Haftalık burç yorumları (28 Kasım - 4 Aralık 2022)

Ne iyi, ne kötü ortaya karışık bir gökyüzü.

Bu hafta olabilecek olumsuz gelişmelerde ise bir B planın olmasına dikkat edin derim.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

28 Kasım - 4 Aralık 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya olumlu bir gökyüzü ile başlıyoruz. Elbette geri geri giden Mars'ın hayaller gezegeni Neptün’ü zorlamasını bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Bu hafta yaşanacak olan gelişmeler sizi olumlu yönde hareketlendirirken, diğer yandan bir nebze de olsa kendinizi yavaşlamış ve içinde bulunduğunuz konumda tatmin olmamış olarak hissedebilirsiniz. Ne beklediğinizi doğru bilmenizde fayda var.

Hafta sonu ise daha çok ikili ilişkiler konularında kendinizi gerginliklere açık bir şekilde hissedebiliriz. Özellikle güzellik ve dişil prensibi anlatan Venüs ile eril prensibin göstergesi Mars’ın karşı karşıya kalması bazı konularda karar vermemizde bizi zorlayabilir.

Genel olarak bakıldığında bu hafta gökyüzü ne çok iyi, ne de çok kötü diyebileceğimiz bir tatta, o nedenle böyle bir gökyüzü altında işimize bakıp çalışmakta fayda var. Olabilecek olumsuz gelişmelerde ise bir B planının olmasına dikkat edin derim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com