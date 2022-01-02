Haftalık burç yorumları (3-9 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 02.01.2022 - 09:37
Yılın ilk yeniayı, tatlı sert!
Bu haftaya 12 derece Oğlak burcundaki yeniayın etkileriyle giriyoruz.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
3 - 9 Ocak 2022 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Jüpiter’in bir bakıma kadersel anlamda bizi etkileyen ay düğümleriyle yaptığı sert görünümle başlıyoruz. Satürn ve Uranüs arasındaki sevimsizlik nispeten azalarak devam etse de yine haftanın ilk günlerinde bunu etkili bir biçimde hissetmemiz çok mümkün. Çalışma ve maddi konularda artık fırtınaların esmeye başlayacağı bu süreçte, bu hafta ülke ekonomisini iyi takip etmeniz ve bu konuda ciddi planlamalar içinde olmanız gerekebilir.
Hafta sonuna doğru ise durum biraz daha kızışacak gibi görünmekte. Dövizin veya borsanın durumu özellikle bu hafta sonundan itibaren ciddi ciddi etkilemeye başlayabilir. Bu anlamda borsa, döviz gibi mevzularda her söylenene ve yapılana inanarak hareket etmeyin derim. Durum ve koşulların alttan alttan değiştiğini bilmeniz gerekmekte.
Genel olarak bu hafta biraz durum ve koşulları takip ederken kendimizi bulabiliriz. Ve çok doğal olarak olabilecek değişimle, özellikle para konusundaki gelişmelerle kafamız dolacak gibi görünüyor. Bu hafta duygusal kararlar vermemeye bakın.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular hakkında bu hafta dikkatinizi çekecek değişim, dönüşüm içine girmeniz söz konusu olabilir. Konuşurken seçtiğiniz kelimelere dikkat edin, olur mu?
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında önünüze meseleler çıkabilir. Olayları izleyin öncelikle, sonra eyleme geçmeniz iyi olur.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında ufak tefek krizler yaşamanız pek mümkün duruyor. Sakin kalın ve tepkilerinizde ölçülü olun derim.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler, yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında gelişmeler yaşamanız pek mümkün görünmekte. O nedenle bu hafta neye imza atıp atmadığınızı iyice kontrol etmenizde fayda var.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında önünüzde yeni başlangıçlar var diyebiliriz. Daha iyi hissetmeniz için bu hafta biraz daha çaba sarf edin.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu haftanın yeniay etkisi aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında sizi hoş ve yeni başlangıçlara davet edecek gibi görünmekte.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta, yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras konuları hakkında belirleyici bazı gelişmeler kapınızı çalabilir.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında bu hafta, bu yılın ilk yeniayı sizi etkileyecek gibi görünmekte. Bu anlamda daha dikkatli olmanızda fayda var.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta, kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında kendinizi yeni başlangıçlara yakın hissedebilirsiniz. O nedenle ilişkilerinize özen göstermenizde fayda var.
Oğlak
03 - 09 ocak 2022
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu haftanın ana teması sizin için; kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında olacak diyebiliriz. Kendinizi bu konularda geliştirmenizde fayda var.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Haftaya yeniayın etkisiyle giriyorsunuz. Özellikle psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında kafanız meşgul olabilir.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Ocak ayının ilk yeniay etkisiyle, yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar dikkatinizi çekebilir ve bu konular içine girebilirsiniz.