Haftalık burç yorumları (27 Mart - 2 Nisan 2023)

Kötücüllerin iyimser dansı.

Olumlu bir haftadan geçeceğiz diyebiliriz. Ama yine de boyumuzdan büyük işlere kalkışmamakta fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Mart - 2 Nisan 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Başak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iki olumsuz gezegen olan Satürn ve Mars’ın kadersel etkileri anlatan kuzey, güney ay düğümleri ile yaptığı harika görünümle gireceğiz. Bu bize, bu dönem mücadele gücümüzün güçlü bir biçimde bizi yenileyeceğini de söylemekte. Bu anlamda şimdiye kadar elimizi altına sokmaya çekindiğimiz taşların çok da ağır olmadığını deneyimleyebiliriz.

Hafta ortası ise bu olumlu gökyüzü devam ederken Plüton dediğimiz güç düşkünü ağır abi yavaş yavaş kuzey ve güney ay düğümlerine olumsuz yönde müdahale etmeye başlayacak ve doğal olarak bize “Yaptıklarından emin misin? Bak bu son kararın mı?” diye uzun vadede sormaya başlayacak.

Hafta sonu ise Koç burcunda seyreden Merkür, henüz yeni Kova burcuna girmiş olan Plüton’a bir bakıma hesap soracak ve bizi, sert, tutkulu, inadım inat, “Ben diyorsam doğrudur” dedirtecek sert bir iletişim formatına sürükleyebilir. O nedenle hafta sonu ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerekecek.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com