Haftalık burç yorumları (29 Ağustos - 4 Eylül 2022)

Acele işe bu hafta şeytan karışabilir.

Önemli görüşmeleri bu hafta yapmamakta aslında fayda var diyebilirim. Yapacaksanız da görüşmenizde aceleci olmamaya bakın.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

29 Ağustos - 4 Eylül 2022 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya mücadele gezegeni Mars ile iletişim gezegeni Merkür’ün olumlu duruşları ile başlıyoruz. Bu durum bizim iletişimimize hız kazandırırken bu hızında aynı zamanda başımıza işler açabileceğinide unutmamak gerekir. Merkür yolculuklarla, arabalarla da ilgili olduğu için altımızdaki arabanın kadranında hız ibresinin çok hızlı yükseldiğine şahit olabiliriz. Özellikle Güneş Mars’a sert bir açıda olduğu için kazalara dikkat etmekte fayda var.

Hafta ortasında ise dokunduğu her şeyi mercek altına almış gibi büyüten Jüpiter ile yine Merkür arasındaki karşı duruş sert tepkilere, ani olumsuz anlamalara yol açabilir. Önemli görüşmeleri bu hafta yapmamakta aslında fayda var denilebilir. Eğer kaçınılmaz olarak görüşme yapacaksanız da görüşmenizde soğukkanlı olurken, aceleci olmamaya bakın.

Hafta sonu ise Güneş, kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümlerini ısıtırken Başak burcunda artık önemli ve güzel çalışmalara başlamak için yolumuzu açacak fırsatlar vermeye başlayacak.

Genel olarak bakıldığında bu hafta Terazi, Oğlak, Koç ve Yengeçlerin iletişim mevzusuna dikkat etmelerinde fayda var diyebiliriz. Ayrıca Başak, Akrep ve Boğa burçları ise nispeten şanlılar diyebiliriz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.