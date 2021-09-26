Haftalık burç yorumları (27 Eylül-3 Ekim 2021)

26.09.2021 - 10:08 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 10:11
Hareketli, koşturmalı bir hafta.
Bu hafta maddi anlamda gelir gider dengemize dikkat ettiğimiz sürece sorun yaşamayacağız. Harekete hazır olun!
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
27 Eylül-3 Ekim 2021 haftasında Ay, ikizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya daha olumlu başladığımızı söylememiz mümkün. Güneş’in, bize dersler vererek bizi yer yer bunaltan zamanın efendisi Satürn ile yapacağı olumlu açı her anlamda işimize yarayacak gibi görünmekte. Aynı zamanda Venüs’ün Uranüs karşıtlığı hala yormaya devam ederken, Venüs insafa gelip Neptün’e gülümsüyor olacak.
Hafta sonu ise yine gökyüzü sertleşmeye başlıyor ve özellikle hem toplumsal olaylar, hem de ekonomik gidişat konusunda bizi biraz sallayacak gibi görünmekte.
Genel olarak bu haftaya iyi başlıyoruz ama koşturarak bitiriyoruz. Bu süreçte sağlık ve para konusunda dikkatli olmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması sizin için “Ne yapsam yaranamıyorum” olabilir. Bu hafta sizinle muhatap olan herkes gözünüze pek bir nankör görünebilir. İnsanlar hakkında bu hafta kendinizi durduk yerde dolduruşa getirmeyin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Yine bol lafın ve dedikodunun içine düşeceksiniz gibi görünmekte. Mümkün mertebe kulak asmayın diyeceğim ama sizinde elbette bir sınırın var. Bu durum içine düştüğünüz anda yanınızda size şahitlik yapacak birilerinin olmasına dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Mahkemelik işleriniz, devlat kapısından sıkıntılarınız varsa bu hafta hayırlı haberler almanız pek mümkün. Ama konunun üzerinde durmanız ve bu anlamda kendinizi koşturmaya hazırlamanız lazım. Bundan sonra yapacaklarınızı planlamanız gerekecek.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsin
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Çalışmakla, iş bitirmekle geçecek bir hafta duruyor önünüzde, duygusal ilişkiler konusunda ise ufak tefek savrulmalar sözkonusu olabilir. Bu konuda iletişimde olduğunuz insanlara dikkat etmenizde, özen göstermenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta sizin için aile ve yakın çevrenizle kuracağınız ilişkiler önem kazanacak gibi görünmekte. Eğer ortak bir iş veya atılım içindeyseniz bu yakın çevrenizdeki kişilerden gerekli desteği bulabilirsiniz. Talepkar olmanız gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Sağlığınızla ilgili olarak boyun, üst solunum yolları ile ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi bu konuda korumaya çalışmanız faydanıza olacaktır. Ayrıca başkalarının dertleri ile isteseniz de istemeseniz de ilgileneceksiniz gibi duruyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Sürpriz gelişmelere açık bir haftadan geçeceksiniz, ikili iilişkilerin yanında internet ve iletişim konularında da yer yer sabrınız zorlanabilir. Kendinizi mümkün mertebe korumak yerine olayların akışına bırakmanız size daha iyi gelebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta gökyüzü sizin için “havada aşk kokusu var” demekte. Hoş, romantik ilişkiler içine girmeniz mümkün duruyor. Ama diğer yandan aile ve yakın çevreniz tepenizde duruyormuş gibi de hissedebilirsiniz. Kendinizi aşka bırakın. Korkmayın artık!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta sizi bekleyen en önemli gelişmelerden biri öğrenciyseniz eğitim, çalışıyorsanız ek iş ve para imkanlarıyla ilgili olacak. Önünüze gelebilecek olan fırsatları görüp hemen değerlendirme altına almanız iyi olacaktır. Maddi anlamda keyifli konuşmalar olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta elinde bitirilecek işi olan peşinizden koşacak dersem hani çok da abartmamış olurum. Mecburiyet karşısında elbette yapmanız gerekenleri yapın ama sırf gönül hoşluğu adına da kendinizi sıkıntıya sokmamanız gerekecek. Uykuya dikkat!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta hangi konu veya alanda olursanız olun, açık ve net olmaya gayret edin. Çünkü belirsizlikler bu hafta sizi biraz yoracak gibi görünmekte. Mümkün olduğu çerçevede kendinizi ve olayları, konuşmaları iyi takip etmeye, anlamaya çalışın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Kalabalık ortamlar, toplantılar vb. durumlar sizi bu hafta biraz yorabilir. Ama sonucu konusunda gökyüzü size gülümsemekte. Planlı bir şekilde ilerler ve uykunuza dikkat ederseniz bu hafta sizin için hiçte fena değil. Kullanın bu haftayı.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.