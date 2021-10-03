Haftalık burç yorumları (4-10 Ekim 2021)

Terazi burcunda yeniay. Yeni ilişkilere merhaba!

Bu hafta Terazi burcundaki yeniay bizi daha dengeli ilişkiler için destekleyecek. Hoş ilişkiler başlayabilir.

4-10 Ekim 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

4-10 ekim 2021 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak.

Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür’ün, şans talih ve aynı zamanda durumu büyüten Jüpiter ile yapacağı olumlu açı ile başlıyoruz. Bu durum, belki konuşurken biraz abartmamıza neden olsa da nihayetinde bizi pozitif yönde hareketlendireceğini söylememiz mümkün. 6 Ekim saat 14:05‘te yaşanacak olan Terazi burcundaki yeniay, daha çok ilişkiler ve ortak yürütülen işler konularında yeni başlangıçlar yapmamıza neden olacak gibi görünmekte.

Hafta sonuna doğru ise Plüton denilen garabetin artık retrodan çıkması ve güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs’ün de Akrep burcundan kurtulması bir başka gülümseten gökyüzü olayı diyebiliriz.

Genel olarak bu hafta çalışma hayatımız ve ilişkilerimiz odaklı bir hafta olacak diyebiliriz. Elbette başlayan mevsim değişiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına mümkün mertebe dikkat edin derim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)