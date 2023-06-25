Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023)

Her türlü kazaya açık bir hafta!

Maddi, manevi kazalara dikkat etmek gerek. Üstümüze vazife olmayan konulara girmemekte fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

26 Haziran - 2 Temmuz 2023 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya biraz hareketli gireceğiz çünkü, mücadele prensibini anlatan, savaş gezegeni Mars ile farkındalık ve patlamaları, ani durum değişikliklerini de ortaya koyan Uranüs arasında zorlu bir pozisyonda varlığını daha da keskinleştirecek. İşin kötüsü buna iyicil Venüs de eşlik edecek.

Mars ve Venüs’ün bu birlikteliği ilişkilerde hoşluklara neden olurken, diğer yandan ise Uranüs'ün etkisiyle ani bitişlere ve ayrılıklara da neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda iletişimdeki kişilerimize göz kulak olmamızda fayda var diyebilirim.

Hafta ortasında ise yaralı şifacı Şiron ile iletişim gezegeni Merkür’ün olumsuz etkileşimi özellikle bu hafta yaşayacağımız ilişkilerle ilgili durumlarda pek işimize yaramayacak, tam tersi var olan negatif durumu ortadan kaldıralım derken daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokmamıza neden olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü çok daha olumlu bir yönde ilerlemeye koyulurken, bizi çözümler konusunda yürüklendirip doğru hareket etmemiz için elinden geleni ortaya koyacak gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında tehlikeli bir haftadan geçecek gibiyiz. Maddi, manevi kazalara dikkat etmek gerek. Üstümüze vazife olmayan konulara girmemekte fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com