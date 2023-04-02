Haftalık burç yorumları (3 - 9 Nisan 2023)

Terazi’de masum bir yeniay.

Çok fazla sağa sola etki edecek bir yeniay yaşamayacağız. Hafta başında ise konuşma diline, üslubuna dikkat etmekte çok fayda var.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

3 - 9 Nisan 2023 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya; iletişim gezegeni Merkür’ün Boğa burcuna girmesiyle birlikte güç takıntılı Plüton’a kafa tutmasıyla giriyoruz. Plüton ile bu sürtüşme çok doğal olarak inatlaşmayı ve konuşmada sert bir iletişim dilini getirebilir. O nedenle hafta başında konuşma diline, üslubuna dikkat etmekte çok fayda var diyebilirim.

Hafta ortası, 6’sında ise 16 derece Terazi burcunda bir yeniay yaşayacağız. Bu yeniay çok fazla sağa sola etki edecek bir yeniay değil. İşin içinde yaralı şifacı Şiron’un olacak olması özellikle bireysel veya ikili ilişkilerimizde çözüm odaklı olacağımızı, bu anlamda yeni başlangıçlara çok daha fazla eğilimli olabileceğimizi söylemekte.

Hafta sonu ise Merkür ile mücadele gezegeni arasındaki olumlu pozisyon etkili olmaya başlayacak. Bu pozisyon her şeyden önce zihnimizi daha hareketli bir hale getirirken, iletişimi ve ticari aklımızı da daha rahat kullanmamıza neden olacak diyebilirim.

Genel olarak bakıldığında hafta başındaki Merkür, Plüton sertleşmesi biraz üslup olarak bizi zora sokabilir, fakat bunun dışında kötü bir haftadan geçmiyor olacağımızı söyleyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com