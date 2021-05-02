Haftalık burç yorumları (3 Mayıs 2021 - 9 Mayıs 2021)

Tatlı, ekşi ortaya karışık bir hafta!

Bu haftaya otorite figürleriyle mücadele ve tutkulu ilişkiler damgasını vuracak gibi durmakta.

3 MAYIS 2021- 9 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

3 MAYIS 2021- 9 MAYIS 2021 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Güneş ve Satürn arasında sert bir açıyla haftaya başlayacağız. Hafta ortasında Venüs, Plüton ile ve yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ise Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile olumlu açı yapacak. Bu bizi nispeten daha moralli bir hale getirecek gibi görünmekte.

Ve fakat hafta sonuna doğru ise yine Venüs’ün şans gezegeni Jüpiter ile ters düşeceğini görüyoruz. eh, iki iyicil gezegenin bu şekilde ters düşmesi elbette bizler için pek de sevimli olmayacak gibi duruyor. O nedenle bu hafta para ve maddi değerler konusunda hayli hassas olmanızda fayda var. Sağlıkla ilgili olarak bu koşullarda söylememe bile gerek yok dikkat, çok dikkat!

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)