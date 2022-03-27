Haftalık burç yorumları (28 Mart-3 Nisan 2022)

Koç burcunda şifalı yeni ay

Yaralı şifacının da işin içinde olduğu Koç burcundaki bu yeni ay özellikle sağlık konusunda olumlu gelişmelerin kapısını açacak.

Ay’ın konumu:

28 Mart–3 Nisan 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya sağlık ve güzellik tanrıçası Venüs ile disiplinli öğretmen Satürn’ün kavuşumuyla başlıyoruz. Ayrıca 1 Nisan’da yaşayacağımız Koç burcundaki Şiron etkili yeni ay bizi sağlık başta olmak üzere hayatımızdaki yeniliklere yönlendirecek diyebiliriz. Malum ay, yeni aylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak yeni ay haftasına bakalım.

Cuma günü yaşanacak olan yeni ay haftayı daha hareketli geçirmememize neden olacak. Malum Koç burcunun doğası gereği tez canlı ve hemen iş bitirmek doğrultusunda yenilikleri heyecanlı bir biçimde önümüze getirecek. Dolunay yükselen ikizlerde olacağı için iletişim ve sosyal ilişkiler çok daha etkin olacak diyebiliriz.

Hafta sonu ise Mars, Satürn kavuşumu zirve yapacağı için mecburen yapmamız gerekenler ile ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşamamız olası. Hafta genel olarak hareketli geçecek ve kışı artık gerimizde bıraktığımızı sonuna kadar hissedeceğiz. Para konusunda ise daha ümitli geleceğe bakabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)