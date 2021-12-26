Haftalık burç yorumları (27-31 Aralık 2021)

Şans gezegeni artık yuvasında. 2022 için daha umutlu olacağız

Jüpiter’in en rahat ettiği evlerden biri olan Balık burcuna girmesi 2020 den bu yana yaşadığımız kabusun artık hafifleyeceğini müjdeliyor.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 - 31 Aralık haftasında Ay, terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya biraz yorgun girmemiz muhtemel. Ay’ın Güneş ve Venüs ile yapacağı zorlayan açı aynı zamanda maddi ve manevi anlamda ufak tefek çatışmalara neden olabilir. Bu haftanın en güzel haberi ise tabi şans gezegenin 2022 de üzerimizde parlayacak olması.

Hafta sonu ise Ay’ın Mars ile yapacağı kavuşum bizi 2022’ye hızlı sokacak gibi duruyor. Özellikle yılın ilk saatlerinde eğlencenin dozunu kaçırıp, abuk sabuk durumlar içine girmemeye dikkat etmenizde fayda var.

Genel olarak hareketli ve bir o kadar da enerjik bir hafta bizi bekliyor. Yılın bu son haftasında sevdiklerinizle daha çok yanyana olduğunuz sürece emin olun haftanız çok daha güzelleşecektir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)