Haftalık burç yorumları (28 Şubat-6 Mart 2022)

Haberler 27.02.2022 - 09:43 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 09:48
Balık burcunda ay yenileniyor
Bu haftaya damgasını vuracak olan Balık burcunda yaşayacağımız yeniay, bizi hayatı anlamak ve kararlar vermek doğrultusunda hareketlendirecek.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
28 Şubat - 6 Mart 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyide cebimize koyarak yeniay haftasına bakalım.
Bu haftaya gücü temsileden Plüton ve hayaller kraliçesi Neptün’ün gülümseyişleriyle başlıyoruz. Gerçi her iki gezegen de zorlu, o nedenle her ikisinin de gülümsemesi kesinlikle içinde bir pazarlığı da tutmakta. O nedenle bu hafta maddi, manevi tedbiri elden bırakmamakta fayda var.
Ayın 2’sinde yaşanacak olan Balık burcundaki yeniay ise bireysel anlamda içgörümüzü artıracak ve artık işimize yaramayan, manasız gelen ve fakat inatla vazgeçemediğimiz tutum ve davranışlarımızı ortaya çıkaracak nitelikte duruyor.
Hafta sonu ise Merkür haylazı güney ve kuzey ay düğümlerine yapacağı zorlu görünümden ötürü biraz daha bizi karamsar bir akıl yürütmeye itebilir. O nedenle, nispeten ağzımızdan çıkanı kullağımızın duyması gerekebilecek.
Genel olarak olumlu bir yeniay haftasından geçeceğimizi söylememiz mümkün. Türkiye açısından ise yeni kararlar, oluşumları duymamız mümkün. Dövize her zamanki gibi dikkat etmenizi tavsiye ederim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında yeni başlangıçlara sizi hazırlayacak gibi görünmekte. Ayrıca bu hafta kariyer ve para konularını ön plana almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şans bu noktadan size sülümseyecek diyebiliriz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar gibi konular hareketlendirecek gibi görünmekte. Bu hafta öyle ya da böyle akademik konular ve yurt dışıyla ilgili bazı gelişmeler bekliyorsanız hoş haberler gelebilir. Kendiniz için güzel şeyler yapmaya bakın.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Toplumun sizi nasıl algıladığı, Üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında enteresan gelişmeler sizi bekliyor. Bunun yanında devlet daireleriyle ilgili bitirmeniz gereken konular varsa bunların ucundan tutup halletmenizde yine sizin için hayırlı olur.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konularda dikkatiniz toplanacak gibi görünüyor. Ayrıca ikili ilişkilerde ortaklık veya mahkeme konularında da hoş gelişmeler sizden yana olacak. O nedenle bu alanlarda yapmanız gerekenleri ertelememenizi de tavsiye edeceğim.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında oldukça hareketli günlerden geçecek olabilirsiniz. Bunun yanında iş arkadaşları ve sağlığınız konusunda da olumlu görünümler var yıldızlarda bu haftayı kullanın derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında yeni başlangıçlar içine girmeniz mümkün görünmekte. O nedenle bu yukarıdaki konularla ilgili bir gelişme söz konusu olursa iki kere daha dikkatli olun derim. Ayrıca maddi konularda da olabilecek gelişmeleri atlamamanızı tavsiye ederim.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında kendiniz için güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunun yanında alacak, verecek konularına da bu hafta ağırlık vermenizi tavsiye ederim. Aşk ve ilişkiler konusunda rölantide durmanız çok daha doğru olur.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız söz konusu olacaktır. Yine bu hafta yakın çevrenizle bir planlama içine girecekseniz. Kendinizi bu konuda hazır hissettiğiniz anda eyleme geçin derim, çünkü gökyüzü bu anlamda sizi destekleyecek.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular hakkında enteresan gelişmeler yaşamanız mümkün. Ve ayrıca önünüze gelecek olan maddi fırsatları da kaçırmamanızı, bu konuda olabilecek gelişmeleri değerlendirmenizi öneririm.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında dikkatiniz bu hafta çekilebilir. Bunun yanında duygusal ilişkiler veya çocuğunuz varsa buna benzer başlıklarda hareket almanız için de hiç fena değil. Gerekli düzenlemeleri yapmanız için bu hafta sizi destekleyecek gibi görünüyor.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında hareketli bir hafta geçirecek olabilirsiniz. Genel anlamıyla dingin bir hafta öngörüyorum sizin için. Kariyer iş konularında ise dengeli davrandığınız sürece kazançlı çıkmamanız için bir neden yok. Tabii söylememe gerek bile yok, o kredi kartınızı bu hafta rafa kaldırın. Hiç değilse dikkatli harcayın.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hoş başlangıçlar sizi bekliyor olabilir ve fakat bu hafta dikkatinizi biraz daha yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkiler doğrultusunda değerlendirmeniz yararınıza da olacaktır. Maddi anlamda çözüm üretmeye gayret edin ama ısrarcı olmayın derim.