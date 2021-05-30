Haftalık burç yorumları (31 Mayıs 2021 - 6 Haziran 2021)

ntv.com.tr 30.05.2021 - 09:53
Venüs Yengeç burcuna giriyor.
Venüs’ün Yengeç burcuna girmesiyle birlikte artık evimizle ve evimizdekilerle güzelliği deneyimleyeceğiz.
31 MAYIS - 6 HAZİRAN 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
31 Mayıs – 6 Haziran haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu hafta Ay ve Venüs iki iyicil Jüpiter ile ve Güneş’de Satürn ile güzel açılar yapacak. O nedenle kendimizi çok daha iyi hissedip çalışma hayatında daha atılımcı olmamız mümkün. Hafta sonuna doğru ise işin rengi biraz değişecek ve bıçkın delikanlı Mars, ağır abi Plüton ile karşı karşıya gelecek bu da güç savaşları, gerginlik olarak bize dönüyor olacak.
Bütün bu iktidar savaşı olurda dedikoducu Merkür yerinde durur mu? O da kafası kıyak Neptün e dayılanacak. Yani haftaya güzel giriyoruz derken hafta sonunda işler ucundan sertleşecek.
Neptün ile Merkür arasında ki sert açıda kafalar dağılabilir. Kendimizi ifade ederken ne dediğimizi bilmez bir halde kalabiliriz. Merkür, Neptün arasındaki bu gerginlik dolandırıcılara fırsat yaratır nitelikte aman dikkat!
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta özellikle aile büyüklerinizle ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Ve tabi buna ekonomik konularıda eklememe de gerek yok. Özellikle para konusunda ani hareketlilikten uzak durmanızda ciddi fayda var. Hele yatırım, borç alma, borç verme gibi konulardan uzak kalın derim
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta yakın çevrenizle iyi geçinmeye gayret edin, mümkünse ağız dalaşı manasız konuşmalar içine girmemenizde fayda var iş kızışıp büyüyebilir. Ve ayrıca internet ortamından alışveriş yaparken dolandırılmadığınız sürece bu haftayı sağlam atlatırsınız demek mümkün.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta kariyer, iş güç konusunda kandırmamaya, var olanı biri bin göstermemeye gayret ederseniz doğru bir yol izlemiş olursunuz. Bunun yanında borsa, kripto para gibi ve miras, başkalarının parası mevzularında da hayli dikkatli olmanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta sizin için psikolojik bir savaş yaşayacaksınız dersem abartmamış olurum. İki ruh hali arasında salınım içinde olmanız muhtemel. O nedenle olabildiğince kendinizi sakin ve kendinize dair dürüst bir yerde tutmanızda fayda var. Merak etmeyin bu durum geçici. Sadece kendinize iyi davranın yeterli.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta özellikle devlet dairesi büyük kamu kuruluşları veya şirketlerle işiniz varsa yanılma payınız yüksek olabilir. O nedenle yapacağınız işi doğru ve zamanında gerçekleştirirseniz sorun yaşamayazsınız diyebilirim. Olabildiğince bu konularda yardım almaya gayret edin, akıl danışın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Kariyer ve ortaklık konularına özen göstermeniz bu hafta sizin hayrınıza olacaktır. Özellikle mahkemelik bir mevzuunuz varsa iki kere dikkatli olun derim. Olabilecek gelişmelerde karşınızdaki insanlara dikkat edin sizin kandırmasınlar. Bu hafta evliyseniz eşinizden gizli saklı işler çevirmeyin ortada kalabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta öncelikle sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. “Aman canım korona da bitti aşıda oldum…” vb. diyerek kendinizi sağa sola top gibi atmamaya gayret edin. Çünkü bu hafta teraziler için sağlıkta alarm zilleri çalabilir. Gönül ilişkilerinde ise temkinli olun ve huysuzluk yapmamaya gayret edin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta ne yaparsanız yapın ama aşk konusunda veya ufak tefek flörtlerde karşınızdakilere dikkat edin, her iki tarafta karşılıklı arkadan iş çevirme, manipülasyon, beyaz yalan söyleme durumunda kalabilir, bununda ilerde kesinlikle işin içinden çıkılmaz hal alması söz konusu olabilir. Bence rahat durun, sağa sola göz kırpmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Yanlış anlayabilirsiniz, anlaşılabilirsiniz o nedenle bu haftayı daha az yorum yaparak ve daha çok dinleyerek geçirmenizde fayda var. Para konusunda kesinlikle harcamalarınıza dikkat edin bir anda manasız şeyler alırken bulabilirsiniz kendinizi. Ve bir de duygusal ilişkilerde ketum davranmaktan vazgeçin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta yer yer baskılanmış kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkileriniz konusunda kendinize bu hafta bir soluk payı bırakın ve olabildiğince kendinizi polemiklerden uzak tutun derim. Bu haftanın en büyük gerginliği sizin için bu alanda durmakta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Çalışma ortamınızda, iş yaptığınız insanlarla ani gerilmeler olabilir. Üstüne bir de para konuları eklenirse bu gerilime yanlış anlamalarla “ama sen bana böyle demiştin yok ben sana böyle demek istemiştim…” cümlelerini bol bol duyabilirsiniz. En iyisi siz bu haftayı işinize bakarak ve az müdahil olarak geçirin derim.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Aşk hayatınızda bu hafta güç savaşına açık duruyorsunuz o nedenle mümkün mertebe sevgilinizle veya hoşlandığınız kişi ile daha mesafeli olup hassas konulara girmemenizde fayda var. Zaten zorlu bir haftadan geçiyorsunuz bir de aşk, meşk hikayeleri içinde çırpınıp durmayın derim. Para konusunda hoş haberler gelebilir. Bu hafta hareketlenin biraz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.