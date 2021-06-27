Haftalık burç yorumları (28 Haziran 2021 - 4 Temmuz 2021)

Hafta iyi başlıyor, tatsız bitiyor.

Bu hafta aleni Mars’ın oyunlarıyla karşı karşıyayız. Bizi ilk etapta olumlu etkileyecek olan Mars, hafta sonuna doğru agresif tutumuyla hem bireysel hem de toplumsal olarak zora koyabilir.

28 Haziran - 4 Temmuz 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

28 Haziran – 4 Temmuz haftasında Ay, Balık burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Haziran’ın son, Temmuz’un bu ilk haftasında gökyüzü nispeten iyi görünüyor hafta başında özellikle Mars’ın Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile yapacağı olumlu açı bizi ileride ne denli pozitif etkilediğini göreceksiniz. Özellikle iletişim, bilgi konularında gönül rahatlığıyla Satürn zorlasa da eyleme girebiliriz. Bu nedenle reklam, tanıtım, yani kendimizi ortaya koyacak, parlatacak mevzularda, atılacak adımların meyvesini yiyebiliriz. Hafta sonuna doğru ise Mars ne yazık ki kaş yapayım derken göz çıkartacak ve Uranüs’e sert bir kontak kurarak gerek bireysel, gerek toplumsal büyük olaylara, kazalara neden olabilir. Temmuz bir bakıma olaylı geliyor da denilebilir.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.