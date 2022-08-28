Haftalık burç yorumları (29 Ağustos - 4 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.08.2022 - 09:04
Acele işe bu hafta şeytan karışabilir.
Önemli görüşmeleri bu hafta yapmamakta aslında fayda var diyebilirim. Yapacaksanız da görüşmenizde aceleci olmamaya bakın.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya mücadele gezegeni Mars ile iletişim gezegeni Merkür’ün olumlu duruşları ile başlıyoruz. Bu durum bizim iletişimimize hız kazandırırken bu hızında aynı zamanda başımıza işler açabileceğinide unutmamak gerekir. Merkür yolculuklarla, arabalarla da ilgili olduğu için altımızdaki arabanın kadranında hız ibresinin çok hızlı yükseldiğine şahit olabiliriz. Özellikle Güneş Mars’a sert bir açıda olduğu için kazalara dikkat etmekte fayda var.
Hafta ortasında ise dokunduğu her şeyi mercek altına almış gibi büyüten Jüpiter ile yine Merkür arasındaki karşı duruş sert tepkilere, ani olumsuz anlamalara yol açabilir. Önemli görüşmeleri bu hafta yapmamakta aslında fayda var denilebilir. Eğer kaçınılmaz olarak görüşme yapacaksanız da görüşmenizde soğukkanlı olurken, aceleci olmamaya bakın.
Hafta sonu ise Güneş, kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümlerini ısıtırken Başak burcunda artık önemli ve güzel çalışmalara başlamak için yolumuzu açacak fırsatlar vermeye başlayacak.
Genel olarak bakıldığında bu hafta Terazi, Oğlak, Koç ve Yengeçlerin iletişim mevzusuna dikkat etmelerinde fayda var diyebiliriz. Ayrıca Başak, Akrep ve Boğa burçları ise nispeten şanlılar diyebiliriz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Koç
Özellikle bu hafta ben veya biz dediğiniz zamanlarda abartıya kaçmak gibi bir durumda kalabilirsiniz. O nedenle konuşmalarınıza dikkat edin derim. Bu anlamda yakın çevreniz, arkadaş ve kardeşlerinizden yardım alabilirsiniz. Parada hoş gelişmeler olabilir.
Boğa
Sağlığınız konusunda eğer yeni başlangıçlara ihtiyacınız varsa bu konuda hareket almak için ideal bir zamandan geçiyorsunuz. Ama sağlığınız kadar ruh sağlığınıza da dikkat edin derim. Çünkü abartılı, takıntılı düşünceler kafanızda bu hafta coşabilir.
İkizler
Aşk konusunda bu hafta bülbül gibi şakırken bu şakımalar sosyal alanda özellikle medyada pot kırmanıza veya abartılı sunumlara neden olabilir. Elinizi bu hafta klavyeden çekmenizde fayda var. Çok kolay dolduruşa gelebilirsiniz. Kendinizi daha çok kendinizden koruyun bu hafta.
Yengeç
Bu hafta manasız konuşmalarla aşk ve ilişkiler konusunda tuhaflıklar yaşamaya çok açık durumda olabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda biraz mesafeli tutmanız sizin için hayırlı olacaktır. Devlet daireleri ile işiniz varsa bu işleri halletmek için iyi bir zaman olmayabilir.
Aslan
Kariyer ve iş konularında dikkatli konuşun. Olabildiğince üstlerinizle olumlu tutum ve davranışlarda bulunun. Yeni bir iş veya ev taşımak için olumlu bir hafta olmayabilir. Değişim için sonraki haftaları takip etmeniz çok daha yerinde durmakta. Paraya dikkat!
Başak
Evet, bu hafta para konusunda güzel konuşmalar yapabilirsiniz ve sanki önünüze sağlam fırsatlar çıkmış gibi de durabilir ama bir anda bunların cazibesine kapıldığınız noktada belki de farkına varmadan elinizi taşın altına gereksizce sokmuş olabilirsiniz. Aman dikkatli olun.
Terazi
Bu hafta özellikle aşk konusu dikkatinizi çekebilir ve hem olumlu hem de ağızda çok da güzel tat bırakmayacak gelişmeleri yaşayabilirsiniz. En iyisi bu hafta bu konularda gelişmeler yaşarsanız çok müdahil olmamaya bakın derim. Pişmanlık yaşamaya müsait bir hafta!
Akrep
Eskilerden gelen bir ilişkiniz kapınızı tekrar çalabilir. Kendinizi romantizmin kollarına bırakırsanız çok değil iki hafta sonra “Keşke hiç görüşmeseydim” demeniz çok mümkün. O nedenle elinizden geldiğince eski defterleri maddi, manevi, bu hafta açmamaya bakın derim.
Yay
Bu haftanın ana başlığı sizin için “İlişkiler ve ruh sağlığı” diyebiliriz. Her ikisininde ne denli kırılgan olduğunu sizden daha iyi kimse bilemez. Özellikle bu hafta bu konular başta olmak üzere arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle olan ilişkinizi de gözden geçirmeniz gerekebilir. Sakin olun ve akılcı davranın.
Oğlak
“Parada kazanan aşkta da kaybedermiş” derler. Bu hafta biraz can sıkıcı olabilirim ama her ikisi de sevimsiz gelişmelere müsait duruyor. Ve ayrıca kariyeriniz hakkında olabilecek gelişmelerde büyük lokma yiyin ama büyük laf etmeyin derim. Pişman olmak istemezsiniz.
Kova
Bu hafta birçok burç sevimsiz gelişmelere açıkken siz olumlu gelişmelere açık bir pozisyonda duruyor olacaksınız diyebilirim. Uzun vadeli kararlar almak için olumlu günler ama ne olursa olsun işin içinde Jüpiter var, sakın abartmayın kararlarınızı, sonra canınız sıkılabilir.
Balık
Bu hafta para ile ilgili konularda çok fazla konuşmamanızda fayda var. Bir anda pazarlığınız veya kararlarınız tam tersi bir noktaya dönebilir ve hiç yoktan kayıp yaşamanız söz konusu olabilir. Ve fakat gayrimenkul konularında ise tam tersi olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.