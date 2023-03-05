Haftalık burç yorumları (6-12 Mart 2023)

Uranüs destekli Başak dolunayı.

Genel olarak olumlu bir haftaya giriş yapıyoruz. Dolunayın da etkisiyle hayatımızı, koşturmalarımızı toparlamak için gayet olumlu günler yaşayacağız.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

6 - 12 Mart 2023 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya 16 derece Başak burcunda yaşanacak olan dolunay damgasını vuracak. Boğa burcunda seyahat eden zorlu gezegen Uranüs’ün de tam destek vereceği bu dolunayda gündelik hayatımızda hizmet alıp verdiğimiz konularda özellikle yolunda gitmeyen şeyleri bırakıp artık sırtımızda nafile taşıdıklarımızdan kurtulabiliriz. Başak burcu denildiğinde elbette sağlıktan söz etmemek olmaz. Doğal olarak bu saydığımız bütün temaların ışığında Uranüs’ün de desteğiyle yeni farkındalıklar yaşayıp kendimizi bu başlıklarda disipline etmemiz olası.

Hafta ortası ise Satürn artık kendi yönettiği Kova burcundan çıkarak Balık burcuna giriş yapacak. Balık burcunda Satürn ortalama 5 yıldır o sağlam yaptırımcı yanından feragat ederek süt dökmüş kediye dönüşecek diyebiliriz. Bu anlamda artık biraz daha derin soluklar almaya başlayacağız. En azından yaptırım gücü zayıflayacağı için artık ev ödevi hazırlar gibi yaşamaya biraz ara vereceğiz.

Hafta sonu ise Ay Akrep’te olacağı için kendimizi olur olmadık konularda savunurken bulabiliriz veya geçmişte yaşanılanları önümüze çekip şöyle bir gözden geçirme eğiliminde olabiliriz.

Genel olarak olumlu bir haftaya giriş yapıyoruz. Dolunayın da etkisiyle hayatımızı, koşturmalarımızı toparlamak için gayet olumlu günler diyebilirim.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com