Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Haziran - 2 Temmuz 2023 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 1

Her türlü kazaya açık bir hafta! 

Maddi, manevi kazalara dikkat etmek gerek. Üstümüze vazife olmayan konulara girmemekte fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

26 Haziran - 2 Temmuz 2023 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya biraz hareketli gireceğiz çünkü, mücadele prensibini anlatan, savaş gezegeni Mars ile farkındalık ve patlamaları, ani durum değişikliklerini de ortaya koyan Uranüs arasında zorlu bir pozisyonda varlığını daha da keskinleştirecek. İşin kötüsü buna iyicil Venüs de eşlik edecek.

Mars ve Venüs’ün bu birlikteliği ilişkilerde hoşluklara neden olurken, diğer yandan ise Uranüs'ün etkisiyle ani bitişlere ve ayrılıklara da neden olacakmış gibi görünmekte. Bu anlamda iletişimdeki kişilerimize göz kulak olmamızda fayda var diyebilirim.

Hafta ortasında ise yaralı şifacı Şiron ile iletişim gezegeni Merkür’ün olumsuz etkileşimi özellikle bu hafta yaşayacağımız ilişkilerle ilgili durumlarda pek işimize yaramayacak, tam tersi var olan negatif durumu ortadan kaldıralım derken daha da işin içinden çıkılmaz bir hale sokmamıza neden olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü çok daha olumlu bir yönde ilerlemeye koyulurken, bizi çözümler konusunda yürüklendirip doğru hareket etmemiz için elinden geleni ortaya koyacak gibi görünmekte.

Genel olarak bakıldığında tehlikeli bir haftadan geçecek gibiyiz. Maddi, manevi kazalara dikkat etmek gerek. Üstümüze vazife olmayan konulara girmemekte fayda var.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 2

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta maddi konuların ilişkinizi sekteye uğratmasına müsaade etmemelisiniz. Bu nedenle sevgilinizle, eşinizle, ortağınızla para konuşmak için iyi bir haftadan geçiyor olmayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 3

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta aile büyüklerinizle olan ilişkinizi kesinlikle gözden geçirmeniz gerekecek, çünkü sıkı bir memnuniyetsiz sizi bekliyor olabilir. Ve ayrıca gayrimenkul konularında da ani değişimler söz konusu olabilir.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 4

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Çevrenizle kurduğunuz ilişkilere ve özellikle yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilere dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz. Bire bir insanlarla karşılıklı işler için pek müsait bir haftada olamayabilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 5

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta sosyal ilişkilerinize ve paranıza sahip çıkmanız gerekecek. Gelen parayı har vurup harman savurmanız söz konusu olabilir. Sosyal ilişkilerde ise yeni tanıştığınız insanlarla ilişkinize dikkat edin, yanlış anlaşılmayın.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 6

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Hem iyi olaylara hem de nahoş olaylara gebe bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Kariyerle ilgili özellikle hoş fırsatlar önünüze gelebilir, ama bunları sabote etme ihtimaliniz de var doğrusu.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 7

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta kredi ve kredi kartlarınıza dikkat etmeniz gerekecek ve ayrıca sosyal medyada karışıklık içine düşebilir, kendinizi doğru ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Paranızı bu alanda kazanıyorsanız daha da dikkatli olmanızda fayda var.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 8

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta ellememeniz gereken iki ana konu var: Birincisi, ev ve evle ilgili işler; diğeri ise sizden daha üst mevkide olan kişilere dokunmayın derim. Sağlık konusunda ise yapmanız gerekenleri bir an önce yapın, bu sizin için iyi olacaktır.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 9

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta ortak ve eş ile ilgili konuların kenarından geçmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir hafta sonrasına erteleyin, geçiştirin. Fakat kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla olan ilişkinizde ise daha olumlu bir portre yaşamanız olası.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 10

YAY

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta eğer uzun vadeli planlarınız varsa geçici olarak sekteye uğrayabilir. Birilerinin önünde bir sunum falan yapacaksanız sorularla sıkıştırılabilirsiniz. Çok iyi hazırlanmanız gerekebilir. Sağlıkta ayaklara dikkat, derim.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 11

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta devlet baba ile işiniz varsa onları halledebilmek için iyi bir hafta ve fakat elinizdeki evrakların veya bilginin tam olduğundan emin olun. Ortak gelirlerde hem iyi hem de zorlayan süreçler yaşayabilirsiniz. Sakin olmaya gayret edin.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 12

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta maddi, manevi ne varsa önünüze gelecek her konuyu biraz abartılı bir filitreden geçireceksiniz gibi görünmekte. Aklınızı temiz tutup kararlar vermeye gayret edin. Duygularınız profesyonel yaşamınıza karıştırmayın derim.

Haftalık burç yorumları (26 Haziran - 2 Temmuz 2023) - 13

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta kardeşlerinizle ve yakın çevrenizle bir tartışma, huzursuzluk içine düşmeniz olası. “Ya sabır” diyerek yolunuza devam etmenizi tavsiye ederim. Bunun yanında baş ve başla ilgili bölgeye dikkat edin. Sağlık her şeyden daha önemli.

DAHA FAZLA GÖSTER