Haftalık burç yorumları (30 Ağustos-5 Eylül 2021)

Çok daha olumlu bir haftaya giriyoruz

Gökyüzü bu hafta bize, çalışmalarımızda dikkatimizi topladığımızda “Başarı vaat ediyorum” demekte.

Ay’ın konumu:

30 Ağustos-5 Eylül 2021 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya damgasını vuracak en önemli gökyüzü olaylarının başında Mars-Neptün arasındaki karşıtlık olacak. Ayrıca Merkür’ün Satürn ile yapacağı olumlu açı da yine bizi özellikle iletişim konusunda olumlu etkileyecek.

Hafta sonu ise diğer hafta sonlarına kıyasla daha olumlu olacak gibi görünmekte. İletişimin hakim olacağı hafta sonunda özellikle sevdiklerimizle çok daha güzel zaman geçirmek için fırsatlar yaratabilirsiniz.

Genel olarak bu hafta ortası hayal kırıklıklarına açık olsak da olumlu bir hafta geçirebileceğimizi söylememiz mümkün. Ekonomik anlamda ise borsa ve kripto para konularında avantaja dönüşecek etkiler altında olabiliriz. Bilinçli bir yatırımı düşünebilirsiniz.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlar ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)