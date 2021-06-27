Haftalık burç yorumları (28 Haziran 2021 - 4 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 27.06.2021 - 09:31
Hafta iyi başlıyor, tatsız bitiyor.
Bu hafta aleni Mars’ın oyunlarıyla karşı karşıyayız. Bizi ilk etapta olumlu etkileyecek olan Mars, hafta sonuna doğru agresif tutumuyla hem bireysel hem de toplumsal olarak zora koyabilir.
28 Haziran - 4 Temmuz 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
28 Haziran – 4 Temmuz haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Haziran’ın son, Temmuz’un bu ilk haftasında gökyüzü nispeten iyi görünüyor hafta başında özellikle Mars’ın Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile yapacağı olumlu açı bizi ileride ne denli pozitif etkilediğini göreceksiniz. Özellikle iletişim, bilgi konularında gönül rahatlığıyla Satürn zorlasa da eyleme girebiliriz. Bu nedenle reklam, tanıtım, yani kendimizi ortaya koyacak, parlatacak mevzularda, atılacak adımların meyvesini yiyebiliriz. Hafta sonuna doğru ise Mars ne yazık ki kaş yapayım derken göz çıkartacak ve Uranüs’e sert bir kontak kurarak gerek bireysel, gerek toplumsal büyük olaylara, kazalara neden olabilir. Temmuz bir bakıma olaylı geliyor da denilebilir.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta özel hayatınızla ilgili gerginliklere açık görünüyorsunuz. O nedenle özellikle aşk hayatınızla ilgili gelişmeleri mercek altında tutabilirsiniz. Bunun yanında bir tek aşk değil, yakın çevrenizle de iletişimde dikkatli olmanızda fayda var. Para konusunda ise şans faktörünü içeren konularda çok büyük hareketlerden kaçınmanızda gerekebilir. Daha dikkatli olursanız bu hafta sizin için zararsız geçebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Aileniz ve aile büyükleriniz, ev konuları bu hafta gerginliklere pek müsait durmakta. O nedenle elinizden geldiğince dik durmaya gayret edin. Para konusunda kafa karışıklığı söz konusu olabilir. Önünüze bir çok altarnetifler dökülebilir, bunların içinden en doğrusunu seçmeye çalışırken lütfen gündemi ve ekonomiyi doğru okumaya çalışın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta sizin için ana gerginlik kaynağı yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız,Kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konular olacakmış gibi görünmekte. O nedenle bu ve buna benzer konularda yapmanız gerekeni yapın yeter. Konuşmalara dikkat!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta sizin de yine para ile ilgili konularda önemli noktalardan geçmeniz söz konusu olabilir. O nedenle olabildiğince harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Özellikle haftanın ortalarında ani para çıkışları canınızı biraz sıkabilir, internet üzerinden alışveriş yaparken daha dikkatli olun mesela. Gerektiği kadar harcama yapmaya çalışın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta kendinizi evlilik, ortaklık konularında ve kariyer alanında sıkışmış hissedebilirsiniz. Ani hareketlerde bulunmayın derim. Ayrıca kazalara da dikkat etmenizde fayda var. Dalgın olmanız muhtemel. O nedenle araç kullanırken, denizde veya günlük hayatınızda aşırılıklardan uzak kalmanız sizin hayrınıza görünmekte. Sağlığa dikkat!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta size özellikle ilişkiler konusunda akıl verenlerden uzak durun derim. Çünkü sizi yanlış yönlendirme patansiyelleri hayli fazla, aynı zamanda bunu kariyer konularında da söylememiz mümkün. Kendinizi bu hafta maddi, manevi riske sokacak hareketlerden uzak kalmanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta yakın çevrenizden fayda görmeniz mümkün ve fakat akıl bulandıran dedikodular, laflar havada uçuşabilir o nedenle elinizden geldiğince tarafsız bir noktada tutmaya çalışın kendinizi. Gerilimli ama nispeten daha iyi bir hafta sizi bekliyor denilebilir. Evliyseniz veya sevgiliniz varsa bu hafta polemiklere girmemenizde fayda görünüyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu haftanın teması sizin için patronlarla ve çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinmek olacak. Gerilim daha çok bu alanlarda görünmekte. O nedenle olabildiğince kendinizi doğru ifade edin ve milletin incir çekirdeğini doldurmayacak mevzularının içine girmeyin derim. Ortamı düzeltmek için kalkışacağınız hareketlerde oklar sizin üzerinize dönebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta, sağlığınıza biraz daha özen göstermeniz gerekebilir ve kazalara maksimum da dikkat etmenizde fayda var. Özellikle günlük koşturmalarınızda sağınıza solunuza çarpmamaya dikkat edin. Para konusunda ise eğer akıllıca davranırsanız gelirinizde artış olması mümkün. Harcamalarınıza olabildiğince dikkat edin derim. Sonra ödemesi zor oluyor biliyorsunuz. Sağlık konusunda ise kesinlikle daha özenli olmaya gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta madddi konularda al-ver dengesine dikkat etmeniz gerekecek gibi görünmekte. özellikle, vergi veya resmi işlerde para konusunda bir mücadele yaşamanız söz konusu olabilir. O nedenle varsa gündeminizde bu tip meseleler bir kere daha dikkat etmenizde çok fayda var. Yanlış işlemler, yetersiz bilgilenmelerden ötürü para kaybetmeniz olası.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta sizin için özellikle paradan uzak kalmanız gereken bir zaman gibi görünmekte. Maddi konularda risk içeren durumlar söz konusu olabilir. Ayrıca ilişkiler konusunda ise “ben şimdi ne yapsam?” dediğiniz anlarınız çokça olacak gibi görünmekte. O nedenle kendinizi bu ve buna bağlı konularda biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Kendinize soluk payı verin derim.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta, aile içi ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara ve gereksiz konuşmalar üzerinden gerilimlere açık bir duruma düşebilirsiniz. O nedenle eğer mevzu ciddi ise fikir yürütün yok eğer manasız bir yerde ise çok fazla laf etmemenizde fayda var. Harcamalarınızda ise daha temkinli gidin derim. Ayrıca borsa veya kripto parayla ilgiliyseniz aceleci olmayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.