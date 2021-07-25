Haftalık burç yorumları (26 Temmuz 2021 - 1 Ağustos 2021)

ntv.com.tr 25.07.2021 - 09:56
Mars Başak tarlasında
Duygusal ihtiyaçlarımızı ve duygusal aklımızı anlatan Ay, bu hafta pek bir huysuz. Fazla kırılgan bir ruh halinde olabiliriz.
26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
26 Temmuz – 1 Ağustos haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarının başında, hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın Başak burcuna geçişini, iletişim ve nasıl aklımızı kullandığımızı anlatan gezegen olan Merkür’ün de Aslan burcuna geçişini söylememiz mümkün. Mars bizi daha ayrıntıcı ve özenli bir hale getirirken, Merkür ise biraz daha güvenli, çok bilmiş, cır cır sağa sola laf yetiştirirken buldurtabilir bizi.
Bu haftanın diğer bir yıldızı ise yine Ay olacak. Ay bu hafta da sert ve huzursuz açılarıyla bizi ucun ucun taciz edecek gibi görünmekte. Biraz alıngan, içe dönük bir psikoloji bizi bekleyebilir. Ekonomik anlamda ise malum Venüs Abla da pek mutsuz durduğundan paranıza dikkat etmenizde fayda var.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta aşk, ilişk, konularında daha özenli ve dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda çocuklu biriyseniz. Çocuğunuza biraz daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. İlişkilerinizde sorun yaşama olasılığı en aza indirgemek için elinizden geleni yapmanız gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta ticari anlamda önünüzü görmek için güzel girişimlerde bulunabilirsiniz ama özellikle borsa, dolar, kripto para gibi sonunun nereye gideceği belli olmayan alanlarda ciddi bir biçimde dikkatli olmanızda fayda var. Kazanabilirsiniz, ama daha fazlası için paranızı riske attığınızda, hayat da size bir gol atabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta ailenizle, sevdiklerinizle gayet güzel zaman geçirebileceğiniz bir dönemden geçecek olabilirsiniz. Ev tadilat işleri de var! Arada kariyerle ilgili bazı sevimsizlikler, iş konusunda fazla akıl yürütme ve kararsızlıklar yaşayacak olsanız da sizin için olumlu bir hafta diyebiliriz. Bol bol dinlenerek ve sevdiklerinizle yan yana zaman geçirin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kardeşleriniz ve bir adım adım ötenizdeki insanlarla harika zaman geçirmemeniz için bir neden yok. Bu süreçte para konusuna dikkat ettiğiniz takdirde sizin için gayet olumlu gelişmeler de bu konuda olacak gibi durmakta. Bu hafta sizin için artık sevdiklerinize dair biriktirdiklerinizi çıkarma zamanı.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta özellikle para ve parayla ilgili konularda hem çarpıcı güzel, hem de sıkıcı bazı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Hayata daha olumlu bakan bit karakteriniz varsa bu hafta kazanan, mutlu olan siz olacaksınız demek mümkün. Bu nedenle şu an retro gezegenleri de işin içine katarsak etkili bir farkındalık yaşamanız olası.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Oldukça önemli değişimlerin bu hafta kararını maddi manevi başlıklarda alabilirsiniz. Ama bütün bu macerada sizin için bazı çok yakın bildiklerinizin engellemeleri ile de karşılaşabilirsiniz. O nedenle gelecek tepkileri dinleyin ve tarafsızca değerlendirin. Kim iyi niyetli, kim kötü niyetli önünüze bu hafta bir bir serilebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta daha çok içe dönük ve kapalı hissedebilirsiniz. O nedenle mümkün mertebe kendinizi daha sosyal bir yerde konumlandırmaya bakın. Çünkü içe kapandıkça daha da asosyal kişilik özellikleri gösterme riskiniz var. Bunun yanında kas ve ayak ağrılarına çok daha dikkat etmeniz sizin için iyi olur.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Çok daha şanslı ve sosyal bir haftadan geçecek olabilirsiniz. O nedenle kendinizi tanımadığınız insanlarla yan yana getirmeye bakın. Bu sizin hem havanızı değiştirecek hem de gönül meselelerinde güzel gelişmelere de kapınız açılacak diyebilirim. Bu haftayı çatık kaşlı geçirmemeye gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta iş ve kariyer, kendinizi konumlandırdığınız alanlarda bazı eleştiriler alabilir veya siz kendinize çok fazla yüklenecek olabilirsiniz. Bu hafta aşk, romantizm ve ilişkilerden kendinizi biraz uzak tutun derim. Dikkatinizi işe ve kariyere verin. Bu hafta ekeceğiniz tohumlar size misliyle ileride dönebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta gerilimli bir süreçten geçmeniz olası. Özellikle yurt dışı veya bir üst mahkemelere devredilmiş meseleleriniz varsa sorunlar yaşamanız olası. Bunun yanında ortağınızın veya eşinizin yakın çevresiylede bazı gerekli, gereksiz gerginliklere de açık duruyorsunuz. Bu haftayı biraz daha sakin geçirmeye bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşinizin parası, yeniden doğduğunuzu düşündürtecek krizler, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler vb. gibi konuları anlatan çok da sevimli olmayan bu başlıklarda kendinizi uğraşırken, koştururken bulabilirsiniz. Planlı olursanız bu ve buna benzer konularda sıkıntılar yaşamazsınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta size pek de sevimli bakmayan insanlara çok dikkat edin. Hele bu insan veya insanlar yakın çevrenizdeyseler hayal kırıklığına hayli açıksınız demektir. Elbette hayat bu, herşey bizler için, ama nankörlüğü, vefasızlığı da haybeden sineye çekmek bir yerden sonra insanı bezidirir. Kendinize haksızlık etmeyin bu hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.