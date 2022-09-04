Haftalık burç yorumları (5 - 11 Eylül 2022)

Duygularımızı ölçüp tartarken temkinli olmak gerekecek.

Bu hafta maddi, manevi konularda hareketlilik yaşarken diğer yandan da bu hareketlilik bize önemli kararların da kapılarını açacak.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 – 11 Eylül 2022 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya güzellik, estetik ve para gezegeni Venüs’ün pek de sevmediği Başak burcuna girişi ile başlıyoruz. Bu durum bir kraliçenin tarlada çalışması gibidir de denilebilir. O nedenle Venüs yerinde mutlu değildir. Bu da bize daha çok çalışma koşullarımızı tekrar elden geçirip çok daha yaşanılır bir hale getirebileceğimiz konusunda ipuçlarını verecek diyebiliriz.

Hafta sonu ayın 10’unda ise Balık burcunda yaşanacak olan balık burcundaki dolunay ise hayaller gezegeni Neptün eşliğinde gerçekleşeceği için duygularımızı ölçüp tartarken ne kadarı gerçek ne kadarı değil diyerek sağlam bir yargıya varmamız gerekebilir. Bu anlamda dolunayın etkisi ile özellikle ilişkilerde tutarsızlıklara kapılar açabilecek gelişmelere de neden olabilir. Partnerlerimize veya partner adaylarımıza da dikkat etmemizde fayda var derim.

Malum ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir, bu doğrultuda bu hafta yine yeniden rahatsız olan Venüs’ün erkek göstergesi olan Mars'la zorlayan açıya gitmeye başlaması da yine ilişikiler konusunda bizi sorgulatır bir hale getirirken, yaralı şifacı olan Şiron’un Mars ile yapacağı kontak, çözüm alanında şans verebilir.

Genel olarak bakıldığında bu hafta maddi, manevi konularda hareketlilik yaşarken diğer yandan da bu hareketlilik bize önemli kararların da kapılarını açacak diyebilirim. Her zaman söylediğim gibi gökyüzü hizmetimizde yeter ki karar verirken aklımızı kullanabilelim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)