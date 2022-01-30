Haftalık burç yorumları (31 Ocak-6 Şubat 2021)

Haberler 30.01.2022 - 09:18
Kova burcunda yeniay
Özgürlük ve yenilikleri hayatımıza geçirip geçiremeyeceğimiz konusunda sınanacağız diyebiliriz.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
31 Ocak - 6 Şubat 2022 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları
Bu haftaya hızlı bir biçimde Kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile başlıyoruz. Malum 2021 yılı boyunca dilimizden düşürmediğimiz Satürn – Uranüs savaşı hadi bu yıl artık sulh buldu derken bu yeniay bu sefer Uranüs’ü taciz edecek. Uranüs aslında tacize hiç gelmez zaten onun işi taciz etmek. Bu noktada Boğa burcunun taşıdığı toprak, para, sağlık gibi konular tekrar gündemimize düşebilir. Şükür Venüs'ten ve Jüpiter'den harika bir destek alıyor. Bu da bize bağımsızlık, ekonomi ve dijital dünya ile ilgili zorlanarakta olsa yeni başlangıçlara aday olduğumuzu söylemekte.
Hafta sonu ise, çok daha akılcıl kararlar verebileceğimiz ama saçma sapan şeylere aniden de parlayabileceğimizin işaretlerini vermekte. Bu noktada mümkün mertebe sağımızdaki solumuzdaki insanların dolduruluşuna gelmemeye bakmakta fayda var.
Genel olarak bu hafta artık önümüze bakmaya başladığımız ve akıllıca adımlar atmaya çalıştığımız bir hafta olacak. Ekonomik anlamda ise korumaktan çok var olanla yeniden başlamaya aday olacağız gibi görünmekte.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın başlığında duran yeni ay sizi ; Yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar gibi konularda yeniden bir yapılanma içine sokabilir. Bu konular önünüze açıldığında hareket almanın zamanı çoktan gelmiştir. Kullanın bu haftayı.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta sizin için yeni ayın tam etkisini yaşayacağınızı söylemekte. Bu etkiler ise; Toplumun sizi nasıl algıladığı, Üstlerimiz, patronlarımız, patronlarla ilişkilerimiz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında çok belli bu hafta yeni bir düzen ve ilişkilerinizi yeniden ama bu sefer daha yapıcı bir biçimde gerçekleştirmek için hareket alabilirsiniz. Para konusuna biraz daha hassasiyet gösterin derim. Harcamalara dikkat!
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta Kova burcunda yaşanan yeniayın size getirisi yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ile ilgili konularda ve tabi özellikle eğitim alan öğrenci İkizler için bambaşka adımlar atmanıza neden olabilir. Uzun vadeli planlar içinde hiç de fana görünmüyor. Ama ne olursa olsun sağlık konusunda çok daha etkili ve sağlamcı olmaya bakın derim. Uykuya dikkat!
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu yeni ay size bu hafta ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında hareketlendirecek gibi görünmekte. Bu anlamda önünüze hem güzel fırsatlar çıkabilir hem de sizin için çok daha sağlam başlangıçlara adım atabilirsiniz. Yani bu hafta önünüze çıkacak olan maddi fırsatlarıda doğru değerlendirmenizi tavsiye edeceğim. Belkide bu hafta borcunuz varsa bir şekilde kapamanın en iyi yolunuda bulabilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Sizin için biraz kritik kararların vereceği bir haftaya gireceksiniz dersem abartmamış olurum. Bu kararlar ve başlangıçlar daha çok, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (ortaklıklar) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında olacak gibi durmakta. Eğer bu başlıklarda “Artık tamam!” dediğiniz mevzular varsa çok büyük olasılıkla alacağınız kararlar bitişin hemen ardından yeni başlangıçlarıda işaret edecek. O nedenle aklınızı tamamen tarafsız ve mantıklı tutmaya bakın.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Yeni ay size bu hafta sözün özü; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konular hakkında “Hadi bakalım kolları sıvıyorum” dedirtebilir. O nedenle bu hafta öncelikle sağlığınız başta olmak üzere eksik gedik ne varsa bir güzel toparlayın ve “Şimdi ne yapıyorum?” diyerek önümüzdeki günleri planlayabilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta size çok daha sevimli başlangıçlara imza atacağınızı söylemekte. Bunlar; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında bir şeyler yapmanıza neden olacak diyebiliriz. Bu anlamda bir hobinizi profesyonel anlamda, para kazanabileceğiniz bir platforma taşıyabilirsiniz. Keza borsa ve dolar gibi spekülatif yatırımlar konularında da eminseniz doğru bir çalışma içine girmenizde fayda var.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu haftanın en kritik başlangıçlarına adım atacak burçların başında geliyorsunuz dersem abartmamış olurum. Özellikle yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar. Ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi mirasları anlatan konular hakkında önünüzde enteresan gelişmeler olabilir. Buna benzer konu ve alanlarda kararlar vermenizi çevreniz bekleyebilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Ocak ayının bu son haftasında sizin için yoğunluk görünmekte. Gökyüzü bu anlamda sizin önünüze yeni olanaklar ve fırsatlar çıkarabilir. Özellikle; yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar. Kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konuları gündeme getirecek olan yeni ay sizi saklandığınız yerden çıkarıp “Evet artık adım atmanın zamanı geldi. Önünde yürünecek bir yol var" dedirtecek gibi durmakta. O nedenle enerjinizi daha olumlu bir yerden çalışmanızda fayda var.
Oğlak
31 Ocak - 6 Şubat 2022
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Ve tabi bu haftanın ve yaşayacağınız yeni ayın en kritik kararlarını verecek bir başka burçta sizin burcunuz olacak. kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan konular hakkında hareketlilik kazanabilirsiniz. Özellikle ekonominin bu denli değişkenlik kazandığı bu dönemde paranın bu hafta gündeminizde olması sizi nispeten strese sokabilir. O nedenle atacağınız adımdan sakınmayın ama detaylı düşünmeyide ihmal etmeyin derim.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Tam da burcunuzda gerçekleşecek olan bu yeni ay sizi ciddi anlamda değişime sürükleyecek dersek yanlış olmaz. Başlıca; kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında bu yeniay sizi baştan sona yenilemek, yapılandırmak için kolları sıvayacak. Bu hafta özellikle kendinizi daha çok ortaya çıkarmak adına yatırımlara girmenizde fayda var. Mesela eksik kaldığınızı düşündüğünüz bir alanda kendinizi neden geliştirmeye başlamayasanız? Veya bir sağlık programına katılabilirsiniz. Bu haftayı bu anlamda kullanın derim.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Ocak ayının bu son haftasında siz daha çok; psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular hakkında artık kendinizi tamamlamak, bulmak için içinizde bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Bu sizin için gayet iyi olacak gibi görünmekte. O nedenle kendinizi sakınmadan artık başlangıçların içine kendinizi atın derim.