Haftalık burç yorumları (31 Ekim - 6 Kasım 2022)

Bu hafta boyunca “Acı ama gerçek!” diyebiliriz.

Bu hafta “Hayaller Barselona, gerçekler Bağcılar” dedirtebilir. O nedenle dürtülerek tatlı bir rüyadan uyanmaya başlayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

31 Ekim - 6 Kasım 2022 haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Akrep burcundaki Güneş tutulmasının etkileri ile devam ediyoruz. 8 Kasım'da gerçekleşecek olan Ay tutulması da nane, limonu olacak bu çarpıcı tutulma serisinin etkisinde bu hafta; özellikle şans gezegeni Jüpiter ile hayaller gezegeni Neptün'ün ayrılışlarına retroda gerileyen Mars’ın sert bakışı etkili olacak. Bu da bize kelimenin tam anlamıyla “Hayaller Barselona, gerçekler Bağcılar” dedirtebilir. Dürtülerek tatlı bir rüyadan uyanmaya başlayacağız. Bağcılar’ın kötü bir yer olduğunu elbette söylemiyorum. Sadece gerçekçi davranmak ve gerçek olanın güzelliklerini yaşamaktan söz ediyorum.

Hafta ortasında ise güzellik ve para gezegeni Venüs, Uranüs gibi bir deve kafa tutarken maddi anlamda zorlanmaya başlamamız söz konusu olabilir. Bu süreçte ayrılıklar ve ilişkide ani kopuşlar da olabilir. O nedenle sevdiklerinize daha özenli davranmaya gayret edin derim.

Hafta sonu ise çok daha makul bir gökyüzü altında olacağız ve doğal olarak biraz daha derin soluklar almamız mümkün olacak.

Genel olarak bu hafta ekonomik anlamda ve hayata karşı tutumunuzu, nerede olduğunuzu, ne yapacağınızı sorgulayabilirsiniz. Sınırlarını bilen için olumlu bir hafta.