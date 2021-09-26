Haftalık burç yorumları (27 Eylül-3 Ekim 2021)

Hareketli, koşturmalı bir hafta.

Bu hafta maddi anlamda gelir gider dengemize dikkat ettiğimiz sürece sorun yaşamayacağız. Harekete hazır olun!



GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Eylül-3 Ekim 2021 haftasında Ay, ikizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya daha olumlu başladığımızı söylememiz mümkün. Güneş’in, bize dersler vererek bizi yer yer bunaltan zamanın efendisi Satürn ile yapacağı olumlu açı her anlamda işimize yarayacak gibi görünmekte. Aynı zamanda Venüs’ün Uranüs karşıtlığı hala yormaya devam ederken, Venüs insafa gelip Neptün’e gülümsüyor olacak.

Hafta sonu ise yine gökyüzü sertleşmeye başlıyor ve özellikle hem toplumsal olaylar, hem de ekonomik gidişat konusunda bizi biraz sallayacak gibi görünmekte.

Genel olarak bu haftaya iyi başlıyoruz ama koşturarak bitiriyoruz. Bu süreçte sağlık ve para konusunda dikkatli olmanız gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.