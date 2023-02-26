Haftalık burç yorumları (27 Şubat- 5 Mart 2023)

Gökyüzü şifa dağıtıyor.

Genel olarak bu hafta gayet iyi görünmekte. Şifalanıp, şifalandırabileceğimiz günlerden geçeceğiz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

27 Şubat - 5 Mart 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya artık şans gezegeni Jüpiter ile yaralı şifacı olan Şiron'un el ele vermesiyle başlıyoruz. Koç burcunda hareketlerine devam eden bu iki gezegen, Jüpiter’in bir ileri bir geri hareketi nedeniyle kavuşmaları gecikmişti. Ve artık yan yana olmaya başladılar. Bu, malum daha kolay şifalanabileceğimizi ve şifa verebileceğimizi söylemekte. Elbette dertleri de büyütme riski var mı var. Abartmamaya gayret edelim durumları.

Hafta ortası ise Şiron ve Jüpiter arasındaki samimiyete bir iyicil gezegen olan sağlık, estetik ve para gibi konuları anlatan Venüs’ün de katılmasıyla birlikte hafta başında etkili olan bu durum gittikçe daha da güçlenecek. Kendimiz için, başkaları için bir şeyler yapmak için ideal bir gökyüzü.

Hafta sonu ise Ay, Aslan burcunda seyredecek ve yukarıda sözünü ettiğim üçlü de harika bir görüntüde olacak. Bu hafta sonu hem eğlenebilir, hem de doyasıya şifalanıp şifalandırabilirsiniz.

Genel olarak bu hafta gayet iyi görünmekte. Şifalanıp, şifalandırabileceğimiz günlerden geçeceğiz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com