Haftalık burç yorumları (27-31 Aralık 2021)

Haberler 26.12.2021 - 09:25
Şans gezegeni artık yuvasında. 2022 için daha umutlu olacağız
Jüpiter’in en rahat ettiği evlerden biri olan Balık burcuna girmesi 2020 den bu yana yaşadığımız kabusun artık hafifleyeceğini müjdeliyor.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
27 - 31 Aralık haftasında Ay, terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya biraz yorgun girmemiz muhtemel. Ay’ın Güneş ve Venüs ile yapacağı zorlayan açı aynı zamanda maddi ve manevi anlamda ufak tefek çatışmalara neden olabilir. Bu haftanın en güzel haberi ise tabi şans gezegenin 2022 de üzerimizde parlayacak olması.
Hafta sonu ise Ay’ın Mars ile yapacağı kavuşum bizi 2022’ye hızlı sokacak gibi duruyor. Özellikle yılın ilk saatlerinde eğlencenin dozunu kaçırıp, abuk sabuk durumlar içine girmemeye dikkat etmenizde fayda var.
Genel olarak hareketli ve bir o kadar da enerjik bir hafta bizi bekliyor. Yılın bu son haftasında sevdiklerinizle daha çok yanyana olduğunuz sürece emin olun haftanız çok daha güzelleşecektir.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta sizin parlama zamanınız. Olabildiğince göz dolduracağınız zamanlar olacak. O nedenle yeni tanışmalara zaman ayırın bekarsanız kendinizi biraz ortaya koymaya gayret edin. Bunun yanında anne ve aile büyüklerinizle ilgili bazı sorunlarda yine bu hafta kapınızı çalabilir.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın en hareketli burçlarından biride siz olacaksınız gibi duruyor. Özellikle yurtdışı ile ilgili planlarınız varsa veya uzak yollardan gelecek birileri ile yanyana olmanız olası. Kendinizi mümkün mertebe iş ve işle ilgili konulardan soyutlamanızda fayda var. Eller havaya, eğlenmeye bakın.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması sizin için kriz çözmek, arabuluculuk yapmak diyebiliriz. Yani sizler için “Aman ne harika bir hafta” diyemeyeceğim. İşlerinizi toparlayıp bir iki günü bu hafta kendinize ayırırsanız ne ala. Ortak gelirler ve sağlık konusunda da olabildiğince dikkatli olmanız gerekebilir.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu haftayı uzun süreli ilişkiler içinde olduğunuz arkadaş, eş sevgili, iş ortağı vb. insanlarla geçirmenizde fayda var. Uyumlu bir sürece girebilirsiniz. Sevimsiz bazı insanlar size yılın bu son haftasında üstünüze angarya yıkmaya çalışabilir. Bu tip durumlara maruz bırakmayın kendinizi.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Öncelikle bu hafta sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylemeden edemeyeceğim. Karşılayacağınız güzel bir yıla elinizde mendil, sıcak su torbasıyla yorgan altında girmek istemezsiniz. O nedenle bu hafta kendinizi korumanız önceliğiniz olsun. Keza harcamalarınıza da bu hafta hayli dikkat edin derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
İletişimin yoğun olduğu bir haftadan geçeceksiniz demek sizin için doğru olacaktır. Özellikle gönül meselelerinden sizden şöyle güzel gelişmeler bekliyoruz. Yılın bu son haftasında ise ayrıca 2022 nin size getireceği olumlu gelişmeleri düşünüp kendinizi planlamanız için ideal günler.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Ve artık 2021 denilen tuhaf yılın son haftasındayız. Biliyorum bu yıl özellikle ilişkiler ve iletişim konusunda hareketli bir yıldan geçtiniz ve hayata dair konum almakta bazen zorlandınız. Ama artık özellikle bu hafta aile ve aile ilişkilerini tekrar tazelemek gibi bir fırsat çıkabilir önünüze değerlendirin bunu.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu haftanın en ideal durumu sizin için kardeş ve yakın arkadaşlarınızla bir arada olmanızdan geçecek. Ne olursa olsun özellikle 31 Aralık gecesi yeni yılı sevdiklerinizle karşılayın. Ve lütfen kendinizi bu hafta özellikle şımartmaya gayret edin. Bunu bu yıl yaşadıklarınızla fazla fazla hak ediyorsunuz.
Yay
27 - 31 Aralık
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Hareketli bir haftaya daha gireceksiniz gibi görünüyor. Planlar, programlar havalarda uçuşabilir. Ama planların, programların bir kısmını hayata geçirmekte zorlanıyor da olabilirsiniz. O nedenle bu hafta çok da uçmamaya bakın ve tabi harcamalarınızda da dikkatli olmanızda fayda var diyebilirim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta sizin için tamda yeni yıl heyecanı ile bezenmiş bir biçimde geçebilir. Birincil dereceden yakınlarınızla yanyana olup iş ve iş arkadaşlarınızdan uzak kalmanız sizin için bu hafta pek hayırlı durmakta. Eğer imkanınız dahilindeyse kısa yolculuklarda yine sizi ciddi bir biçimde dinlendirebilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta biraz kendinizi içe dönük hissetmeniz ve kendinizle kurduğunuz ilişkide sorgulayıcı olabilirsiniz. Yani bu hafta kendinizi cevapsız sorularla yorma riskiniz var. Bırakın her şeyi ve biraz gelecek yılın güzellikler getireceğini hayal edin. Kendinizi mümkünse bu hafta kapıp koyverin.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Tam bir parti havasında orası senin burası benim havalarında dolanmanız için oldukça müsait bir hafta. Öyle de yapın zaten! Yeni insanlarla, gruplarla tanışmak kaynaşmak için gayet güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Bu arada yeni tanışacağınız kişilerden gönlünüzü çalan biri de neden çıkmasın?