Haftalık burç yorumları (3-9 Ocak 2022)

Yılın ilk yeniayı, tatlı sert!

Bu haftaya 12 derece Oğlak burcundaki yeniayın etkileriyle giriyoruz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

3 - 9 Ocak 2022 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Jüpiter’in bir bakıma kadersel anlamda bizi etkileyen ay düğümleriyle yaptığı sert görünümle başlıyoruz. Satürn ve Uranüs arasındaki sevimsizlik nispeten azalarak devam etse de yine haftanın ilk günlerinde bunu etkili bir biçimde hissetmemiz çok mümkün. Çalışma ve maddi konularda artık fırtınaların esmeye başlayacağı bu süreçte, bu hafta ülke ekonomisini iyi takip etmeniz ve bu konuda ciddi planlamalar içinde olmanız gerekebilir.

Hafta sonuna doğru ise durum biraz daha kızışacak gibi görünmekte. Dövizin veya borsanın durumu özellikle bu hafta sonundan itibaren ciddi ciddi etkilemeye başlayabilir. Bu anlamda borsa, döviz gibi mevzularda her söylenene ve yapılana inanarak hareket etmeyin derim. Durum ve koşulların alttan alttan değiştiğini bilmeniz gerekmekte.

Genel olarak bu hafta biraz durum ve koşulları takip ederken kendimizi bulabiliriz. Ve çok doğal olarak olabilecek değişimle, özellikle para konusundaki gelişmelerle kafamız dolacak gibi görünüyor. Bu hafta duygusal kararlar vermemeye bakın.