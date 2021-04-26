Haftalık burç yorumları (26 Nisan 2021-2 Mayıs 2021 haftası Akrep dolunayı etkisi)

26.04.2021 - 11:15
Ay’ın konumu:
26 NİSAN 2021 - 2 MAYIS 2021 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya damgasını Akrep dolunayı vuracak ve dolunayın en önemli etkilerini hafta sonuna doğru yaşamaya başlayacağız. Bu dolunayın bizi hem bitirişlere hem de artık hafiflemeye götüreceği çok açık bu anlamda her final elbette kötü olarak algılanmamalı, bazı finaller başlangıcındaki heyecandan belki de daha görkemlidir. O nedenle ne olursa olsun bu hafta fazlalıklardan arınmayı öğrenmeliyiz.
Jüpiter’in artık yavaş yavaş kendi tahtına yöneldiği bu günlerde artık ilk baharın taze soluğunu içimize çekmeye başlayacağımız günlerin uzak olmadığını da söylemekte. Ayrıca bu hafta aslında yılın en çok hazırlıklarla dolu geçeceği bir haftası da diyebiliriz. Planlar, programlar havalarda uçuşacak gibi durmakta.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta koçlarım, sizi geçen haftada uyardığım gibi para konusunda bitişler ve kayıplar konusunda uyarmıştım. O nedenle bu haftayı kafayı parayla bozmuş bir halde yaşamanız söz konusu olabilir. Dikkatinizi toplayıp gelene gidene dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yaşamazsınız. Elinizi kredi kartınızdan çekin bu hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta yaşanacak dolunay sizi daha çok özel hayatınızla ilgili konularda ilgilendirecek gibi görünmekte. O nedenle bir ilişkiden kurtulmak istiyorsanız terk etmek için ideal zaman ve tabi terk edilebilirsiniz de. O nedenle bu hafta iletişimde gerilimden uzak kalmanızda fayda var. Uzak kalmanız bir gerilim akımı da iş ve iş dünyasında bekliyor sizi ona da dikkat etmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu dolunay sizi bu hafta daha çok çalışma arkadaşlarınız, çalışma düzeniniz ve sağlığınızdan vurabilir. O nedenle özellikle iş arkadaşlarınız başta olmak üzere herkesle uyumlu olmaya bakın. Uzun süredir içinizde biriktirdiğiniz öfke bir anda dudaklarınızdan dökülebilir. Ve ayrıca öğrenci İkizler dersinize, sınavınıza neyiniz varsa doğru düzgün çalışın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Canım yengeçlerim, bu hafta aşk konusunda vur patlasın, çal oynasın bir havada geçebilir. Bitişler, başlayışlar, yanlış anlamalar, küsmeler, barışmalar. Yani acısıyla tatlısıyla tam bir türk filmi gibi geçebilir bu haftanız. Sevgiliniz yoksa ani çarpışmalar, bir bakışta aşk hikayeleri sizi sizden alabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Sevgili aslanlarım, hani bazen dersiniz ya, “ben var ya, ben!” diye işte o “ben” bu hafta kariyer, iş ve çekirdek aile tarafından bayağı bir sorgulanıp konuşma konusu olabilir. Bu konuşmalardan elbette güzel sözlerde duyacaksınız ama zamanında yaptığınız haylazlıklar, sakladığınız sırlar önünüze dökülebilir gibi de görünmekte.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta sizin için yakın uzak tanıdıklar biraz sıkıntı yaratabilir size durmadan “e hadi ama, hadi hadi” diyerek sıkıştırabilirler. Siz her ne kadar sevseniz de onları, birkaçını balkondan halı gibi silkelemek gelebilir içinizden. Aman diyeyim o içinizden gelen sese şimdilik kulak vermeyin hiç zamanı değil. Bir iki hafta sonra vura vura tozlarını alırsınız merak etmeyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması tıpkı Koç burçlarının olduğu gibi sizin de para. O nedenle bir yandan enteresan olumlu gelişmelerde ucun ucun size “hadi” dese de bu hafta para ve para ile ilgili konulara ciddi dikkat etmeniz sizin lehinize olacaktır. O nedenle bu hafta öncelikle internet başına oturup minik de olsa harcamalardan uzak kalın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Artık sizin bu hafta sırtınızda kambur olan şeylerden kurtulmanın zamanı. Bırakın kendinizi hayata, onu bunu düşünerek nereye kadar. Bakın zaman su gibi akıyor. O nedenle canınız acısa da, acıtsa da almanız gereken kararları alın ve kendinizi özgürleştirin. Bu dolunay size evet zor koşullar sunuyor ama aynı zamanda yardım da ediyor. Yapmanız gerekeni artık yapın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta sizler için bu dolunay hem kardeş, yakın çevre ile mücadele verirken diğer yandan da size inanılmaz bir algı açılması da verecek gibi. Bu anlamda hisleriniz güçlenecek ve adeta aklınız bir medyum gibi çalışabilir. O nedenle meditasyon, ibadet ve Maji ile bol bol ilgilenin derim. Bu arada bu hafta günlük koşturmalar çok da keyifli gitmeyebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu dolunay haftası sizi sosyal anlamda bir değişime davet edecek ve siz bu değişime biraz direnç gösterebilirsiniz ama öyle ya da böyle değişim sizi bir yeniden şekillendirecek. İsterseniz inadı bırakın. İnatlaştığınız yer hayat! Kendiniz için güzel bir şeyler yapabilirsiniz bu hafta. Elbette yeni bir işe kalkışmanın dışında.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta sevgili kovalar sizi daha çok imajınız, kartvizitiniz daha çok ilgilendirecek. Bu anlamda uzun süredir yapmak istediğiniz ve yapamadığınız şeylere yapmak için yeltenebilirsiniz. O nedenle önünüzde hem fırsatlar açılabilir, ama aynı zamanda da vedalaşmanız gereken insanlar ve kazanç kapıları da gündeminize oturabilir. Akılcı davranın derim.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Sevgili balıklarım, bu hafta özellikle pireye kızıp yorgan falan yakmaya kalkışmayın. Çünkü özellikle uzak eş, dost, hele akademik hayattaysanız veya öğrenciyseniz bu dolunay size her şeyi bırakıp kaçmanızı söyleyebilir. Merak etmeyin bu uzun süreli süren bir durum olmayacak, hafta sonuna doğru toparlarsınız demem yanlış olmaz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.