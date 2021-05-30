Haftalık burç yorumları (31 Mayıs 2021 - 6 Haziran 2021)

Venüs Yengeç burcuna giriyor.

Venüs’ün Yengeç burcuna girmesiyle birlikte artık evimizle ve evimizdekilerle güzelliği deneyimleyeceğiz.

31 MAYIS - 6 HAZİRAN 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

31 Mayıs – 6 Haziran haftasında Ay, Kova burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Boğa burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu hafta Ay ve Venüs iki iyicil Jüpiter ile ve Güneş’de Satürn ile güzel açılar yapacak. O nedenle kendimizi çok daha iyi hissedip çalışma hayatında daha atılımcı olmamız mümkün. Hafta sonuna doğru ise işin rengi biraz değişecek ve bıçkın delikanlı Mars, ağır abi Plüton ile karşı karşıya gelecek bu da güç savaşları, gerginlik olarak bize dönüyor olacak.

Bütün bu iktidar savaşı olurda dedikoducu Merkür yerinde durur mu? O da kafası kıyak Neptün e dayılanacak. Yani haftaya güzel giriyoruz derken hafta sonunda işler ucundan sertleşecek.

Neptün ile Merkür arasında ki sert açıda kafalar dağılabilir. Kendimizi ifade ederken ne dediğimizi bilmez bir halde kalabiliriz. Merkür, Neptün arasındaki bu gerginlik dolandırıcılara fırsat yaratır nitelikte aman dikkat!

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)