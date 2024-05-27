Haftalık burç yorumları (27 Mayıs - 2 Haziran 2024)

Sevgili astrolojiseverler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, bu hafta duygusal açıdan oldukça hareketli bir hafta bizleri bekliyor. Enerjimizi doğru alanlara kanalize edemediğimizde gerilimi, özgürlüğümüzün kısıtlandığını ve herkes ile bağlarımızı koparacağımızı hissedebiliriz. Duygusal olarak incindiğimizde ise kendimizi iletişimi koparacağımız deneyimler içinde olabiliriz.

Haftaya başlarken dürtüsel davranışların çatışmalara neden olabileceğini, insanlar arasındaki gerilimin artabileceğini gösteriyor. Toplumsal konuların çok fazla konuşulacağı, kısıtlanma veya özgürlüğe müdahale edilen yerlerde tepkilerin yoğun olacağını görebiliriz.