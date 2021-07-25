Haftalık burç yorumları (26 Temmuz 2021 - 1 Ağustos 2021)

Mars Başak tarlasında

Duygusal ihtiyaçlarımızı ve duygusal aklımızı anlatan Ay, bu hafta pek bir huysuz. Fazla kırılgan bir ruh halinde olabiliriz.

26 Temmuz - 1 Ağustos 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

26 Temmuz – 1 Ağustos haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olaylarının başında, hayatla nasıl mücadele verdiğimizi anlatan savaşçı Mars’ın Başak burcuna geçişini, iletişim ve nasıl aklımızı kullandığımızı anlatan gezegen olan Merkür’ün de Aslan burcuna geçişini söylememiz mümkün. Mars bizi daha ayrıntıcı ve özenli bir hale getirirken, Merkür ise biraz daha güvenli, çok bilmiş, cır cır sağa sola laf yetiştirirken buldurtabilir bizi.

Bu haftanın diğer bir yıldızı ise yine Ay olacak. Ay bu hafta da sert ve huzursuz açılarıyla bizi ucun ucun taciz edecek gibi görünmekte. Biraz alıngan, içe dönük bir psikoloji bizi bekleyebilir. Ekonomik anlamda ise malum Venüs Abla da pek mutsuz durduğundan paranıza dikkat etmenizde fayda var.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)