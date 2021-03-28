Haftalık burç yorumları (29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burcunuzu ne bekliyor?)

Bu hafta iletişim kazalarına dikkat!

Bu hafta Mars’ın haylazlığı devam ediyor. O nedenle iletişim kazalarına çok dikkat etmenizde fayda var. İlişkilerde rüzgâr her an tersine dönebilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

29 Mart – 4 Nisan haftasında Ay, Terazi burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftanın en dikkat çekici gelişmesi Güneş ile yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron arasındaki birliktelik ve dedikoducu Merkür’ün Neptün ile kavuşumu bu noktada konuşmalarda birilerinin bizi yanıltması veya bizim bilmeden fayda sağlayalım derken zarar vermemiz söz konusu olabilir. Çenemize ve duyduklarımıza çokta güvenmeyelim temkinli olmak iyi olur.

Aşk ve para tanrıçası Venüs ise gayet güzel açılarda bize şirinlik yapabilir. Ve buna Güneş’in de olumlu açılarını eklersek aslına bakıldığında olumlu koşturmaların olduğu bir haftadan geçeceğizde diyebiliriz. Kirpto yatırımlar için cesur olursanız ve uzun vadede o yatırımı unuturum diyebiliyorsanız iyi araştırırsanız paranızı bu konuda kullanmanız için fırsatlarda çıkabilir.

Duygusal konularda ise salınımlı bir hafta pek girmeyin o konulara, en sağlıklısı bu gibi duruyor bu hafta

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)