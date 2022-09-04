Haftalık burç yorumları (5 - 11 Eylül 2022)

Haberler - ntv.com.tr 04.09.2022 - 10:01
Duygularımızı ölçüp tartarken temkinli olmak gerekecek.
Bu hafta maddi, manevi konularda hareketlilik yaşarken diğer yandan da bu hareketlilik bize önemli kararların da kapılarını açacak.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
5 – 11 Eylül 2022 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya güzellik, estetik ve para gezegeni Venüs’ün pek de sevmediği Başak burcuna girişi ile başlıyoruz. Bu durum bir kraliçenin tarlada çalışması gibidir de denilebilir. O nedenle Venüs yerinde mutlu değildir. Bu da bize daha çok çalışma koşullarımızı tekrar elden geçirip çok daha yaşanılır bir hale getirebileceğimiz konusunda ipuçlarını verecek diyebiliriz.
Hafta sonu ayın 10’unda ise Balık burcunda yaşanacak olan balık burcundaki dolunay ise hayaller gezegeni Neptün eşliğinde gerçekleşeceği için duygularımızı ölçüp tartarken ne kadarı gerçek ne kadarı değil diyerek sağlam bir yargıya varmamız gerekebilir. Bu anlamda dolunayın etkisi ile özellikle ilişkilerde tutarsızlıklara kapılar açabilecek gelişmelere de neden olabilir. Partnerlerimize veya partner adaylarımıza da dikkat etmemizde fayda var derim.
Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir, bu doğrultuda bu hafta yine yeniden rahatsız olan Venüs’ün erkek göstergesi olan Mars'la zorlayan açıya gitmeye başlaması da yine ilişikiler konusunda bizi sorgulatır bir hale getirirken, yaralı şifacı olan Şiron’un Mars ile yapacağı kontak, çözüm alanında şans verebilir.
Genel olarak bakıldığında bu hafta maddi, manevi konularda hareketlilik yaşarken diğer yandan da bu hareketlilik bize önemli kararların da kapılarını açacak diyebilirim. Her zaman söylediğim gibi gökyüzü hizmetimizde yeter ki karar verirken aklımızı kullanabilelim.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendinizi bu hafta biraz yorgun ve içe dönük hissetmeniz olası. Kariyer ve işle ilgili gelişmelerede aynı zamanda kendinizi hazır hissedebilirsiniz ama bu konuda daha fazla fikir alıp ona yaşamınızda bir pozisyon almanızda fayda var. Vereceğiniz duygusal kararlar çok da gerçekçi olmayabilir.
Boğa
Çevrenizle olan ilişkinizde, özellikle yeni ahbaplıklar kurma konusunda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu tanışıklıklar maddi bir referansa da sahipse karşınızdaki insanları doğru anlamanız ve doğru bir şekilde kendinizi ifade etmeniz gerekebilir. Bu konuda daha dikkatli olmanız gerekir.
İkizler
Bu hafta kariyer konusunda özellikle resmi prosedürlerin işleyeceği bir değişim, bir bitiş söz konusu olabilir. Değişime direnmemek bu hafta sizin için en ideal tutum olarak kendini gösterecektir. O nedenle kendinizi bu hafta hızlı bir iletişime hazırlamanızda fayda var diyebiliriz.
Yengeç
Eğer bu hafta akademik konularla ilgili olarak işleriniz varsa halletmek için ideal bir zamanlama içinde olduğunuzu söylememiz mümkün. Bunun yanında bir sunum yapmak veya kendinizle ilgili olarak bir şeyleri ortaya koyup, anlatmak için bu dolunaya olumlu bir etkide bulunan Plüton’u kullanabilirsiniz.
Aslan
Sağlığınızla ilgili ufak tefek operasyonlara açık bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Ve yine bu hafta uykunuzla ilgili sorunlar yaşıyorsanız çözüm bulmak elinizde olacaktır. Bunun yanında resmi işlerinizde de bitirmeniz gereken şeyler varsa bunları ön plana almanızda fayda olacaktır.
Başak
Bu hafta ilişkiler konusunda sizi şekillendirecek gibi görünmekte, o nedenle önünüzde gelişecek olayları bu hafta sükûnetle izlemenizde ve hızlı kararlar vermemenizde fayda var. Özellikle iş konusunda önünüzde enteresan gelişmeler açılabilir.
Terazi
Aşk ve ilişkiler konusunda önemli gelişmelerin olabileceği bir haftadan geçeceksiniz demek mümkün. Bu gelişmeler eğer bir ilişkiniz varsa sizi zorlayacak nitelikte de olabilir. Kendinizi mümkün mertebe bir konuşma sırasında savunmak yerine biraz daha dinlemek ve hak vermek açısında tutmanız iyi olur.
Akrep
Bu hafta emlak konusunda artık bir şeylerin yerlerine oturduğuna şahit olmanız mümkün. Taşınma, yer alma veya satma işleri varsa bu hafta koşturarak da olsa halledip kendinizi temize çekecek olabilirsiniz. Olabildiğince önünüze gelecek olan olayları sakin karşılamaya bakın derim.
Yay
Bu haftanın adı sizin için iletişim demek. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız yakın çevrenizle kuracağınız ilişkilerde artık ne yapıp ne yapmayacağınız konusunda bir yol ayrımına girmeniz söz konusu olabilir. İletişimde daha yapıcı bir dil kullanmanızı özellikle para konusunda tavsiye ederim.
Oğlak
Para konusunda enteresan gelişmelerin yaşanacağı bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Her ne kadar tedirgin olacak olsanızda vereceğiniz kararlarda aklıselim bir yol izlerseniz karlı çıkacak kişi siz olursunuz. Zamanında yaptıklarınızın bedelini bu hafta görmeniz de mümkün.
Kova
Haftaya kendinizi derleyip toparlamakla başlayacağınız çok açık. Özellikle ailenizle olan ilişkileri yoluna koymak ve para mevzuunda artık bir karar vermek açısından enteresan günler yaşayabilirsiniz. Eğer bir yolculuk planlıyorsunuz bu haftanın sizin için olumlu olabileceğini söyleyebiliriz.
Balık
Akıl karışıklığının ve kararsızlığın etkin olduğu bir haftadan geçecek olabilirsiniz, o nedenle elinizden geldiği kadar içine gireceğiniz konuların tam olarak ayırdına varmanız gerekebilir. Eğer maddi konularda bir tereddütünüz varsa bunu bilen bir kişiden akıl alarak aşmanız da çok mümkün.