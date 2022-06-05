Haftalık burç yorumları (6-12 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.06.2022 - 13:57 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 14:00
Merkür sağa sola sataşıyor.
İletişimde kantarın topuzunun kolaylıkla kaçabileceğinin de işareti, o nedenle dikkatli olmakta her zaman fayda var.
Ay’ın konumu:
6-12 Haziran 2022 haftasında Ay, İkizler burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya dedikoducu Merkür’ün, disiplin gezegeni Satürn’e sert bakışıyla devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hayaller gezegeni Neptün’ün güç delisi Plüton ve yine Merkür ile olan olumlu el sıkışmaları bizi iletişimde çok daha soft bir dille, daha kararlı bir tutum içinde bırakabilir. Birilerinden bir şeyler istemek için ideal koşullar oluşacak olabilir. Bu hafta Merkür’ün bu anlamda bir yandan olumsuz, diğer yandan olumlu çalışacak olması da iletişimde kantarın topuzunun kolaylıkla kaçabileceğinin işareti. O nedenle bu konuda dikkatli olmakta her zaman fayda var.
Hafta sonuna doğru Satürn retrosunun malum güney, kuzey Ay düğümlerine yaptığı baskı devam ederken bir de buna güneşin Neptün ile yapacağı sert tutum eklenecek. Yani gökyüzü tam anlamıyla 'ortaya karışık salata' tadında olacak.
Genel olarak, iletişime dikkat etmemiz gereken bir haftadan geçeceğiz demek yanlış olmaz. Hafta sonuna doğru hayal kırıklıklarına açık bir süreç yaşama olasılığımız hayli fazla. Önemli işlerinizi haftanın ortasına kadar topalamanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta sosyal konularda kendinizi biraz daha faal hissetmeniz olası, yanlış anlaşılmalara açık günlerden geçeceksiniz. Bu nedenle bu hafta konuşurken iki kere daha düşünmenizde fayda var. Olur olmadık mevzulara hemen atlamayın.
Boğa
Hafta başında konuşmalarınızla iletişiminizle karşınızdakileri büyüleyebilirsiniz. Ancak hafta sonuna doğru bu büyülü yanınız kariyer ve iş konularında aleyhinize dönebilir. O nedenle özellikle bir şeyler isteme aşamasında kendinizi iyi tartın.
İkizler
Bu hafta iş konularında istediğiniz birçok şeyi elde edebilirsiniz ancak aynı zamanda bazı feragatlarda bulunmanız söz konusu olabilir. Olabildiğince olaylara yapıcı bir yerden bakın derim. Suskunluğunuzu gerektiğinde sonuna kadar kullanmayı bilin.
Yengeç
Bu haftanın ana olumlu konusu yurtdışı, eğitim ve uzun vadeli planlarınız olarak görünmekte. Ama özellikle haftanın ikinci yarısından sonra banka işleri, devlet daireleri ve alacak verecek meselelerine dikkat etmenizde fayda var.
Aslan
Ortak kazançlar ve resmi iş alanında hafta ortasına kadar işiniz varsa halledin derim. Haftanın sonuna doğru ikili ilişkiler konusunda gerginlikler yaşamanız olası, o nedenle can alıcı konuları hafta sonuna bırakmamanızda fayda var.
Başak
Bütün bir hafta boyunca sağlık ve gündelik hayatınızla ilgili koşturmalarınızın ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor. Ama ikili ilişkilerde olumlu bir etkileşim sizi bekliyor. Ortaklık yapabileceğiniz işler ve ilişkiler için hiç fena bir hafta değil doğrusu.
Terazi
Bu hafta çok da aşk meşk ve varsa çocuklarla ilgili konulara girmeyin derim. Bunun dışında her konuda olumlu bir hafta gibi duruyor. Hafta sonu harcamalarınıza dikkat ettiğinizde sizin için gayet olumlu bir ilerleme olabilir.
Akrep
Yakın çevreniz, aşk ilişkiniz ve ortaklıklar konusunda gayet güzel bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Kendinizi bu anlamda başlangıçlara hazır hissedebilirsiniz. Hafta boyunca, gayrimenkul konularına pek girişmemenizde fayda var, canınızın sıkılma olasılığı var.
Yay
Bir taşınma durumunuz söz konusu ise bu hafta yıldızlar sizden yana olabilir. Ayrıca aile büyükleriyle ilgili halletmeniz gereken konularda elinizden geleni yapın, çünkü yaptıklarınız yerini bulacak. Para konusunda daha rahat konuşmanız mümkün.
Oğlak
Bu hafta elinizi cüzdanınızdan çekin ve kredi kartınızı ulaşamayacağınız bir yere kaldırın derim. Hafta sonu kardeşleriniz başta olmak üzere yakın çevrenizle daha korunaklı bir iletişim formatı benimsemenizde fayda var. Gülümsemeye çalışın bol bol.
Kova
Bu hafta kendinizle ilgili kararlar vermeden önce iki kere düşünmenizi tavsiye edeceğim. Maddi konularda kesinlikle atak olursanız meyvelerini toplarsınız. Ayrıca evinizle ilgili tadilat gibi konular önünüze gelebilir.
Balık
Bu hafta cevabını çok iyi bildiğiniz soruları kendinize sorarak geçmişe dair konularda canınızı sıkma potansiyeliniz var, yapmayın. Kendiniz ile kalmak yerine yakın çevrenizle daha sosyal alanları paylaşın. Bu hafta mutlu etmeye bakın kendinizi.