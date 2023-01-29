Haftalık burç yorumları (30 Ocak - 5 Şubat 2023)

Aslan burcunda zorlu bir dolunay!

Hafta sonuna doğru sertleşecek olan gökyüzü, maddi manevi her alanda adım atarken iki kere daha düşünmemiz gerektiğinin altını çizecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

30 Ocak - 5 Şubat 2023 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Haftaya hareket ve mücadele disiplinini anlatan Mars’ın Güneş ile yaptığı güzel görünümle giriyoruz. Bizi hayata dair daha dirençli bir tutum içine sokacak olan Mars, “Hadi artık kalk ve işini bitir” diyecek.

Hafta ortası güzellik tanrıçası Venüs’ün, Ay düğümleri ile yapacağı olumlu etkileşim, kararlarımızda çok daha emin olmamıza neden olurken, diğer yandan da kadersel olarak bizi daha şanslı kılacak diyebiliriz.

Hafta sonu ise Aslan burcunda yaşanacak olan dolunay, Uranüs'ten sert etki aldığı için maddi konularda bazı ufak tefek sarsıntılar yaşayabileceğimizi, aynı zamanda doğa olayları hakkında da aşırılıklara maruz kalabileceğimizi söylemek mümkün.

Genel olarak bakıldığında hafta sonuna doğru sertleşecek olan gökyüzü, maddi manevi her alanda adım atarken iki kere daha düşünmemiz gerektiğinin altını çizecek.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com