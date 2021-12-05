Haftalık burç yorumları (6-12 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2021 - 09:35 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 09:36
Çok çabuk hayal kırıklıklarına düşebiliriz.
Bu hafta hayal kırıklıklarına açık olabiliriz. Hemen karaları bağlamak yerine, "Daha iyi nasıl olabilir?" diye düşünmeyi becerebilmek gerekecek.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
6 -12 Aralık haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Ay'ın Uranüs‘e olumlu yakınlaşamasıyla giriyoruz. Hafta ortasında ise Satürn ve Venüs’ün konumları bizi çok daha pozitif bir etkide tutacak gibi görünmekte. Ve fakat Ay’ın diğer kontaklarının zorlukları her ne kadar olumlu yönde ilerlesek de bizi duygusal anlamda biraz zorlayacak gibi durmakta.
Hafta sonu ise bolluk bereket tanrıçası Venüs’ün Plüton ile kavuşması bizleri ilişkilerde daha tutkulu bir hale getirirken, diğer yandan ekonomik konularda kaynak sağlamakta olanaklar sunacak diyebiliriz. Benliğimizi anlatan Güneş'in Neptün ile sert kontağı bizi varlık göstermek konusunda çok da elverişli bir konumda tutamayabilir. Kendinizi ortaya koyarken daha akılcıl olun derim.
Genel olarak bu hafta olumlu geçecek diyebiliriz. Psikolojimizi ve maddi varlıklarımızı koruyabildiğimiz sürece bu haftayı gayet iyi geçirmememiz için bir neden yok.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftanın sizin için en güzel getirisi kariyer konularında olacak diyebiliriz. Ama bu konuda hareket alırken kesinlikle dolduruşa gelmemeye çok dikkat edin. Yüzünüze gülerken arkanızdan iş çeviren tipler boş durmayacak gibi görünmekte. Dikkatinizi yapacaklarınıza yönlendirin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Akademik konular, yurt dışı meseleleri gibi alanlarda varsa yapmanız gerekenler, mutlaka kolları sıvayın ve dalın mevzunun içine. Keza uzun vadeli planlar için de oldukça olumlu bir hafta. Mesela sunum yapmak, birilerine teklif götürmek gibi sizi anlatacak işlere yönlenin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Çok sevimsiz gelecek biliyorum ama; miras, devlet daireleri ile ilgili konular, sigorta, yazışma çizişme vb. resmi meselelerde bu hafta işlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Ve fakat bu hafta uzun uzun planlar yaparak kendinizi sıkıştırmamaya da bakın, çünkü koşullar çok da yerine oturmamış olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Uzun süreli ilişkiler konusunda gayet güzel gelişmeler bu hafta sizi bekleyebilir. Bu anlamda kendinizi kısıtlamayın ve sorunların üzerine gidin. Ama ortak gelirler meselelerinde daha temkinli olmanızı tavsiye edeceğim. Para konusunda hareket almazsanız daha az risk alırsınız.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Sağlık ve iş arkadaşlarınızla olan ilişkiniz konusunda yeni bir metot oluşturabilir, bu hafta kendinizi ve çevrenizi onarabilirsiniz. Bu konuda olabildiğince pozitif olun. Ortaklık ve evlilik gibi konularda ise mümkünse elinizi bile oynatmayın derim. Kaş yapayım derken göz pekala çıkabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu haftanın en önemli gelişmesi sizin için aşk ve iş konusunda olacak gibi durmakta. Aşkta kazanma ihtimaliniz bu hafta işte kazanma ihtimalinizden çok daha fazla gibi görünmekte. Aynı zamanda sağlık konusunda da üstünüze düşeni yapmanız gerekebilir, doğru beslenin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta eğer emlak, gayri menkul işleriniz varsa kolları sıvamanız için gayet olumlu bir zaman. Bu konuda bilirkişilerden de destek almakta imtina etmeyin derim. Çünkü çevrenizde sizin aklınızı bulandırıp yanlış işlere kalkıştıracak insanlar çıkabilir. Çok dikkatli olmanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
İletişim ve haberleşme konularında gayet olumlu bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. O nedenle özellikle yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili olarak güzel gelişmeler ve destek görebilirsiniz. Bunu değerlendirmeye bakın derim. Aile büyükleriyle de polemiğe girmemeye gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu haftayı nakit para girdisi için değerlendirebilirsiniz. Maddi anlamda elinizden geleni ardınıza koymayın derim. Özellikle yeni atılımlar için uygun bir haftadan geçiyorsunuz. Kendinizi mümkün mertebe para ve iş konusunda manüplasyondan korumaya gayret ederseniz iyi bir hafta geçirebilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta özellikle önemli kararların arefesinde bulabilirsiniz kendinizi, biraz şaşkınlık yaşamanız çok doğal. Maddi anlamda durumunuzu dengelediğiniz sürece kararlarınızdan zarar görmeyeceğinizi söylemekte gökyüzü. Ne olursa olsun, bu haftayı ekonomik meselelerde dikkatli geçirin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu haftayı ruhsal arınma ve korkularınızın üzerine giderek değerlendirirseniz, yapacaklarınız sizde yerini tam olarak bulacak demektir. Ve fakat kararlarınızda "Tamam, ben oldum artık" diyerek aceleci davranmayın. Her konuda karar alabilirsiniz ama bunu hayata geçirmek için biraz bekleyin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta sosyal alanda pek mutlu olabilirsiniz ama kapalı kapılar ardında biraz hayal kırıklığı duygusu yaşayabilirsiniz. Şanslı bir haftaya dönüştürüp bu hafta para konusunda da kendinizi topalamanız, çözüm bulmanız mümkün görünmekte. Dikkatinizi kendinizden çok maddi konulara verin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.