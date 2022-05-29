Haftalık burç yorumları (30 Mayıs-5 Haziran 2022)

İkizler burcunda masum bir Yeni Ay

Merkür’ün Satürn ile yapacağı sert görünüm. Bu yıl başından bu yana kaçırdığımız fırsatları önümüze getirebilir.

Ay’ın konumu:

30 Mayıs-5 Haziran 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya dokuz derece İkizler burcunda yaşayacağımız bir Yeni Ay ile gireceğiz. Malum İkizler burcunun yöneticisi olan Merkür'ün Retro'sunda artık son günlere girerken disiplin delisi Satürn ile sert bir görünümde olacak. Bu arada Yeni Ay'ın Merkür'ün yönettiği burçta gerçekleşmesi bize özellikle ocak–şubat aylarında yaşadığımız ekonomik zorluklar karşısında nasıl bir önlem alıp almadığımızı bir kere daha su üstüne çıkartacak gibi görünmekte.

Hafta ortasında, hareket disiplini olan Mars talih gezegeni olan Jüpiter'den biraz daha uzaklaşmaya başlayacak ve bizi kontrolsüz hareket ve durumlardan nispeten sıyrılmamazı sağlayacak gibi görünmekte.

Hafta sonu artık Merkür, Retro hareketini bırakıp ileri hareketine başlayacakken son bir Satürn ile didişmesine şahit olabiliriz. Sözün tam karşılığı bu hafta “Giderayak bak neler yaptı?” dedirtebilir Merkür, paranıza iletişim cihazlarınıza sahip çıkın.

Genel olarak olumlu bir hafta da olsa, gerilimlere açık duran bir etkide görünüyoruz. Maddi, manevi adımlar atarken yazın sıcak uyuşturan havasına çokta kendimizi kaptırmayalım derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)