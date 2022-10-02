Haftalık burç yorumları (3-9 Ekim 2022)

Satürn, Uranüs’ü son kez öpüyor.
Bu hafta, toplum meseleleri daha kolay ele alınabilir ve iletişim alanında ise hızlanan gelişmeler söz konusu olabilir.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
3 - 9 Ekim Ekim 2022 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn ile onun çırağı savaş tanrısı Mars arasındaki devam eden sempatik yakınlaşma ile devam ediyoruz. Her ikisi de sevimsiz olan bu iki gezegenin sevimli yaklaşımları bizi iletişim ve sistem konusunda daha rahat hareket etmemiz için teşvik edecekler. Toplum meseleleri daha kolay ele alınabilir ve iletişim alanında ise hızlanan gelişmeler söz konusu olabilir. Ve fakat Mars’ın Neptün’ü aynı zamanda taciz etmesi ise hemen hemen her konuda hayal kırıklığının kapısını açacak.
Hafta ortasında ise - aslında son bir ayda etkisini görmeye başladığımız ve önümüzdeki ayda hissedeceğimiz- Satürn ile Uranüs arasındaki sert tutum keskinleşecek. Yine bu iki sevimsiz gezegen ne yazık ki retrolar yüzünden son 3 yıldır canımıza okudu diyebilirim. Artık bitecek olan bu nefret-aşk ilişkisi son bir kez yine tokadını bize atabilir. Para, deprem ve pandemiye dikkat! Bunun yanında hafta sonu yaşanacak olan dolunay ise bize ilişkilerimiz konusunda hararetli bitişlere ve yeni başlangıçlara neden olabilir. İşin içinde Koç burcu olduğu için kazalara ve kontrolsüz davranışlara olabildiğince dikkat etmek gerekebilir.
Hafta sonu ise dedikoducu Merkür’ün Plüton ile yapacağı olumlu duruşu bizi hararetli konuşmalara itebilir. Aman kantarın topuzunu kaçırmayın!
Genel olarak bu hafta gökyüzü öyle ya da böyle olumlu diyebiliriz. İş bitirmek, yapılacakları planlamak için olumlu diyebiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Haftanın en önemli gökyüzü olayı olan burcunuzdaki dolunay sizi, hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda tatlı bir zorlama içine sokabilir.
Boğa
Bu hafta dolunayın da etkisiyle kendinizi biraz düşünceli bulmanız olası, genel olarak bakıldığında psikolojiniz biraz hassas bir süreçten geçecek olabilir. O nedenle kendinizi olabildiğince insanlardan uzak bir yere çekin derim.
İkizler
Bu haftaya damgasını vuran dolunay sizi sosyal konular başta olmak üzere, denekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konularda değişime sürükleyebilir.
Yengeç
Bu hafta kendinizi biraz yorgun hissetmeniz çok doğal, ama bu duyguya kendinizi kaptırmamanızı tavsiye ederim. Kariyer, iş ve para konularında ise artık eskiyenleri bırakabileceğinizi söylemekte gökyüzü.
Aslan
Bu hafta sizi daha çok yurt dışı meseleleri ve akademik konular ilgilendirebilir. Ve bunun yanında uzun vadeli planlarınızda bazı vazgeçişler yaşamanız da olası. Bu hafta mümkün mertebe daha kısa vadeli hesaplarla ilgilenin.
Başak
Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı sizin için miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesi, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabii resmi işler, kamu, devlet alanındak işlerinizle ilgili olacak. Koşulları zorlamayın derim.
Terazi
Haftanın dolunayı size eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı ya da sosyal ilişkilerinizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi konularda sıkıntı yaratabilir.
Akrep
Sağlık durumunuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili dolunay sizi hareketlendirebilir. Yapılması gerekenleri atlamayın.
Yay
Bu hafta Koç burcunda yaşanacak olan dolunay sizi fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklarda bazı bitişlere doğru götürebilir.
Oğlak
Kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda bu hafta yaşanacak olan dolunay sizi etkileyecek gibi görünmekte.
Kova
Haftanın ana başlığı olan dolunay sizi; aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda değişime sürükleyebilir.
Balık
Üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğiniz alanları anlatan durumlarda bu hafta yaşayacağınız dolunay sizi kararlar vermeye zorlayabilir. Çevrenizden bu konuda destek alabilirsiniz.