Haftalık burç yorumları (5 Temmuz 2021 – 11 Temmuz 2021)

Para ve işleyişiyle ilgileneceğiz.

Güzellik, sağlık, aşk ve parayı anlatan Venüs'ün diğer gezegenlerle kurduğu açılar bu hafta bizi daha heyecanlı ve ani hareketlere götürebilir.

5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

5 Temmuz – 11 Temmuz 2021 haftasında Ay, Boğa burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Aslan burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta özellikle Venüs sahnede diyebiliriz. Satürn ve Uranüs ile kuracağı zorlu açı bizi biraz maddi manevi her alanda biraz sıkıştıracak gibi durmakta. Güneş ile Uranüs arasındaki olumlu kontak bizi bir anda hareketli kılabilir. Yapacaklarınızda iki kere daha düşünmenizde fayda var. Düşünmeden hareket edip, koştura koştura iş peşinde kendinizi bu hafta heba etmeyin derim.

Maddi anlamda ise doların ciddi nlamda sürpriz hareketliliği olabilir. Aman dikkat! Keza kripto parada ise durum iki yönlü çalışabilir. Kazancınız bir anda artabilir ve fakat bir anda da düşebilir. O nedenle gözünüzün ekranda durmasına gayret edin. Bu anlamda kritik bir haftadayız. Bütçenize sahip çıkın.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)