Haftalık burç yorumları (26 Nisan 2021-2 Mayıs 2021 haftası Akrep dolunayı etkisi)

Ay’ın konumu:

26 NİSAN 2021 - 2 MAYIS 2021 haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya damgasını Akrep dolunayı vuracak ve dolunayın en önemli etkilerini hafta sonuna doğru yaşamaya başlayacağız. Bu dolunayın bizi hem bitirişlere hem de artık hafiflemeye götüreceği çok açık bu anlamda her final elbette kötü olarak algılanmamalı, bazı finaller başlangıcındaki heyecandan belki de daha görkemlidir. O nedenle ne olursa olsun bu hafta fazlalıklardan arınmayı öğrenmeliyiz.

Jüpiter’in artık yavaş yavaş kendi tahtına yöneldiği bu günlerde artık ilk baharın taze soluğunu içimize çekmeye başlayacağımız günlerin uzak olmadığını da söylemekte. Ayrıca bu hafta aslında yılın en çok hazırlıklarla dolu geçeceği bir haftası da diyebiliriz. Planlar, programlar havalarda uçuşacak gibi durmakta.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)