Haftalık burç yorumları (28 Şubat-6 Mart 2022)

Balık burcunda ay yenileniyor

Bu haftaya damgasını vuracak olan Balık burcunda yaşayacağımız yeniay, bizi hayatı anlamak ve kararlar vermek doğrultusunda hareketlendirecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

28 Şubat - 6 Mart 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyide cebimize koyarak yeniay haftasına bakalım.

Bu haftaya gücü temsileden Plüton ve hayaller kraliçesi Neptün’ün gülümseyişleriyle başlıyoruz. Gerçi her iki gezegen de zorlu, o nedenle her ikisinin de gülümsemesi kesinlikle içinde bir pazarlığı da tutmakta. O nedenle bu hafta maddi, manevi tedbiri elden bırakmamakta fayda var.

Ayın 2’sinde yaşanacak olan Balık burcundaki yeniay ise bireysel anlamda içgörümüzü artıracak ve artık işimize yaramayan, manasız gelen ve fakat inatla vazgeçemediğimiz tutum ve davranışlarımızı ortaya çıkaracak nitelikte duruyor.

Hafta sonu ise Merkür haylazı güney ve kuzey ay düğümlerine yapacağı zorlu görünümden ötürü biraz daha bizi karamsar bir akıl yürütmeye itebilir. O nedenle, nispeten ağzımızdan çıkanı kullağımızın duyması gerekebilecek.

Genel olarak olumlu bir yeniay haftasından geçeceğimizi söylememiz mümkün. Türkiye açısından ise yeni kararlar, oluşumları duymamız mümkün. Dövize her zamanki gibi dikkat etmenizi tavsiye ederim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)