Haftalık burç yorumları (29 Kasım-5 Aralık 2021)

Yay burcunda Güneş tutulması.

Güneş tutulmasının etkisine gireceğimiz, hareketli, değişime zorlanacağımız bir hafta yaşayabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

29 Kasım - 5 Aralık haftasında Ay Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya savaşçı Mars’ın hayaller gezegeni Neptün'le yapacağı olumlu açı ile başlıyoruz. Ve ardından Merkür, yaralı şifacı Şiron asteroidi ile yapacağı olumlu görünümle bizi çözüme yönelik hareketlendirecek. Ve Ay’ın güney Ay düğümü ile yapacağı kavuşum ise artık işimize yaramayacak, geçmişten gelen manasız yükleri bir kenara bırakmamız gerektiğini bize söyleyecek.

Hafta sonu ise 4 Aralık'ta 12 derece Yay burcunda değişim, dönüşüm için öyle ya da böyle hareket alacağımızı göstermekte. Yani bir bakıma kasımda yaşadığımız Ay tutulmasının bize verdiği ev ödevini bu tutulmada yapmamız gereketiğine dair -büyük ve kapsamlı düşünerek- kolları sıvayacağız.

Genel olarak bizi radikal değişime davet edecek olan bu tutulma haftası, yoğun gündemiyle hareketli geçecek gibi görünmekte.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)