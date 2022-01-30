Haftalık burç yorumları (31 Ocak-6 Şubat 2021)

Kova burcunda yeniay

Özgürlük ve yenilikleri hayatımıza geçirip geçiremeyeceğimiz konusunda sınanacağız diyebiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

31 Ocak - 6 Şubat 2022 haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları

Bu haftaya hızlı bir biçimde Kova burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile başlıyoruz. Malum 2021 yılı boyunca dilimizden düşürmediğimiz Satürn – Uranüs savaşı hadi bu yıl artık sulh buldu derken bu yeniay bu sefer Uranüs’ü taciz edecek. Uranüs aslında tacize hiç gelmez zaten onun işi taciz etmek. Bu noktada Boğa burcunun taşıdığı toprak, para, sağlık gibi konular tekrar gündemimize düşebilir. Şükür Venüs'ten ve Jüpiter'den harika bir destek alıyor. Bu da bize bağımsızlık, ekonomi ve dijital dünya ile ilgili zorlanarakta olsa yeni başlangıçlara aday olduğumuzu söylemekte.

Hafta sonu ise, çok daha akılcıl kararlar verebileceğimiz ama saçma sapan şeylere aniden de parlayabileceğimizin işaretlerini vermekte. Bu noktada mümkün mertebe sağımızdaki solumuzdaki insanların dolduruluşuna gelmemeye bakmakta fayda var.

Genel olarak bu hafta artık önümüze bakmaya başladığımız ve akıllıca adımlar atmaya çalıştığımız bir hafta olacak. Ekonomik anlamda ise korumaktan çok var olanla yeniden başlamaya aday olacağız gibi görünmekte.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)