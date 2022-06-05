Haftalık burç yorumları (6-12 Haziran 2022)

Merkür sağa sola sataşıyor.

İletişimde kantarın topuzunun kolaylıkla kaçabileceğinin de işareti, o nedenle dikkatli olmakta her zaman fayda var.

Ay’ın konumu:

6-12 Haziran 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya dedikoducu Merkür’ün, disiplin gezegeni Satürn’e sert bakışıyla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hayaller gezegeni Neptün’ün güç delisi Plüton ve yine Merkür ile olan olumlu el sıkışmaları bizi iletişimde çok daha soft bir dille, daha kararlı bir tutum içinde bırakabilir. Birilerinden bir şeyler istemek için ideal koşullar oluşacak olabilir. Bu hafta Merkür’ün bu anlamda bir yandan olumsuz, diğer yandan olumlu çalışacak olması da iletişimde kantarın topuzunun kolaylıkla kaçabileceğinin işareti. O nedenle bu konuda dikkatli olmakta her zaman fayda var.

Hafta sonuna doğru Satürn retrosunun malum güney, kuzey Ay düğümlerine yaptığı baskı devam ederken bir de buna güneşin Neptün ile yapacağı sert tutum eklenecek. Yani gökyüzü tam anlamıyla 'ortaya karışık salata' tadında olacak.

Genel olarak, iletişime dikkat etmemiz gereken bir haftadan geçeceğiz demek yanlış olmaz. Hafta sonuna doğru hayal kırıklıklarına açık bir süreç yaşama olasılığımız hayli fazla. Önemli işlerinizi haftanın ortasına kadar topalamanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)