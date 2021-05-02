Haftalık burç yorumları (3 Mayıs 2021 - 9 Mayıs 2021)

ntv.com.tr 02.05.2021 - 09:14
Tatlı, ekşi ortaya karışık bir hafta!
Bu haftaya otorite figürleriyle mücadele ve tutkulu ilişkiler damgasını vuracak gibi durmakta.
3 MAYIS 2021- 9 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
3 MAYIS 2021- 9 MAYIS 2021 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Güneş ve Satürn arasında sert bir açıyla haftaya başlayacağız. Hafta ortasında Venüs, Plüton ile ve yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid olan Şiron ise Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü ile olumlu açı yapacak. Bu bizi nispeten daha moralli bir hale getirecek gibi görünmekte.
Ve fakat hafta sonuna doğru ise yine Venüs’ün şans gezegeni Jüpiter ile ters düşeceğini görüyoruz. eh, iki iyicil gezegenin bu şekilde ters düşmesi elbette bizler için pek de sevimli olmayacak gibi duruyor. O nedenle bu hafta para ve maddi değerler konusunda hayli hassas olmanızda fayda var. Sağlıkla ilgili olarak bu koşullarda söylememe bile gerek yok dikkat, çok dikkat!
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın maddi manevi alanda çözüm konusunda kendinizi çok daha iyi hissedip, eyleme geçmek için atılımlarda bulunabilirsiniz. Ve fakat hafta ortasından itibaren “şansıma güvenirim ben.” Diyerek kendinizi olmadık durumlar içine düşürmemeye gayret edin. Kardeş ve arkadaşlardan yardım istemekten çekinmeyebilirsiniz. Ama yinede isteklerinizde ölçülü olun derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Maddi konularda hayal kırıklıkları yaşarken diğer yandan da çözüm ürütmeye açık bir hafta yaşayabilirsiniz. Özellikle çözümden yana, eğer devlet daireleri ile veya büyük kurum kuruluşlarla işiniz varsa üzerine gidebilirsiniz. Bu hafta ne olursa olsun sevgili boğalarım borsaya, kripto paralara falan dikkat etmenizde fayda var. “Hadi bir cesaret” diyerek elinizdekileri de kaybetmeyin. Sakin, sakin…
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Kendinize bakıp bakıp aynada “bu ne ya!” dememeniz gereken bir hafta. Kendinizi daha çok sevin ve biraz kendinize iyi davranın. Özellikle lise sonrası İkizler bu hafta sizlere ciddi bir yük binmekte. Daha çok çalışmanız ve artık ciddi ciddi kitapları açmanız gerekebilir. İlişkiler konusunda ise çok daha istikrarlı ve ciddi bir biçimde olaylara yaklaşmanız söz konusu olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta gökyüzü biraz sizin bilinçaltınıza doğru çalışacak gibi görünmekte. yani kendinizi durduk yerde depresif, yorgun falan hissedebilirsiniz. Buna müsaade etmeyin derim. Çünkü önünüze hizmet aldığınız ve verdiğiniz alanlarda enteresan fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları doğru değerklendirebilirseniz yolunuz özellikle diğer haftalarda çok daha iyi açılır demek mümkün.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta her türlü sosyal alanda kendinizi toparlamanız ve özellikle resmi işlerde dikkatli olmanız gereken zamanlara yaşamanız olası. Dikkat gerektiren işlere özen gösterin. Yok yere kendinizi riske atarak tuhaf gelişmeler içinde bulmayın kendinizi. Aynı zamanda uzun vadeli her türlü ilişkide daha ılımlı ve yapıcı olduğunuz taktirde çok daha iyi bir hafta geçirebileceğinizi söylemek mümkün.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Evlilik, ortaklık, uzun süreli arkadaşlık gibi meselelerde, biraz kendinizi yorgun ve “eh aman ne olacaksa olsun!” derken yakalayabilirsiniz. Ve fakat günlük hayatınızda işinizi kolaylaştıracak veya çalışma ortamnızda sizi destekleyecek açılarda bu hafta yok diyemeyiz. O nedenle bu hafta ilişkiler konusunu erteleme şansınız varsa, dikkatinizi çalışma hayatına vermeniz çok daha faydalı olacaktır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Aşk ilişkilerinde hem çözüm, hem de çözümsüz noktalara bu hafta tırmanabilirsiniz. Ve eşinizin parası, bankalar, devlet daireleri gibi konularda eğer bir girişiminiz varsa bu hafta bu konulara da el atmanızda fayda var. Ama ne olursa olsun emin olmadığınız bir konuysa çevrenizdekilerden yardım almakta tereddüt etmeyin derim. Öğrenci teraziler için ise bu haftayı çok daha iyi geçirecek demek mümkün. e
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta çözümü de, çözümsüzlüğü de aile ilişkilerinizde özellikle çekirdek ailenizle yaşamanız söz konusu olabilir. Aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili konular dikkatinizi çekebilir. Bunun yanında gayrimenkul konularına balıklama dalıp varsa çözülememiş konular içine girmenizde sözkonusu olabilir. Bu hafta çalışma alanınızdaki insanlarla iletişiminize maksimum düzeyde dikkat etmeniz hayrınıza derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Öncelikle bu hafta sağlığınıza özen göstermeniz gerektiğini söylemek durumundayım. Arkadaş, kardeş yani yakın çevrenizden sağlık konusunda sevimsiz haberler almanız söz konusu olabilir. Lütfen bu haftayı sağlık konusunda dikkatli yaşayarak geçirin. Gereksiz bir araya gelişlerden uzak kalmanızda fayda var. Maddi konularda ise diğer haftalara göre nispeten daha olumlu olacağınızı söylemek mümkün.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta Jüpiter artık son derecelerde tamda para ile ilgili mevzularda size son dakika golü atabilir. O nedenle risk içeren işlerden en azından bu hafta elinizi, kolunuzu çekin derim. aşk ve ilişkiler konusunda ise daha hoş geçecek haftanız demek yanlış olmaz. Ama yine de abartılı büyük hareketlerde bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Yani, hem parada hem de aşk da bu hafta dikkatli olun.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Kendinize haksızlık etmemeniz gereken bir haftadasınız. Herşeyin sorumluluğunu üstünüze alıp gerekli gereksiz kendinizi heba etmeyin. Sakin olun! Maddi konulara odaklanmanızda fayda var bu hafta. Para konusunda güzel etkiler olabilir. Bunu takip etmeniz sizin için çok daha hayırlı olacaktır. Anne, baba ve aile büyükleriyle olan ilişkinizde kesinlikle sabırlı olun ve “ he he oldu tamam…” demeyi ihmal etmeyin derim.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta için için bir huzursuzluk hissetmeniz çok doğal. Kendinizi olayların içinde ama bunaltmadan tutmayı başarmanız gereken bir haftadan geçiyor olabilirsiniz. Para konusunda ise plan, proje yapmak için ideal ama hareket almak için çokda kolay bir hafta yaşamayacaksınız gibi durmakta. O nedenle bir yatırım, bir girişim düşünüyorsanız bu hafta çok da sevimli bir hafta değil diyebiliriz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.