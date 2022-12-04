Haftalık burç yorumları (5 Aralık -11 Aralık 2022)

Mars dolunayı hayli sert!

Artık bitmesi gereken işleri bitirmek adına gayet olumlu bir haftadan geçeceğiz, diyebilriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 - 11 Aralık 2022 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı 8 Aralık’ta gerçekleşecek olan İkizler dolunayı olacak.

Bu dolunayın en önemli özelliği, işin içine geri geri giden İkizler'deki Mars’ın da birebir katılıyor olması. Mars'ın zaten İkizler burcunda geri gidişi, eylemlerimizde bizi yavaşlatırken bir de bu dolunaya karışıyor olması, ani bitişlere veya uzun süredir bitemeyen mevzuların bir anda kestirilip atılmasına neden olabilir.

Hafta sonu ise gökyüzü nispeten daha iyimser bir hava çizerken Mars’ın, Güneş'in karşısına geçiyor olması otorite figürleriyle, özellikle iletişimde tersleşmelere neden olabilir. Özellikle para meselelerinde adım atarken yine bu hafta dikkatli olmakta fayda var.

Genel olarak bakıldığında kazalara dikkat edilmesi gereken bir haftadan geçeceğiz. Bu kazalar aynı zamanda iletişim kazalarını da içermekte. Artık bitmesi gereken işleri bitirmek adına gayet olumlu bir haftadan geçeceğiz de diyebilriz.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi başlıklarda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com