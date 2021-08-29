Haftalık burç yorumları (30 Ağustos-5 Eylül 2021)

29.08.2021 - 07:09
Çok daha olumlu bir haftaya giriyoruz
Gökyüzü bu hafta bize, çalışmalarımızda dikkatimizi topladığımızda “Başarı vaat ediyorum” demekte.
Ay’ın konumu:
30 Ağustos-5 Eylül 2021 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya damgasını vuracak en önemli gökyüzü olaylarının başında Mars-Neptün arasındaki karşıtlık olacak. Ayrıca Merkür’ün Satürn ile yapacağı olumlu açı da yine bizi özellikle iletişim konusunda olumlu etkileyecek.
Hafta sonu ise diğer hafta sonlarına kıyasla daha olumlu olacak gibi görünmekte. İletişimin hakim olacağı hafta sonunda özellikle sevdiklerimizle çok daha güzel zaman geçirmek için fırsatlar yaratabilirsiniz.
Genel olarak bu hafta ortası hayal kırıklıklarına açık olsak da olumlu bir hafta geçirebileceğimizi söylememiz mümkün. Ekonomik anlamda ise borsa ve kripto para konularında avantaja dönüşecek etkiler altında olabiliriz. Bilinçli bir yatırımı düşünebilirsiniz.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlar ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta özellikle sağlığınız konusunda ve birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili daha özenli davranışlar geliştirmenizi tavsiye edeceğim. Her ne kadar olumlu bir hafta gibi görünüyor olsa da işinizi şansa bırakmamanızda kesinlikle çok fayda var. Ekonomik anlamda ani, fevri hareketlerde bulunmamanız sizin için iyi olacaktır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta sizin için en çok dikkat etmeniz gereken alanların ve konuların başında spekülatif yatırımlar ve gönül ilişkileri olacaktır. Aşkta kaybeden parada kazanır lafı bu hafta sizin için söylenmiş gibi duruyor. Duygularınızı ifade ederken bu hafta daha düşünerek konuşursanız sizin için hayırlı olacaktır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar.
Bu haftanın sizin için en önemli gelişmesi iş, kariyer, para konularında alacağınız kararlar olacaktır. Bu kararları alırken özellikle aile çevreniz sizi etkileyebilir. Bu etkilemede akılcı tavsiyeler yer alıyorsa kesinlikle dikkate almanızda fayda var. Uzun süredir beklediğiniz haberler de yine olumlu bir biçimde bu hafta size dönebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Yakın çevrenizle bu hafta ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Bazı mücadeler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Hararetli tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Genel olarak bu durum karşısında soğuk kanlılığınızı korduğunuz taktirde kazanan siz olursunuz. Kol ve boyun bölgenize dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Maddi anlamda biraz karışık bir haftaya giriyorsunuz. Paranızı değerlendirmek veya ödemelerinizi dengeli bir halde tutmak için biraz mücadeleniz söz konusu olabilir. Bu konuda bilen birinden yardım almanız çok işinize yarayacaktır. Harcamalarınıza bu hafta biraz daha özen gösterin, parayı savurmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Evlilik, ortaklık konularında bu haftanız biraz sizi oyalayacakmış gibi durmakta. Kendinizi toparlamak ve olaylara biraz daha hakim olmak için bu hafta kendinize soluk payı yaratın. Sağlık konusunda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Uzun süredir yaptırmadığınız kontrolleri yaptırmak için olumlu bir hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Kendinize yaşadıklarınızdan ötürü yüklenip haksızlık etme olasılığınız biraz fazla, o nedenle olaylara ne kadar akılcı yaklaştığınızı kendinize yer yer sormanızda fayda var. Unutmayın bütün olumsuzlukların nedeni bu hafta siz değilsiniz. Ayrıca para ve gayrimenkul konularında da daha dikkatli olmanız gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta unutkanlıklara ve yanlışlıklara bir kere daha dikkat etmeniz gerekebilir. Henüz yaz tam olarak kapıdan çıkmadan kendinize dinlenebileceğiniz olanaklar oluşturmanız çok iyi olur. Eğitim ve öğrenim konusunda atılımlarda bulunmanız gerekiyorsa bu haftayı değerlendirmenizde çok fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Maddi anlamda her ne kadar olumlu gelişmelerin olabileceği bir haftadan geçecek gibi görünseniz de yetkiyi elinde tutan insanlara dikkat etmenizde fayda var. Zamanında yaptığınız işler, yatırımlar bu hafta size olumlu ışık yakabilir. Biraz daha bu konularda dikkatli davrandığınız sürece sorun yaşamazsınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta maddi konularda elinizden geleni ardınıza koymamanızı tavsiye edeceğim. Önünüzde olumlu gelişmeler olabilir. Sizinle çalışan kadınlara, hele bir de yöneticilerse daha dikkatli davranmanızda çok fayda var. Olabilecek olayları doğru idare etmeniz gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.,
Şanslı bir haftadan geçeceksiniz dersem çok abartmış olmam. Özellikle aşk ilişkiler ve sosyal anlamda kendinizi parlatmanız pek mümkün görünmekte. Kendinizle ilgili veya yaptıklarınızı anlatan bir sunum, tanıtım yapacaksanız azami ölçüde dikkatinizi toplamanız gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Devlet daireleri veya büyük kurum kuruluşlarla ilgili yapmanız gereken şeyler varsa adım atabileceğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Bu konularda ve ayrıca paylaşımlı kazançlarda hesabınızı tam yapmanız gerekebilir. Kendinizi aşağı çekmediğiniz sürece bu hafta maddi manevi derlenip toparlanmanız mümkün duruyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.