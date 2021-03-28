Haftalık burç yorumları (29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

28.03.2021 - 09:19
Bu hafta iletişim kazalarına dikkat!
Bu hafta Mars’ın haylazlığı devam ediyor. O nedenle iletişim kazalarına çok dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerde rüzgâr her an tersine dönebilir.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
29 Mart – 4 Nisan haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftanın en dikkat çekici gelişmesi Güneş ile yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron arasındaki birliktelik ve dedikoducu Merkür’ün Neptün ile kavuşumu bu noktada konuşmalarda birilerinin bizi yanıltması veya bizim bilmeden fayda sağlayalım derken zarar vermemiz söz konusu olabilir. Çenemize ve duyduklarımıza çokta güvenmeyelim temkinli olmak iyi olur.
Aşk ve para tanrıçası Venüs ise gayet güzel açılarda bize şirinlik yapabilir. Ve buna Güneş’in de olumlu açılarını eklersek aslına bakıldığında olumlu koşturmaların olduğu bir haftadan geçeceğizde diyebiliriz. Kirpto yatırımlar için cesur olursanız ve uzun vadede o yatırımı unuturum diyebiliyorsanız iyi araştırırsanız paranızı bu konuda kullanmanız için fırsatlarda çıkabilir.
Duygusal konularda ise salınımlı bir hafta pek girmeyin o konulara, en sağlıklısı bu gibi duruyor bu hafta
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta en çok dikkat etmeniz gereken konuların başında sizin de para mevzu durmakta. özellikle Merkür para ile ilgili alanınızda vurdumu bir de duvara çarpacağınız Uranüs ile zor bir açıda. zaten Venüs koçda “hadi hadi” demekte. Dikkatli olun. Sosyalleşmede gayet iyi bir hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Sevgili boğalarım sizin için bu hafta karınız, kocanız, patronunuz her kimse otorite figürü kesinlikle tartışmaya girmemenizi tavsiye edeceğim. Bir şekilde susmayı “ya sabır!” demeyi başarırsanız gayet güzel olacak. Bu arada platonik bir aşka da düşebilirsiniz. Platonikte olsa aşk güzeldir, hiç durmayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Canım ikizlerim, hukuki konular, uzak mesafeli göreceğiniz işler ve tanıtım organizasyon konularda kendinizi parlatmak istiyorsanız bu hafta hiçte fena değil. Özellikle eğitim alan İkizler biraz daha dikkat gösterirseniz bomba gibi bir haftadan geçersiniz. Olumsuzluklar karşısında biraz daha dik durmayı başarırsanız bu iş tamamdır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu haftanın en harika yanı sizin artık devlet dairesi veya büyük kurum kuruluşlarla bekleyen işleriniz varsa yeşil ışığı göreceğiniz olmasıdır. Ama yine de aceleci davranmayın veya durumu koşulları zorlamayın. İş konusunda bir kadından fayda sağlayabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta yapmamanız gerekenlerin başında evlilik, ortaklık, avukat ile ilgili konularda atılımda bulunurken abartmamak ve çözüm üreteceğim diye uçmamanız olacaktır. Maddi konuda ise yurtdışı kapılarını rahatlıkla çalabilirsiniz. Eğitim alıyorsanız güzel bir hafta geçirebilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Canım başaklarım bu hafta sizi biraz can evinizden vurabilir çünkü sağlık ve gündelik koşturmalar konusunda hem ferah zamanlar hem de koşturmalı zamanlardan geçecek olabilirsiniz. O nedenle biraz kendinizi zamanın getirdiğine emnat etmeniz gerekecek. İç sesinize bu hafta güvenin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Eğer bir ilişkiniz varsa yapılandırmak , tekrar şansınızı denemek için ideal zamanlar. Ama yeni bir ilişkiye merhaba demek için çokta sevimli bir hafta geçireceksiniz demek zor. Para konusunda da aynı şey geçerli. Bu hafta elinizi kredi kartından çekin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Sevgili akreplerim, evet zor bir Nisan ayı sizi bekliyor ve bunun ilk sevimsizliği bu hafta sonuna doğru kendini hissettirmeye başlayacak. O nedenle şimdiden sabırlı davranmaya bakın. Duygusal anlamda bu hafta kendinizi korumayı başarırsanız gerçekten güzel bir haftadan geçmiş olursunuz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Sevgili yaylar bu hafta aile büyüklerinizden veya sizden mevki olarak yukardakilerden biraz laf işitmeniz olası. O nedenle böyle bir durumla karşılaştığınız anda susun ve önünüze bakın. Konu haklı olmanız veya haksız olmanız değil, sizin bu tutum karşısında sükûnetiniz. Tartışmaya girmediğiniz anda kazanan sizsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Para konusunda evet iyi gelişmelerin olabileceğini söylemem mümkün ama çalışma ve iş arkadaşlarınızla çatışmalara açık bir haftadan geçeceksiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda ise bazı problemler yaşamanız olası. Kendinizi olur olmadık insanların karşısında rezil etmediğiniz sürece sorun yok.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta para konusunda dikkatli olduğunuz sürece herhangi bir sıkıntı yaşayabileceğinizi söylemek zor. Bunun dışında eş, dost, yakın çevre ile tatlı sert olaylar olabilir. Çokta fazla üzerinde durmayın derim. Borsa ve şans ile ilgili yatırımlara, işlere dikkat edin.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Sevgili balıklar, bu hafta aklınıza göre “… ama ruhum, duygularım öyle söylüyor.” Diyerek manasız para kazanma yollarına girmeyin zararlı çıkarsınız. Mutlaka bir bilenden akıl alarak veya iyi araştırarak para işlerine girdiğiniz anda kazanan siz olursunuz benden söylemesi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.