Haftalık burç yorumları (30 Mayıs-5 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 29.05.2022 - 09:12 | Son Güncelleme : 29.05.2022 - 09:14
İkizler burcunda masum bir Yeni Ay
Merkür’ün Satürn ile yapacağı sert görünüm. Bu yıl başından bu yana kaçırdığımız fırsatları önümüze getirebilir.
Ay’ın konumu:
30 Mayıs-5 Haziran 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya dokuz derece İkizler burcunda yaşayacağımız bir Yeni Ay ile gireceğiz. Malum İkizler burcunun yöneticisi olan Merkür'ün Retro'sunda artık son günlere girerken disiplin delisi Satürn ile sert bir görünümde olacak. Bu arada Yeni Ay'ın Merkür'ün yönettiği burçta gerçekleşmesi bize özellikle ocak–şubat aylarında yaşadığımız ekonomik zorluklar karşısında nasıl bir önlem alıp almadığımızı bir kere daha su üstüne çıkartacak gibi görünmekte.
Hafta ortasında, hareket disiplini olan Mars talih gezegeni olan Jüpiter'den biraz daha uzaklaşmaya başlayacak ve bizi kontrolsüz hareket ve durumlardan nispeten sıyrılmamazı sağlayacak gibi görünmekte.
Hafta sonu artık Merkür, Retro hareketini bırakıp ileri hareketine başlayacakken son bir Satürn ile didişmesine şahit olabiliriz. Sözün tam karşılığı bu hafta “Giderayak bak neler yaptı?” dedirtebilir Merkür, paranıza iletişim cihazlarınıza sahip çıkın.
Genel olarak olumlu bir hafta da olsa, gerilimlere açık duran bir etkide görünüyoruz. Maddi, manevi adımlar atarken yazın sıcak uyuşturan havasına çokta kendimizi kaptırmayalım derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Aile, kardeş, akraba, komşu gibi yakın çevre ile olan ilişkileriniz, her türlü görsel ve sözel iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama, tanıtım ve kısa yollar ve kısa vadeli planlarınızda artık yeni adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Bu ve buna benzer mevzular önünüze gelecek olabilir. İletişim dilinize dikkat etmenizde her zamanki gibi fayda var.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Üretim, bütçe, taşınabilir mallar gibi kazançlarla ilgili konular, para ve parayı nasıl kullanabileceğinizi alanları anlatan durumlar bu hafta yaşayacağınız Yeni Ay ile dikkatinizi çekecek gibi görünmekte. O nedenle özellikle Merkür'ün de Satürn etkisini işin içine alırsak para konularında daha temkinli davranmanızda fayda var diyebiliriz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Hayata karşı nasıl bir pozisyon aldığınız, dışarıya verdiğiniz imaj ve kendiniz hakkında alacağınız kararlar doğrultusunda bu Yeni Ay sizi baştan sona yenileyebilir. O nedenle kişisel gelişim ve birazda olsa kendinize çeki düzen vermek için ideal bir haftaya girdiğinizi söylemek mümkün. Tembelliği bir kenara bırakmanız gereken günler.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Ortaya çıkarmak istemediğiniz gizli yanlarınıza dair bilgiler, kendinizi kısıtlanmış ve yalnız hissetmeniz ve ayrıca bilinçaltı ile ilgili bütün konularda kendinizi derleyip toparlayabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işler, bu hafta önünüze gelirse pek şaşırmayın derim. Dinlenmek ve biraz kendinize zaman ayırmak için ideal günler diyebiliriz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Sosyal konular başta olmak üzere, denekler, partiler ve tanımadığınız insanlar, kalabalıklar, yeni tanışmalar, popülerlik gibi konular başta olmak üzere kendinizi ciddi bir hareketlilik içinde bulabilirsiniz. Bu anlamda bu hafta eğer bir sunum yapacaksanız veya tanımadığınız insanların karşısında olacaksanız şansınıza güvenin derim.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Kariyer ve toplumsal saygınlık ve tanınmışlığınız, organizasyon, yönetim ve iktidar kurduğunuz alanlar, aynı zamanda gelecek ile ilgili hedefleriniz ve işinizle ilgili konularda hoş başlangıçlar olabilir. Bu konuda son bir kaçmış fırsatları bir kere daha kurcalamanızda ve şans yaratmanızda bu hafta fayda var.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Yüksek öğrenim hayatımız, yurtdışı ile olan ilişkilerimiz, diğer kültürlere karşı tutumu ve merak, hoşgörü ve hümanizm, uzak yolculuklar, yabancı ülkeleri gezip, görme ve uzun vadeli planları da içinde tutan konularda bu hafta yeniayın etkisiyle hareketlilik yaşamanız olası. Bu hata ayrıca sağlık konularına da azami ölçüde dikkat etmeniz gerekebilir.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Miras, evlilik ya da ortak çalışmalara ait payların ve kazançların durumu, sezgileri, kişinin kendini dönüştürmesini, ruhsal gelişim gibi meseler ve tabi resmi işler, kamu, devlet alanındaki işlerinizle ilgili başlıklarda biraz koşturuyor, düşünüyor olabilirsiniz. Sakin olmanız ve çözüm odaklı durmanız bu hafta sizin için önemli olacak.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Eşiniz, ortaklıklarınız, toplumsal ilişkilerde işbirliğine yatkınlığınız, karşınızdaki kişilerle ilişkilerinizde nasıl bir tavır gösterdiğiniz, iş ortaklığı yada sosyal ilişkilerimizin kalitesi ve ayrıca açık düşmanlar, avukatlar, mahkemeler gibi ciddi yüzlü mevzularda bu Yeni Ay sizi biraz koşturuyor olabilir. Olabildiğince gülümsemeye bakın.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Sağlık durumumuz, sağlıklı beslenme, iş seçiminiz, iş yerindeki ilişkileriniz, nasıl bir çalışan olduğunuz, iç disiplin ve sorumluluklarınızı ele alış biçiminizin yanında gündelik koşturmanızla ilgili konular önünüzde bu hafta hareket almanız için sizi bekleyecek gibi durmakta. İlerleyebileceğiniz her alanda atılımcı olmaya bakın derim.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Fiziksel ve zihinsel olarak yaratıcılığınızı nasıl kullandığınız, çocuklarla olan ilişkiniz ve hayattan duyduğunuz neşe, sanat, hayal gücü, aşk ve kısa süreli ilişkilerinizi anlatan başlıklar bu hafta sizi yenilenmeye götürecek diyebiliriz. Yalnız olan Kova'lardan bu hafta hoş gelişmeler duyabiliriz. Bu haftayı olabildiğince keyiflendirmeye bakın derim.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Kökler, miras, ebeveynler, yuva, taşınmaz mallar, maddi mirasın yanı sıra genetik miras ve emlak işleri, taşınmalar, emeklilik konuları gibi başlıklarda önünüzdeki engelleri kaldırabilir ve daha rahat hareket edecek olabilirsiniz. Bir taşınma planınız varsa bunu hayata geçirmek için Yeni Ay sonrasında harekete geçin derim.