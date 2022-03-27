Haftalık burç yorumları (28 Mart-3 Nisan 2022)

Haberler 27.03.2022 - 09:53 | Son Güncelleme : 27.03.2022 - 09:57
Koç burcunda şifalı yeni ay
Yaralı şifacının da işin içinde olduğu Koç burcundaki bu yeni ay özellikle sağlık konusunda olumlu gelişmelerin kapısını açacak.
Ay’ın konumu:
28 Mart–3 Nisan 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya sağlık ve güzellik tanrıçası Venüs ile disiplinli öğretmen Satürn’ün kavuşumuyla başlıyoruz. Ayrıca 1 Nisan’da yaşayacağımız Koç burcundaki Şiron etkili yeni ay bizi sağlık başta olmak üzere hayatımızdaki yeniliklere yönlendirecek diyebiliriz. Malum ay, yeni aylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak yeni ay haftasına bakalım.
Cuma günü yaşanacak olan yeni ay haftayı daha hareketli geçirmememize neden olacak. Malum Koç burcunun doğası gereği tez canlı ve hemen iş bitirmek doğrultusunda yenilikleri heyecanlı bir biçimde önümüze getirecek. Dolunay yükselen ikizlerde olacağı için iletişim ve sosyal ilişkiler çok daha etkin olacak diyebiliriz.
Hafta sonu ise Mars, Satürn kavuşumu zirve yapacağı için mecburen yapmamız gerekenler ile ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşamamız olası. Hafta genel olarak hareketli geçecek ve kışı artık gerimizde bıraktığımızı sonuna kadar hissedeceğiz. Para konusunda ise daha ümitli geleceğe bakabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu yeni ay ile kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konularda kendinizi yenilemeniz için fırsatlar edineceksiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Yeni ay bu hafta, psikolojinizi, hayallerinizi, rüyalarınızı, ruhsal ihtiyaçlarınızı, korkularınızı, endişelerinizi, güvensizlikleri, maddi ve manevi hapisleri, darlık ve kısıtlanmaları, gizli kapaklı işleri, ilişkileri ve gizli düşmanlıkları çözüme götürebilir.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu hafta yeni ay sizin, yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler, bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar başlıklarında harekete geçmenize neden olacak.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Yeni ay sizi, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında parlatabilir. Yeni adımlar attırabilir.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Yabancılar, yabancı diller, medya, satış pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konular da Koç burcundaki yeni ay sizi hayli hareketlendirecek. O yüzden bu konulara ağırlık verin derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Koç burcunda yaşanacak olan yeni ay size, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar ve vergiler gibi başlıklarda değişim getirebilir.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Karşı burcunuz Koç da gerçekleşecek olan yeni ay bu hafta sizi, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetlerde, yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında dönüştürebilir.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta, iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular başlığında Koç burcundaki yeni ay size olanaklar getirebilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın en güzel temalarından biriyle yaşayabileceğinizi söylemem mümkün. O nedenle aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler ve moda gibi konular hakkında güzel gelişmeler olabilir.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız yeni ay size daha çok, yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras konuları hakkında bazı kararlar vermeye itebilir.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta Koç burcunda yaşayacağız yeni ay sizi, yakın çevreniz, kardeşleriniz, arkadaşlarınız ile ilgili durumlarda etkileyebilir. Kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konularda iş başı diyebiliriz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta, kazançlarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında yeni ve güzel başlangıçlar içine girebilirsiniz. Bu anlamda sizi zarara uğratan işlerden ve insanlardan ne kadar uzak kalırsanız o kadar iyi.