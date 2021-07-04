Haftalık burç yorumları (5 Temmuz 2021 – 11 Temmuz 2021)

ntv.com.tr 04.07.2021 - 07:19
Para ve işleyişiyle ilgileneceğiz.
Güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs'ün diğer gezegenlerle kurduğu açılar bu hafta bizi daha heyecanlı ve ani hareketlere götürebilir.
5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu hafta özellikle Venüs sahnede diyebiliriz. Satürn ve Uranüs ile kuracağı zorlu açı bizi biraz maddi manevi her alanda biraz sıkıştıracak gibi durmakta. Güneş ile Uranüs arasındaki olumlu kontak bizi bir anda hareketli kılabilir. Yapacaklarınızda iki kere daha düşünmenizde fayda var. Düşünmeden hareket edip, koştura koştura iş peşinde kendinizi bu hafta heba etmeyin derim.
Maddi anlamda ise doların ciddi nlamda sürpriz hareketliliği olabilir. Aman dikkat! Keza kripto parada ise durum iki yönlü çalışabilir. Kazancınız bir anda artabilir ve fakat bir anda da düşebilir. O nedenle gözünüzün ekranda durmasına gayret edin. Bu anlamda kritik bir haftadayız. Bütçenize sahip çıkın.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta maddi konularda hem önünüzü görebileceksiniz, hemde ailenizle olan ilişkilerde daha yapıcı ve olumlu bir tutum içinde olabilirsiniz. Ama ani kararlar vererek, hızlı hareket alıp daha çok kazanmak doğrultusunda davranırsanız karlı çıkarım derken zararla oturmanız çok olası.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu hafta özellikle para konusunda hyli dikkatli olmanızda fayda var. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem. Aile içi bir mal paylaşımı, arsa ev gibi konular bu hafta biraz can sıkıcı olabilir. O nedenle öncelikle iletişim uslubuna azami şekilde dikkat edin derim. Haklıyken, haksız duruma düşmeniz mümkün.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Bu hafta yaşayacağınız hayal kırıklığınız daha çok kendinizle ilgili olabilir. Kendinize biraz fazla yüklenebilirsiniz; önemli ve iyi çözüm yolları oysa önünüzde bu hafta açılacak, bu konuda tereddütünüz olmasın. Yeter ki gerçekleri bu süreçte tam olarak görün ve doğru değerlendirin. Her daim çuvaldızı kendinize batırmaktan vazgeçin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta bir anda olayların içinde bulmanız olası, özellikle maddi alanda hareketlenip “tamam işte bu…” diyerek yol almaya kalkabilirsiniz. Bu noktada gözünüze gayet iyi görünenler bir zaman sonra pek de o performansa değmeyecekmiş dedirtebilir. Akılla hareket edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Kariyerinizle ilgili olarak hem harika haberler alabilir, ama diğer yandan tatsız durumlarda gelişebilir. “Hay Allah şimdi bunun sırası mıydı yani!” diyebilirsiniz. Ve ayrıca bu hafta eğer yurtdışı veya akademik hayatınızla ilgili bir durum varsa bu konuda koşturmanız da olası. Aklınızın ermediği konularda destek alın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu haftanın ana başlığı sizin için ruhsal hareketlilik ve ruh sağlığınız diyeceğim. Bu konuda öncelikle fazlasıyla üstünüze gitmeyin ve daha rahat ortamlar, koşullar hazırlamaya gayret edin derim. Alıngan ve haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz sıklıkla. Bu konuda kesinlikle tarafsız düşünün ve kendinizi rahat bırakın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta ne yaparsanız yapın ama internet ve sanal alemde hareket ederken çok dikkatli olun. Çünkü bu anlamda mağdur olma potansiyeliniz hayli fazla. Mümkün mertebe internet üzerinden alışveriş yaparken veya para işleri yaparken daha özenli olun. Durduk yerde canınızı sıkmak istemezsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Duygusal anlamda ve hele bir sevgiliniz varsa, güzel zaman geçirmeniz mümkün, bu haftayı eğer duygusal anlamda kendinizi kontrol edebilirseniz çok daha isabetli olur, başınız ağrımaz. Bunun yanında ortaklık ve evlilik gibi uzun süreli ilişkiler içindeyseniz bu noktada gerilim hattındasınız. Olayları, konuşmaları büyütmemeye gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu hafta Venüs size bir yandan gülümseyecek ama diğer yandan da sağlık konusunda zorlayabilir. O nedenle bu hafta kazalar başta olmak üzere sağlığınıza dikkat edin derim. Varsa kontrollerinizi yaptırmanızda çok fayda var. Para konusunda ise eğer akıllı bir tutum sergiler ve doğru zamanda “evet” derseniz kesinlikle kazanan sizsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta temel olarak kendinizi doğru bir biçimde ilişkilerde konumlandırırsanız maddi manevi kazanan siz olursunuz. Ayrıca bu hafta çocuklarla ilişkinize ve şans faktörüne dayalı yatırım meselelerinde kesinlikle dikkatli olmanızda fayda var. Çok fazla uçup borsa, kripto vb. sularda fazla açılmayın derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Çalışma arkadaşlarınızla veya iş yaptığınız insanlarla ilgili olarak büyük bir problemi bu hafta gökyüzü işaret etmiyor. Ama evlilikle ilgili konularda biraz sıkıntılı durmakta. O nedenle bu hafta, evliyseniz veya sevgiliniz varsa ve aralar limoniyse, sorunu başbaşa halletmeye bakın. Arkadaşınızı, kardeşinizi, 3. şahısları konunun içine dahil etmeyin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu haftanın sizin açınızdan en güzel yanı aşk ve ilişkiler konusunda hoşluklar yaşama potansiyeli diyebilirim. Bu konuda aklınızı, yüreğinizle birleştirdiğinizde harika zamanlar geçirmeniz pek mümkün. Ve fakat bu hafta sağlık ve ekip çalışmaları mevzularında yer yer zorlanabilirsiniz. O nedenle bu konularda biraz daha dikkat!
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.