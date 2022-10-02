Haftalık burç yorumları (3-9 Ekim 2022)

Satürn, Uranüs’ü son kez öpüyor.

Bu hafta, toplum meseleleri daha kolay ele alınabilir ve iletişim alanında ise hızlanan gelişmeler söz konusu olabilir.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

3 - 9 Ekim Ekim 2022 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya disiplin gezegeni Satürn ile onun çırağı savaş tanrısı Mars arasındaki devam eden sempatik yakınlaşma ile devam ediyoruz. Her ikisi de sevimsiz olan bu iki gezegenin sevimli yaklaşımları bizi iletişim ve sistem konusunda daha rahat hareket etmemiz için teşvik edecekler. Toplum meseleleri daha kolay ele alınabilir ve iletişim alanında ise hızlanan gelişmeler söz konusu olabilir. Ve fakat Mars’ın Neptün’ü aynı zamanda taciz etmesi ise hemen hemen her konuda hayal kırıklığının kapısını açacak.

Hafta ortasında ise - aslında son bir ayda etkisini görmeye başladığımız ve önümüzdeki ayda hissedeceğimiz- Satürn ile Uranüs arasındaki sert tutum keskinleşecek. Yine bu iki sevimsiz gezegen ne yazık ki retrolar yüzünden son 3 yıldır canımıza okudu diyebilirim. Artık bitecek olan bu nefret-aşk ilişkisi son bir kez yine tokadını bize atabilir. Para, deprem ve pandemiye dikkat! Bunun yanında hafta sonu yaşanacak olan dolunay ise bize ilişkilerimiz konusunda hararetli bitişlere ve yeni başlangıçlara neden olabilir. İşin içinde Koç burcu olduğu için kazalara ve kontrolsüz davranışlara olabildiğince dikkat etmek gerekebilir.

Hafta sonu ise dedikoducu Merkür’ün Plüton ile yapacağı olumlu duruşu bizi hararetli konuşmalara itebilir. Aman kantarın topuzunu kaçırmayın!

Genel olarak bu hafta gökyüzü öyle ya da böyle olumlu diyebiliriz. İş bitirmek, yapılacakları planlamak için olumlu diyebiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)