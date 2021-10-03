Haftalık burç yorumları (4-10 Ekim 2021)

ntv.com.tr 03.10.2021 - 10:01
Terazi burcunda yeniay. Yeni ilişkilere merhaba!
Bu hafta Terazi burcundaki yeniay bizi daha dengeli ilişkiler için destekleyecek. Hoş ilişkiler başlayabilir.
4-10 Ekim 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
4-10 ekim 2021 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yay burcunda olacak.
Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Merkür’ün, şans talih ve aynı zamanda durumu büyüten Jüpiter ile yapacağı olumlu açı ile başlıyoruz. Bu durum, belki konuşurken biraz abartmamıza neden olsa da nihayetinde bizi pozitif yönde hareketlendireceğini söylememiz mümkün. 6 Ekim saat 14:05‘te yaşanacak olan Terazi burcundaki yeniay, daha çok ilişkiler ve ortak yürütülen işler konularında yeni başlangıçlar yapmamıza neden olacak gibi görünmekte.
Hafta sonuna doğru ise Plüton denilen garabetin artık retrodan çıkması ve güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs’ün de Akrep burcundan kurtulması bir başka gülümseten gökyüzü olayı diyebiliriz.
Genel olarak bu hafta çalışma hayatımız ve ilişkilerimiz odaklı bir hafta olacak diyebiliriz. Elbette başlayan mevsim değişiminin neden olabileceği sağlık sorunlarına mümkün mertebe dikkat edin derim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta sizin için en önemli konuların başında ilişkiler geliyor gibi durmakta. Önünüzde özellikle bu hafta ortaklık veya mahkemelerle ilgili bir konu varsa çözüme yönelik hareketlerde bulunmanız olası. Para konusunda ise ortak gelirleri, giderleri çok doğru bir biçimde ayarlamanız gerekecek.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın ana başlığı elbette çalışma ve sağlık konularında yaşayacağınız yeniay olacaktır. O nedenle sağlık başta olmak üzere, iş arkadaşlarınız veya çalışma alanınıza giren kişilere daha özenli davranmanızı tavsiye ediyorum. Önünüzde açılacak olan fırsat kapılarını maddi, manevi her konuda takip etmeniz sizin için iyi olacaktır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Ekim ayının bu ilk haftası, sizin için aşk ve duygusal anlamda mevzuların içine dolu dizgin dalarak geçecek olabilir. Bu yeniay aynı zamanda sizi spekülatif yatırımlarda, yani borsa, kripto para gibi alanlarda da heyecanlandırabilir. Akılcı davrandığınız takdirde maddi, manevi hemen hemen her alanda kazanan siz olabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta öncelikle aile büyüklerinizle ilgili konular ve gayrimenkul konuları kapınızı çalabilir. Bu konularda artık yenilikler peşinde ilerleyebilir, önünüzde sağlam adımlar atacak fırsatları yakalayabilirsiniz. Bu nedenle maddi anlamda bir yatırım veya para konusunda bir beklentiniz varsa biraz hareketlenmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Ekim ayının bu ilk haftasında; aile ilişkileri ve yakınlarınızla olabilecek çözüme yönelik konuşmalar sizi fazlasıyla hareketlendirebilir. O nedenle bu hafta çözülmeyi bekleyen aile içi konulara balıklama dalabilirsiniz. Elbette bu haftayı ekonomik anlamda fazla açılmadan ve karşınızdakilere gereksiz tavizlerde bulunarak geçirmemeye bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Zor bir haftayla ekim ayına giriyorsunuz diyerek gözünüzü korkutmak istemem ama maddi konularda hayli dikkatli olmanızda fayda var. Ödemeleriniz ve alacaklarınız konusunda işlemlerde daha dikkatli olmanız gerekebilir. Hafta sonuna doğru ise duygusal ilişkilerde temkinli olmanız sizin hayrınıza durmakta. Hiçbir konuda panik yapmayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Önemli kararlar içinde olabileceğiniz bir haftadan geçecekseniz desem de şu an sizin için çok önemli görünen şey, belki de iki üç ay sonra sizin için çok da önemli değilmiş gibi görünebilir. O nedenle bu hafta vereceğiniz kararlarda artısını eksisini fazlasıyla tartarak düşünmenizde çok fayda var. Durumu, koşulları çok abartmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Kendini bu yeniayda biraz yorgun ve bitkin hissetmeniz çok doğal ve aynı zamanda sevdikleriniz sizi içe dönük bir halde biraz fazla sessiz görebilirler. O nedenle olabildiğince iç hesaplaşmanızda tarafsız bakın kendinize. Doğru olanı anlamanız ve yürürlüğe koymanız için olumlu bir hafta. İlişkilerde peşin hükümlü olmamaya gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta hayatınızdaki en önemli olayların başında bireysel ilişkilerden daha çok genelde, sosyal çevrenizde yaşayacağınız konular durmakta. O nedenle vereceğiniz kararlar birçok insanı da aynı zamanda ilgilendirecek kararlar olabilir. Bu noktada kendinizi ve çıkarlarınızı düşünüp sonra karşınızdaki insanların durumuna bakmanız gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu haftanın asıl konusu sizde kariyer, kendinizi göstermeniz ve parlatacağınız meseleler olacak gibi durmakta; o nedenle konuşmalarınızda ve iletişiminizde bu konuları ele alırken mutlaka uzun vadeli düşünün ve önünüze bakın derim. Yine bu hafta çevrenizdeki insanlardan borç almayın veya borç vermeyin derim. Bu ilişkilerinizi yıpratabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Nispeten uyumlu bir haftaya giriyorsunuz. Bir sunum yapacaksanız veya akademik konularda bazı gelişmeler içinde olacaksanız bu sizin için doğru ve iyi bir zaman gibi durmakta. Kendinizi ortaya koyarken bu hafta sizi kimlerin takip ettiğine dikkat etmenizde fayda var. Zamanlama konusunda hangi konu olursa olsun geç kalmamaya bakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta kendinizi ortak gelirler, kazançlar mevzusu başta olmak üzere, resmi kağıtlar, evraklar içinde kaybolmuş bir halde hissedebilirsiniz. Bu konularda muhatap olduğunuz kişilerin sizi dolandırmadığından emin olduğunuz sürece bu haftayı gayet güzel geçirdim diyebilirsiniz. Yanlış anlama ve maddi anlamda kasti zarar uğrama riskiniz var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.