Ne olursa olsun yoldan çıkmadan, provakasyona düşmeden yolunuza bu hafta devam etmenizde fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

26 Eylül - 2 Ekim 2022 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 2 derece Terazi burcundaki yeniay ile başlıyoruz. Şans gezegeni Jüpiter’in tam karşısında gerçekleşen yeniay dengeli başlangıçlara bizi davet ederken diğer yandan da bu gelişmelere yeterince açık olup olmadığımızı ve bilgiyi ne kadar doğru kullanıp kullanmadığımızı da sorgulatacak.

Bu yeniayı diğer yandan desteleyecek olan güç düşkünü Plüton ile güzellik gezegeni Venüs-Merkür arasındaki olumlu yaklaşımda yaşanacak değişimler de, kararlar da ne yazık ki bizi açgözlü kılabilir. Maddi, manevi anlamda istikrarlı bir gelişim için bu süreçte ilk olarak karşımızdaki insanı doğru anlamak ve abartmamak esas olacakmış gibi görünmekte.

Hafta ortasında ise gittikçe keskinleşmeye başlayacak olan Mars Neptün zorlayan görünümü özellikle bu yeni ayın hayal kırıklığına açık bir pozisyona düşürebileceği konusunda da bizi uyarmakta. Para başta olmak üzere, çalışma alanı konularını da cesurca ele almak isteyebilirsiniz. Ne olursa olsun yoldan çıkmadan, provakasyona düşmeden yolunuza bu hafta devam etmenizde fayda var. Bunun yanında kırılgan, alıngan ruh halide durmanız da hiçbir işinize yardımcı olmayacaktır.

Hafta sonu ise mücadele gezegeni Mars’ın hayaller gezegeni Neptün ve lafbaz Merkür'le zıtlaşması, küçük bir laf ebeliğinin tartışmaya ve dolayısıyla hayal kırıklığına davetiye çıkarabileceğini de söylemeden edemeyeceğim. O nedenle ağzınızdan çıkanı mutlaka kulağınız duymalı derim.

Genel olarak bakıldığında bu hafta gerilime hayli açık durmaktayız, olabildiğince gerçekçi ve nezaket kuralları dahilinde hareket ettiğiniz sürece sorun yaşamayacağınızı da söyleyebilirim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)