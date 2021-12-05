Haftalık burç yorumları (6-12 Aralık 2021)

Çok çabuk hayal kırıklıklarına düşebiliriz.

Bu hafta hayal kırıklıklarına açık olabiliriz. Hemen karaları bağlamak yerine, "Daha iyi nasıl olabilir?" diye düşünmeyi becerebilmek gerekecek.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6 -12 Aralık haftasında Ay, Oğlak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Koç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Ay'ın Uranüs‘e olumlu yakınlaşamasıyla giriyoruz. Hafta ortasında ise Satürn ve Venüs’ün konumları bizi çok daha pozitif bir etkide tutacak gibi görünmekte. Ve fakat Ay’ın diğer kontaklarının zorlukları her ne kadar olumlu yönde ilerlesek de bizi duygusal anlamda biraz zorlayacak gibi durmakta.

Hafta sonu ise bolluk bereket tanrıçası Venüs’ün Plüton ile kavuşması bizleri ilişkilerde daha tutkulu bir hale getirirken, diğer yandan ekonomik konularda kaynak sağlamakta olanaklar sunacak diyebiliriz. Benliğimizi anlatan Güneş'in Neptün ile sert kontağı bizi varlık göstermek konusunda çok da elverişli bir konumda tutamayabilir. Kendinizi ortaya koyarken daha akılcıl olun derim.

Genel olarak bu hafta olumlu geçecek diyebiliriz. Psikolojimizi ve maddi varlıklarımızı koruyabildiğimiz sürece bu haftayı gayet iyi geçirmememiz için bir neden yok.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)